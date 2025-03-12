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最受歡迎 最近新增 加密金鑰管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

加密金鑰管理軟體旨在監督加密金鑰的管理、分發和儲存。有效的管理可保證這些金鑰以及敏感資訊的加密和解密只能由授權個人存取。 IT 和安全專業人員依靠這些工具來保護對高度敏感資料的存取。 該軟體還提供在儲存金鑰時保護金鑰的功能，並包括防止資料遺失的備份功能。此外，它還有助於將金鑰安全地分發給授權方並強制執行管理金鑰共享的策略。