加密金鑰管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security 是Akeyless Platform 背後的公司，Akeyless Platform 是一種基於雲端原生SaaS 的方法，可協助管理企業機密（憑證、憑證和金鑰），同時有效地逐步淘汰傳統保管庫並將相關成本削減高達70 %。 Akeyless 平台專為企業混合和多雲環境中的資訊安全和 DevOps 專業人員而設計，可有效控制秘密蔓延並實現秘密管理自動化。該平台還提供安全遠端存取、金鑰管理和密碼管理解決方案的擴展。利用專利的分散式片段加密技術 (DFC™)，Akeyless 是許多財富 500 強公司值得信賴的合作夥伴，使他們能夠安全、完全地控制自己的秘密。