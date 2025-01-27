加密金鑰管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
加密金鑰管理軟體旨在監督加密金鑰的管理、分發和儲存。有效的管理可保證這些金鑰以及敏感資訊的加密和解密只能由授權個人存取。 IT 和安全專業人員依靠這些工具來保護對高度敏感資料的存取。 該軟體還提供在儲存金鑰時保護金鑰的功能，並包括防止資料遺失的備份功能。此外，它還有助於將金鑰安全地分發給授權方並強制執行管理金鑰共享的策略。
提議新的應用程式
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲是全球最大的雲端運算公司之一，在全球提供可擴展、安全、可靠的雲端運算服務，透過全面的雲端產品和解決方案加速數位化進程。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。 Box 讓企業可以輕鬆地在線上協作、分享和管理內容。
Doppler
doppler.com
Doppler 的開發人員優先的秘密管理平台使團隊能夠在任何環境中大規模無縫地編排、治理和控制秘密。從新創公司到大型企業，數千家各種規模的公司都依靠 Doppler 來保持其秘密和應用程式配置在設備、環境和團隊成員之間保持同步。再見 .env 檔。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用於內容安全和治理的安全多雲平台，使組織能夠更好地保護最有價值的內容並就其最有價值的內容進行協作。 Egnyte 成立於2008 年，已為超過17,000 個組織實現了雲端內容安全的民主化，幫助客戶提高資料安全性、保持合規性、預防和檢測勒索軟體威脅，並提高員工在任何應用程式、任何雲、任何地方的工作效率。 Egnyte 的簡單、交鑰匙解決方案可讓IT 領導者輕鬆管理和控制全方位的內容風險– 從意外資料刪除、資料外洩、監管合規性、正確的生命週期管理、隱私等等– 同時為業務用戶提供他們需要從任何雲端、任何裝置、任何地方更快、更聰明地工作的工具。
Virtru
virtru.com
Virtru 讓軍用級加密變得非常簡單。從世界上最大的銀行到最小的醫療保健機構，Virtru 幫助各種規模的組織透過針對日常業務應用程式的靈活的端對端加密來控制其資料。 Virtru 軟體基於開放標準可信任資料格式構建，易於使用，並與 Google Workspace/Gmail 和 Microsoft 365/Outlook、Google Drive 以及 Salesforce、Confluence 和 Zendesk 等企業應用程式無縫整合。精細的存取控制、自託管金鑰管理選項、DLP 和稽核可協助我們的客戶滿足最嚴格的隱私和合規性要求，包括 ITAR、CMMC 2.0、CJIS、HIPAA 和 GLBA/FTC 保障措施。 只需單擊即可加密敏感訊息，無需離開現有工作流程，因為 Virtru 直接整合到您每天使用的應用程式中。
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
只需幾分鐘而不是幾個月即可完成部署。 透過 Equinix 的自動化即服務基礎架構提高應用程式效能並增強您的網路。在全球範圍內部署，然後私下連接到數千個目的地。
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq 平台是一個基於API 的開發者平台，可讓開發者跨多種程式語言將用戶端資料加密（您的資料留在您身邊）快速建置到任何應用程式中，而無需事先具備加密知識或專業知識。隨著新的密碼學和加密創新的出現，我們將它們採用到我們的平台中，因此您不必這樣做。客戶端庫我們為所有主要程式語言提供完全可互通的客戶端程式庫，支援與我們的 API 層互動。 API 層 我們的可擴展 API 層與我們的客戶端庫連接，並支援與我們基於 SaaS 的加密平台進行互動。加密平台我們透過優雅而簡單的開發人員儀表板消除了加密和加密的猜測、行話和複雜性，該儀表板由可擴展的基於雲端的基礎設施提供支持，提供密鑰管理和防篡改、符合FIPS 140-2 3 級的硬體安全性用於安全金鑰儲存的模組（HSM）。
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security 是Akeyless Platform 背後的公司，Akeyless Platform 是一種基於雲端原生SaaS 的方法，可協助管理企業機密（憑證、憑證和金鑰），同時有效地逐步淘汰傳統保管庫並將相關成本削減高達70 %。 Akeyless 平台專為企業混合和多雲環境中的資訊安全和 DevOps 專業人員而設計，可有效控制秘密蔓延並實現秘密管理自動化。該平台還提供安全遠端存取、金鑰管理和密碼管理解決方案的擴展。利用專利的分散式片段加密技術 (DFC™)，Akeyless 是許多財富 500 強公司值得信賴的合作夥伴，使他們能夠安全、完全地控制自己的秘密。
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY 是一個託管技術平台，提供安全的 MPC 錢包基礎設施，以實現無縫、靈活的加密資產管理。該平台結合了業界領先的保護技術和直覺的用戶儀表板，用於操作數位資產、發送和接收交易、生成熱錢包和溫錢包等。