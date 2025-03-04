加密軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 坦尚尼亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
加密軟體採用密碼學來保護資料的機密性和完整性。企業利用該軟體來確保只有授權方才能存取訊息，從而最大限度地降低資訊外洩或外洩的風險。透過將可讀資料轉換為加密的、難以理解的格式，加密軟體使未經授權的使用者幾乎無法解密資料。公司可以跨通訊、資料庫和各種類型的文件或儲存系統實施加密。它可應用於靜態數據、傳輸中的數據和使用中的數據，這對於保護敏感資訊特別有價值，例如個人識別資訊 (PII)、受保護的健康資訊 (PHI) 和支付卡行業 (PCI)數據。
提議新的應用程式
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone 是一款專門針對虛擬化和雲端而建置的商業安全解決方案，旨在為實體端點、行動裝置、公有雲中的虛擬機器和 xchange 郵件伺服器提供安全服務。 GravityZone 是一款在雲端提供統一管理控制台的產品，由 Bitdefender 託管，或作為一個虛擬設備安裝在公司場所，它提供單點部署、實施和管理任意數量端點的安全策略，任何類型、任何地點。 GravityZone 為端點和 Microsoft Exchange 郵件伺服器提供多層安全保護：具有行為監控功能的反惡意軟體、零日威脅防護、應用程式控制和沙箱、防火牆、裝置控制、內容控制、反網路釣魚和反垃圾郵件。
Sophos Central
sophos.com
使用 Sophos 自適應防禦和專業知識為您服務，保護您的組織免受網路攻擊。充滿信心地保護您企業的未來。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款來自德國的一體化協作工具，具有團隊協作所需的所有功能：任務和專案管理、視訊會議、團隊聊天、文件協作工作等等。 Stackfield 不僅符合 DSGVO 標準，而且符合最高的隱私和資料安全標準。所有資料儲存在德國，無法在歐盟境外存取。此外，Stackfield 是唯一透過端對端加密保護所有專案管理和整個工作流程的供應商。因此，任何人都無法看到聊天訊息、任務或文件的內容，甚至 Stackfield 的員工也無法看到。超過 10,000 家公司使用一體化協作工具來管理他們的專案、更好地進行團隊溝通並實現他們的目標。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一個端對端加密、零知識內容協作平台，使具有安全意識的公司能夠安全地管理、同步、簽署和共享其文件。與其他公有雲供應商不同，Tresorit 無法存取使用者的文件，這確保了最大程度的機密性。 - 毫不妥協的安全性：從您將文件上傳到雲端直至到達預期收件人，您的文件都會受到保護。從技術上講，其他人不可能未經授權存取您的文件。 - 無縫、安全的團隊合作：無論是人力資源文件、法律合約、財務計劃還是絕密研發原型的個人資料 - Tresorit 都提供了一個數位工作空間，確保您的高度敏感文件的安全。 - 強大的控制和監控選項：管理和監督所有使用者及其資訊和活動。 Tresorit 提供強大的控制功能，因此您可以確保正確的員工存取正確的檔案。 -Tresorit 是在嚴格監管的行業中運營的任何企業的理想補充解決方案，該行業必須遵守嚴格的標準。 Tresorit 可以與 Microsoft 的解決方案一起部署，以支援 GDPR、CCPA、HIPAA、TISAX、FINRA 或 ITAR 合規性。我們的用戶端對端加密技術可確保您最敏感的文件始終受到保護。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
非常好的安全性 (VGS) 使其可以對敏感資料進行操作，而無需承擔保護資料的成本或責任。 VGS 還幫助其獲得 PCI、SOC2 和其他合規性認證。 VGS 是敏感資料託管機構，可提供統包安全性，無需對現有產品或系統進行任何變更。它加快了上市時間並簡化了敏感資料的使用，同時消除了違規風險。畢竟，駭客無法竊取不存在的東西。 VGS 是支付代幣化領域的全球領導者。它受到包括商家、金融科技公司和銀行在內的財富 500 強組織的信賴，可儲存和豐富跨卡、銀行帳戶和數位錢包的敏感支付資料。 VGS 在全球管理超過40 億個令牌，提供了一個解決方案套件，其中包括可組合的卡片管理平台、符合PCI 的保管庫以及網路增值服務（例如網路令牌、帳戶更新程式和卡片屬性） 。 其解決方案透過更高的授權率、減少詐欺和提高營運效率來增加收入，同時與現有技術堆疊無縫整合。它儲存了 70% 的美國卡，並解決了關鍵的支付接受挑戰，包括多 PSP 管理、編排支援、PCI 合規性和 PII 保護。 VGS 使客戶能夠擁有、控制和洞察支付數據，從而提升跨行業的成長和用戶體驗。
Virtru
virtru.com
Virtru使軍事級加密非常容易。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健實踐，Virtru可以幫助各種規模的組織使用靈活的，端到端的加密來控制其日常業務應用程序的數據。 Virtru軟件易於使用開放標準的受信任數據格式，並與Google Workspace/Gmail和Microsoft 365/Outlook，Google Drive和Enterprise應用程序無縫集成，以及Salesforce，Confluence，Confluence和Zendesk。顆粒狀訪問控件，自託管的密鑰管理選項，DLP和審計有助於我們的客戶甚至達到最嚴格的隱私和合規性要求，包括ITAR，CMMC 2.0，CJIS，CJIS，HIPAA和GLBA/FTC SAFEGEARDS 。 單擊一單擊加密敏感信息，而不會留下您現有的工作流，因為Virtru直接集成在您每天已經使用的應用程序中。
WatchGuard
watchguard.com
20 多年來，WatchGuard 一直引領尖端網路安全技術，並將其作為易於部署和管理的解決方案提供。我們獨特的網路安全方法致力於為任何組織（無論其規模或技術專長）提供一流的企業級安全性。我們屢獲殊榮的統一威脅管理 (UTM) 設備是中小型企業和分散式企業組織的理想之選，除了提供盡可能強大的安全性之外，其設計還注重易於部署、使用和持續管理。
Progress
progress.com
Progress（納斯達克股票代碼：PRGS）提供的軟體使組織能夠開發和部署其關鍵任務應用程式和體驗，以及有效管理其資料平台、雲端和 IT 基礎設施。作為經驗豐富、值得信賴的提供者，我們讓技術專業人員的生活變得更加輕鬆。數十萬家企業超過 400 萬開發人員和技術人員依賴 Progress。 如需了解更多信息，請訪問 www.progress.com，並在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注我們。
Protegrity
protegrity.com
Protegrity 的資料保護解決方案和產品可以透過受保護的動態資料共享來提高您的業務能力。我們全面的方法使您能夠解鎖您的資料並將其變為現實。無論您的資料存放、移動或使用在何處，包括本地端、雲端以及兩者之間的任何地方，Protegrity 資料保護軟體都能提供最全面的保護。
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® 是一家快速成長的網路安全公司，專注於持續技術創新。自 2014 年在哥本哈根成立以來，基於 CTF 世界冠軍的勝利理念，Heimdal 透過積極建立可預測威脅趨勢的產品，實現了驚人的成長。該公司提供多層安全套件，結合了威脅預防、修補程式和資產管理、端點權限管理以及防毒和郵件安全，共同保護客戶免受網路攻擊，並確保關鍵資訊和智慧財產權的安全。 Heimdal 被公認為行業思想領袖，並因其解決方案和教育內容創作而獲得多項國際獎項。 Heimdal 產品線目前由 10 種產品和 2 種服務組成。前一類包括威脅防禦端點、威脅防禦網路、修補程式和資產管理、特權存取管理、應用程式控制、下一代端點防毒、勒索軟體加密保護、電子郵件安全、電子郵件詐欺預防和遠端桌面。後者的代表是端點檢測和響應，以及擴展檢測和響應，簡稱EDR和XDR。目前，Heimdal 的網路安全解決方案已在超過 45 個國家/地區部署，並由超過 15 個國家的辦事處和超過 175 名高素質專家提供區域支援。 Heimdal 已通過 ISAE 3000 認證，為超過 10,000 家公司的超過 200 萬個端點提供保護。該公司在可預測性和可擴展性的基礎上毫不讓步地支持其合作夥伴。共同目標是創建可持續的生態系統和策略夥伴關係。
ShareSecret
sharesecret.co
安全地共用 ShareSecret 的短期自動過期加密保管庫中的密碼、代幣、信用卡和任何其他內容。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq 平台是一個基於API 的開發者平台，可讓開發者跨多種程式語言將用戶端資料加密（您的資料留在您身邊）快速建置到任何應用程式中，而無需事先具備加密知識或專業知識。隨著新的密碼學和加密創新的出現，我們將它們採用到我們的平台中，因此您不必這樣做。客戶端庫我們為所有主要程式語言提供完全可互通的客戶端程式庫，支援與我們的 API 層互動。 API 層 我們的可擴展 API 層與我們的客戶端庫連接，並支援與我們基於 SaaS 的加密平台進行互動。加密平台我們透過優雅而簡單的開發人員儀表板消除了加密和加密的猜測、行話和複雜性，該儀表板由可擴展的基於雲端的基礎設施提供支持，提供密鑰管理和防篡改、符合FIPS 140-2 3 級的硬體安全性用於安全金鑰儲存的模組（HSM）。
Actifile
actifile.com
Actifile 協助組織自動化其資料發現、監控和保護需求，解決外部資料威脅（如勒索軟體）、內部威脅（如影子 IT）並協助遵守資料隱私法規。 Actifile 保護資料的方法主要集中在兩個方面： * 識別和量化風險：識別、發現和追蹤儲存中的敏感資料以及往返應用程式（公司認可的資料和影子 IT）的敏感資料。 * 限制與資料竊取相關的責任：使用自動加密保護資料免遭盜竊，從而減少與資料竊取事件（例如勒索軟體）相關的責任和監管影響。 這種方法可以在當今的多雲、多 SaaS 應用程式中無縫運行，適合那些尋求賦予員工權力，同時保護其最重要資產 - 資料的企業！ Actifile 支援多種用例和框架，並在全球範圍內成功部署，支援越來越多的隱私權法規，包括 HIPAA、GDPR 和 NIFRA、CMMC 和 CCPA。
SlashID
slashid.dev
SlashID 是一個可組合的身份平台，可提高身分安全性，避免使用者摩擦。 SlashID Gate 可在幾分鐘內為您的 API 和工作負載新增驗證、授權、速率限制和無驗證碼機器人偵測。 Gate 還可以在任何內部應用程式上強制執行金鑰和 SSO，而無需修改任何程式碼。由於我們 HSM 支援的、全球複製的無伺服器架構，SlashID Access 是最可靠、最安全的使用者身分管理模組。透過 Access，您可以在數小時（而非數週）內實施無密碼身分驗證流程、多租用戶、一鍵使用者邀請、RBAC、SAML 和 MFA。 Access 可最大程度地減少使用者的延遲、無縫處理流量峰值並避免停機和客戶資料外洩。