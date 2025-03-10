記錄雇主 (EOR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

Teamed

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Teamed 是全球記錄雇主 (EOR) 平台，協助中小型公司在世界各地聘用、支付和照顧世界一流的團隊。因此，無論您是一家老牌公司還是一家新興新創公司，Teamed 先進但用戶友好的平台都能提供可靠的優勢，例如： 全球薪資專業知識：無縫處理50 多種貨幣的薪資，確保全球範圍內準確且合規的付款。當地稅務和合規性：依靠 Teamed 的法律專家來駕馭錯綜複雜的全球法規網絡，降低風險並確保完全合規。輕鬆入職：透過我們的當天入職流程，員工在數小時內入職，而不是幾週。 24/5 支援：只要您需要，即可獲得專家協助，透過專門（且人工！）的支援團隊解決全球招募的複雜性。透明定價：無需支付高昂費用即可使用關鍵功能，套餐起價為每月 199 英鎊。預約簡報以獲得 Teamed 平台的個人指南，讓我們一起讓全球招募變得輕鬆。