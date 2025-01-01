找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
記錄雇主 (EOR) 軟體使企業能夠在其他國家/地區僱用員工，而無需在這些地區建立法人實體。這些平台促進了整個招募流程，從採購和篩選到管理薪資、福利和合規性。員工可以使用該軟體請求休假、完成入職並執行其他任務。儘管原公司指導任務並管理績效，但 EOR 作為合法雇主，承擔所有相關風險和責任。 EOR 負責處理重要的人力資源職責，包括福利管理、稅務管理、遵守當地勞動法和薪資處理。該解決方案非常適合那些希望在全球範圍內擴張且無需設立本地實體的複雜公司，從而使他們能夠快速招聘並完全符合國際法規。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Ontop
getontop.com
Ontop是一個全球薪資解決方案，讓您輕鬆管理和支付國際團隊的工資，並快速建立合約及支付方式。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Rivermate
rivermate.com
Rivermate 是一個雇主代理服務平台，協助企業在 135 個國家雇用和管理員工，並處理法律、薪資、福利和稅務事務。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一個幫助企業在180多個國家雇用和管理全職員工及承包商的平臺，簡化入職、薪資支付及合規管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
HireArt
hireart.com
HireArt 是一款管理合約工作力量的應用程式，提供雇主記錄、按需招募、供應商管理及自由職業者管理功能。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一款簡化遠程招聘過程的應用程序，提供職位管理、候選人篩查和招聘分析功能。
Playroll
playroll.com
Playroll是一個自動化平台，協助企業在全球範圍內合規招聘和管理員工及承包商，簡化薪資和合規流程。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一個人力資源平台，簡化跨國僱用與管理，幫助公司在無需當地實體的情況下快速合規地招聘全球人才。
Teamed
teamed.global
Teamed是一個全球雇主記錄平台，幫助中小企業在全球招聘、支付及關懷團隊，提供薪資處理、稅務合規及快速上線服務。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一個平台，簡化全球招聘、工資和合規流程，幫助企業在185個國家合法僱用員工和承包商。
Lano
lano.io
Lano是一個簡化全球招聘與工資管理的平台，幫助企業在170多個國家保持100%合規。
© 2025 WebCatalog, Inc.