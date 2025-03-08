加密軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏拉圭

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal®是一家快速增長的網絡安全公司，專注於連續的技術創新。自2014年在哥本哈根成立以來，基於CTF世界冠軍的獲勝概念，海姆達爾通過積極建立可以預期威脅景觀趨勢的產品而經歷了壯觀的增長。 該公司提供了一個多層安全套件，該套件結合了威脅預防，補丁和資產管理，端點權管理以及防病毒和郵件安全性，將客戶確保不受網絡攻擊的保護，並確保關鍵信息和知識產權安全。海姆達爾（Heimdal）被公認為該行業的思想領袖，並因其解決方案和教育內容創建而獲得了多個國際獎項。 Heimdal產品產品線目前由10種產品和2種服務組成。前一個類別包括預防威脅終點，預防威脅網絡，補丁和資產管理，特權訪問管理，應用程序控制，下一代端點防病毒軟件，勒索軟件加密保護，電子郵件安全性，電子郵件欺詐預防和遠程桌面。後者由端點檢測和響應以及擴展檢測和響應代表，或簡稱EDR和XDR。 目前，Heimdal的網絡安全解決方案已在45個以上的國家 /地區部署，並在15多個國家 /地區的辦事處得到了175多名高素質專家的支持。 Heimdal是ISAE 3000認證，可為10,000多家公司獲得超過200萬個端點。該公司在可預測性和可伸縮性的基礎上支持其合作夥伴，並以建立可持續生態系統和戰略合作夥伴關係的共同目標。