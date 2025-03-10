Actifile

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Actifile 協助組織自動化其資料發現、監控和保護需求，解決外部資料威脅（如勒索軟體）、內部威脅（如影子 IT）並協助遵守資料隱私法規。 Actifile 保護資料的方法主要集中在兩個方面： * 識別和量化風險：識別、發現和追蹤儲存中的敏感資料以及往返應用程式（公司認可的資料和影子 IT）的敏感資料。 * 限制與資料竊取相關的責任：使用自動加密保護資料免遭盜竊，從而減少與資料竊取事件（例如勒索軟體）相關的責任和監管影響。 這種方法可以在當今的多雲、多 SaaS 應用程式中無縫運行，適合那些尋求賦予員工權力，同時保護其最重要資產 - 資料的企業！ Actifile 支援多種用例和框架，並在全球範圍內成功部署，支援越來越多的隱私權法規，包括 HIPAA、GDPR 和 NIFRA、CMMC 和 CCPA。