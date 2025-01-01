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加密軟體 - 最受歡迎的應用程式

加密軟體採用密碼學來保護資料的機密性和完整性。企業利用該軟體來確保只有授權方才能存取訊息，從而最大限度地降低資訊外洩或外洩的風險。透過將可讀資料轉換為加密的、難以理解的格式，加密軟體使未經授權的使用者幾乎無法解密資料。公司可以跨通訊、資料庫和各種類型的文件或儲存系統實施加密。它可應用於靜態數據、傳輸中的數據和使用中的數據，這對於保護敏感資訊特別有價值，例如個人識別資訊 (PII)、受保護的健康資訊 (PHI) 和支付卡行業 (PCI)數據。

提議新的應用程式


Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。

Progress

Progress

progress.com

Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq是一個API平台，允許開發者輕鬆將客戶數據加密集成到應用中，無需專業的加密知識，並支持多種編程語言。

SlashID

SlashID

slashid.dev

SlashID是一個數字身份管理平台，提供無密碼身份驗證、單一登錄及安全數據存儲，旨在簡化用戶身份管理過程。

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal是一款全面的網絡安全應用，提供惡意軟件檢測、Web保護、勒索軟件保護及端點管理等功能，支持多操作系統。

WatchGuard

WatchGuard

watchguard.com

WatchGuard是一款綜合網絡安全解決方案，提供防火牆、VPN和統一威脅管理，旨在保障網絡安全和數據安全。

ShareSecret

ShareSecret

sharesecret.co

ShareSecret是一款安全共享密碼、令牌和信用卡等敏感信息的應用，提供加密的臨時存儲和訪問控制功能。

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity是一個數據保護平台，幫助組織有效管理與保護敏感數據，確保數據隱私和遵守監管標準。

Actifile

Actifile

actifile.com

Actifile幫助組織自動化數據發現、監控和保護，防範外部和內部數據威脅，並協助遵守數據隱私法規。

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