加密金鑰管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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加密金鑰管理軟體旨在監督加密金鑰的管理、分發和儲存。有效的管理可保證這些金鑰以及敏感資訊的加密和解密只能由授權個人存取。 IT 和安全專業人員依靠這些工具來保護對高度敏感資料的存取。 該軟體還提供在儲存金鑰時保護金鑰的功能，並包括防止資料遺失的備份功能。此外，它還有助於將金鑰安全地分發給授權方並強制執行管理金鑰共享的策略。
提議新的應用程式
Box
box.com
Box是一個雲端文件管理和協作平台，支持安全存儲、共享和多設備同步，適合團隊遠程合作。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Doppler
doppler.com
多普勒是一個秘密管理平台，幫助團隊在多個環境中管理和分享敏感信息，提高安全性與工作效率。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq是一個API平台，允許開發者輕鬆將客戶數據加密集成到應用中，無需專業的加密知識，並支持多種編程語言。
Vaultody
vaultody.com
Vaultody 是一個保管技術平台，提供安全的多方計算錢包基礎設施，便於管理加密資產、進行交易以及生成熱錢包和冷錢包等。
Akeyless
akeyless.io
Akeyless是一個基於雲的秘密管理平台，旨在保護和管理企業的敏感信息，包括憑證和鑰匙。
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Equinix部署是一個集中式平台，簡化數字基礎架構的部署與管理，支援混合及多雲架構，提升應用性能和連接性。