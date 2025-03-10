記錄雇主 (EOR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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記錄雇主 (EOR) 軟體使企業能夠在其他國家/地區僱用員工，而無需在這些地區建立法人實體。這些平台促進了整個招募流程，從採購和篩選到管理薪資、福利和合規性。員工可以使用該軟體請求休假、完成入職並執行其他任務。儘管原公司指導任務並管理績效，但 EOR 作為合法雇主，承擔所有相關風險和責任。 EOR 負責處理重要的人力資源職責，包括福利管理、稅務管理、遵守當地勞動法和薪資處理。該解決方案非常適合那些希望在全球範圍內擴張且無需設立本地實體的複雜公司，從而使他們能夠快速招聘並完全符合國際法規。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Ontop
getontop.com
Ontop是一個全球薪資解決方案，讓您輕鬆管理和支付國際團隊的工資，並快速建立合約及支付方式。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Rivermate
rivermate.com
Rivermate 是一個雇主代理服務平台，協助企業在 135 個國家雇用和管理員工，並處理法律、薪資、福利和稅務事務。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一個幫助企業在180多個國家雇用和管理全職員工及承包商的平臺，簡化入職、薪資支付及合規管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
HireArt
hireart.com
HireArt 是一款管理合約工作力量的應用程式，提供雇主記錄、按需招募、供應商管理及自由職業者管理功能。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一款簡化遠程招聘過程的應用程序，提供職位管理、候選人篩查和招聘分析功能。
Playroll
playroll.com
Playroll是一個自動化平台，協助企業在全球範圍內合規招聘和管理員工及承包商，簡化薪資和合規流程。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一個人力資源平台，簡化跨國僱用與管理，幫助公司在無需當地實體的情況下快速合規地招聘全球人才。
Teamed
teamed.global
Teamed 是全球記錄雇主 (EOR) 平台，協助中小型公司在世界各地聘用、支付和照顧世界一流的團隊。因此，無論您是一家老牌公司還是一家新興新創公司，Teamed 先進但用戶友好的平台都能提供可靠的優勢，例如： 全球薪資專業知識：無縫處理50 多種貨幣的薪資，確保全球範圍內準確且合規的付款。當地稅務和合規性：依靠 Teamed 的法律專家來駕馭錯綜複雜的全球法規網絡，降低風險並確保完全合規。輕鬆入職：透過我們的當天入職流程，員工在數小時內入職，而不是幾週。 24/5 支援：只要您需要，即可獲得專家協助，透過專門（且人工！）的支援團隊解決全球招募的複雜性。透明定價：無需支付高昂費用即可使用關鍵功能，套餐起價為每月 199 英鎊。預約簡報以獲得 Teamed 平台的個人指南，讓我們一起讓全球招募變得輕鬆。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
Lano
lano.io
全球 EOR 和工資單，已簡化。 為 170 多個國家/地區的人員提供服務並為其付費，並保持 100% 合規。您找到人才，我們會處理其他一切。