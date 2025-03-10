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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
加密軟體採用密碼學來保護資料的機密性和完整性。企業利用該軟體來確保只有授權方才能存取訊息，從而最大限度地降低資訊外洩或外洩的風險。透過將可讀資料轉換為加密的、難以理解的格式，加密軟體使未經授權的使用者幾乎無法解密資料。公司可以跨通訊、資料庫和各種類型的文件或儲存系統實施加密。它可應用於靜態數據、傳輸中的數據和使用中的數據，這對於保護敏感資訊特別有價值，例如個人識別資訊 (PII)、受保護的健康資訊 (PHI) 和支付卡行業 (PCI)數據。
提議新的應用程式
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone是一個整合的安全解決方案，為不同端點提供保護，支持雲端和本地部署，並可管理多種安全策略。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit是一個安全的雲端存儲及文件共享平台，提供端到端加密，確保用戶資料的隱私與安全。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard是一款綜合網絡安全解決方案，提供防火牆、VPN和統一威脅管理，旨在保障網絡安全和數據安全。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的資料保護解決方案和產品可以透過受保護的動態資料共享來提高您的業務能力。我們全面的方法使您能夠解鎖您的資料並將其變為現實。無論您的資料存放、移動或使用在何處，包括本地端、雲端以及兩者之間的任何地方，Protegrity 資料保護軟體都能提供最全面的保護。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal是一款全面的網絡安全應用，提供惡意軟件檢測、Web保護、勒索軟件保護及端點管理等功能，支持多操作系統。
ShareSecret
sharesecret.co
安全地共用 ShareSecret 的短期自動過期加密保管庫中的密碼、代幣、信用卡和任何其他內容。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq是一個API平台，允許開發者輕鬆將客戶數據加密集成到應用中，無需專業的加密知識，並支持多種編程語言。
Actifile
actifile.com
Actifile 協助組織自動化其資料發現、監控和保護需求，解決外部資料威脅（如勒索軟體）、內部威脅（如影子 IT）並協助遵守資料隱私法規。 Actifile 保護資料的方法主要集中在兩個方面： * 識別和量化風險：識別、發現和追蹤儲存中的敏感資料以及往返應用程式（公司認可的資料和影子 IT）的敏感資料。 * 限制與資料竊取相關的責任：使用自動加密保護資料免遭盜竊，從而減少與資料竊取事件（例如勒索軟體）相關的責任和監管影響。 這種方法可以在當今的多雲、多 SaaS 應用程式中無縫運行，適合那些尋求賦予員工權力，同時保護其最重要資產 - 資料的企業！ Actifile 支援多種用例和框架，並在全球範圍內成功部署，支援越來越多的隱私權法規，包括 HIPAA、GDPR 和 NIFRA、CMMC 和 CCPA。
SlashID
slashid.dev
SlashID是一個數字身份管理平台，提供無密碼身份驗證、單一登錄及安全數據存儲，旨在簡化用戶身份管理過程。
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