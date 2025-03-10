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記錄雇主 (EOR) 軟體使企業能夠在其他國家/地區僱用員工，而無需在這些地區建立法人實體。這些平台促進了整個招募流程，從採購和篩選到管理薪資、福利和合規性。員工可以使用該軟體請求休假、完成入職並執行其他任務。儘管原公司指導任務並管理績效，但 EOR 作為合法雇主，承擔所有相關風險和責任。 EOR 負責處理重要的人力資源職責，包括福利管理、稅務管理、遵守當地勞動法和薪資處理。該解決方案非常適合那些希望在全球範圍內擴張且無需設立本地實體的複雜公司，從而使他們能夠快速招聘並完全符合國際法規。
提議新的應用程式
Lano
lano.io
全球 EOR 和工資單，已簡化。 為 170 多個國家/地區的人員提供服務並為其付費，並保持 100% 合規。您找到人才，我們會處理其他一切。
Rivermate
rivermate.com
在 Rivermate，我們透過記錄雇主 (EOR) 服務讓像您這樣的企業輕鬆僱用和管理世界各地的員工。我們的平台透過處理超過 135 個國家的招募所涉及的複雜任務，簡化了全球就業。我們負責遵守當地法律、工資、福利和稅收，因此您可以專注於為您的團隊尋找最優秀的人才，無論他們身在何處。透過我們用戶友好的平台和一流的服務，您可以在一個中心位置輕鬆入職新員工、追蹤休假和費用並管理薪資單。我們的全球薪資專家團隊隨時為您的全球招募之旅提供協助。只需點擊幾下，即可輕鬆僱用 135 個國家的遠端員工。我們負責薪資、合規、福利和人力資源，以便您可以專注於您的業務。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一種用於遠端招募的端到端解決方案。尋找候選人，透過我們的雇主服務進行招聘，透過我們的平台管理一切
Teamed
teamed.global
Teamed 是全球記錄雇主 (EOR) 平台，協助中小型公司在世界各地聘用、支付和照顧世界一流的團隊。因此，無論您是一家老牌公司還是一家新興新創公司，Teamed 先進但用戶友好的平台都能提供可靠的優勢，例如： 全球薪資專業知識：無縫處理50 多種貨幣的薪資，確保全球範圍內準確且合規的付款。當地稅務和合規性：依靠 Teamed 的法律專家來駕馭錯綜複雜的全球法規網絡，降低風險並確保完全合規。輕鬆入職：透過我們的當天入職流程，員工在數小時內入職，而不是幾週。 24/5 支援：只要您需要，即可獲得專家協助，透過專門（且人工！）的支援團隊解決全球招募的複雜性。透明定價：無需支付高昂費用即可使用關鍵功能，套餐起價為每月 199 英鎊。預約簡報以獲得 Teamed 平台的個人指南，讓我們一起讓全球招募變得輕鬆。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使人力資源和財務團隊能夠避免手工工作並保持合規性，以便您可以專注於吸引和留住全球頂尖人才。立即預約演示，了解 RemotePass 如何讓您的入職和薪資管理變得真正輕鬆。 RemotePass：隨時隨地為任何人提供服務並付款。
Playroll
playroll.com
透過 Playroll 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有就業功能。 Playroll 比傳統的有記錄的雇主更好，它可以為您處理財務、行政和法律方面的繁重工作，透過一個平台應對全球勞動力的複雜性。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 讓跨國招募比以往任何時候都更容易，不受國界限制，從而改變了工作場所。我們以德國效率而聞名，是縮小雇主與全球人才之間差距的歐洲領導企業之一。借助我們的解決方案，我們使公司能夠在全球範圍內發展團隊，而無需建立本地實體。我們的平台可自動執行耗時的入職流程和全球薪資管理，使公司能夠以快速、輕鬆且合規的方式招募來自 160 多個國家的人才。如果您想了解更多信息，請在此處預訂演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Ontop
getontop.com
Ontop是一個全球薪資解決方案，讓您輕鬆管理和支付國際團隊的工資，並快速建立合約及支付方式。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
HireArt
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