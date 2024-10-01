加密金鑰管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq 平台是一個基於API 的開發者平台，可讓開發者跨多種程式語言將用戶端資料加密（您的資料留在您身邊）快速建置到任何應用程式中，而無需事先具備加密知識或專業知識。隨著新的密碼學和加密創新的出現，我們將它們採用到我們的平台中，因此您不必這樣做。客戶端庫我們為所有主要程式語言提供完全可互通的客戶端程式庫，支援與我們的 API 層互動。 API 層 我們的可擴展 API 層與我們的客戶端庫連接，並支援與我們基於 SaaS 的加密平台進行互動。加密平台我們透過優雅而簡單的開發人員儀表板消除了加密和加密的猜測、行話和複雜性，該儀表板由可擴展的基於雲端的基礎設施提供支持，提供密鑰管理和防篡改、符合F...