搜尋​​​​

最受歡迎 最近新增 記錄雇主 (EOR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

記錄雇主 (EOR) 軟體使企業能夠在其他國家/地區僱用員工，而無需在這些地區建立法人實體。這些平台促進了整個招募流程，從採購和篩選到管理薪資、福利和合規性。員工可以使用該軟體請求休假、完成入職並執行其他任務。儘管原公司指導任務並管理績效，但 EOR 作為合法雇主，承擔所有相關風險和責任。 EOR 負責處理重要的人力資源職責，包括福利管理、稅務管理、遵守當地勞動法和薪資處理。該解決方案非常適合那些希望在全球範圍內擴張且無需設立本地實體的複雜公司，從而使他們能夠快速招聘並完全符合國際法規。