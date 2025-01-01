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最受歡迎 最近新增 加密軟體 - 最受歡迎的應用程式

加密軟體採用密碼學來保護資料的機密性和完整性。企業利用該軟體來確保只有授權方才能存取訊息，從而最大限度地降低資訊外洩或外洩的風險。透過將可讀資料轉換為加密的、難以理解的格式，加密軟體使未經授權的使用者幾乎無法解密資料。公司可以跨通訊、資料庫和各種類型的文件或儲存系統實施加密。它可應用於靜態數據、傳輸中的數據和使用中的數據，這對於保護敏感資訊特別有價值，例如個人識別資訊 (PII)、受保護的健康資訊 (PHI) 和支付卡行業 (PCI)數據。