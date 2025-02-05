記錄雇主 (EOR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

找到合適的軟體和服務。
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記錄雇主 (EOR) 軟體使企業能夠在其他國家/地區僱用員工，而無需在這些地區建立法人實體。這些平台促進了整個招募流程，從採購和篩選到管理薪資、福利和合規性。員工可以使用該軟體請求休假、完成入職並執行其他任務。儘管原公司指導任務並管理績效，但 EOR 作為合法雇主，承擔所有相關風險和責任。 EOR 負責處理重要的人力資源職責，包括福利管理、稅務管理、遵守當地勞動法和薪資處理。該解決方案非常適合那些希望在全球範圍內擴張且無需設立本地實體的複雜公司，從而使他們能夠快速招聘並完全符合國際法規。
提議新的應用程式
Lano
lano.io
全球 EOR 和工資單，已簡化。 為 170 多個國家/地區的人員提供服務並為其付費，並保持 100% 合規。您找到人才，我們會處理其他一切。
Rivermate
rivermate.com
在 Rivermate，我們透過記錄雇主 (EOR) 服務讓像您這樣的企業輕鬆僱用和管理世界各地的員工。我們的平台透過處理超過 135 個國家的招募所涉及的複雜任務，簡化了全球就業。我們負責遵守當地法律、工資、福利和稅收，因此您可以專注於為您的團隊尋找最優秀的人才，無論他們身在何處。透過我們用戶友好的平台和一流的服務，您可以在一個中心位置輕鬆入職新員工、追蹤休假和費用並管理薪資單。我們的全球薪資專家團隊隨時為您的全球招募之旅提供協助。只需點擊幾下，即可輕鬆僱用 135 個國家的遠端員工。我們負責薪資、合規、福利和人力資源，以便您可以專注於您的業務。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一種用於遠端招募的端到端解決方案。尋找候選人，透過我們的雇主服務進行招聘，透過我們的平台管理一切
Teamed
teamed.global
Teamed 是全球記錄雇主 (EOR) 平台，協助中小型公司在世界各地聘用、支付和照顧世界一流的團隊。因此，無論您是一家老牌公司還是一家新興新創公司，Teamed 先進但用戶友好的平台都能提供可靠的優勢，例如： 全球薪資專業知識：無縫處理50 多種貨幣的薪資，確保全球範圍內準確且合規的付款。當地稅務和合規性：依靠 Teamed 的法律專家來駕馭錯綜複雜的全球法規網絡，降低風險並確保完全合規。輕鬆入職：透過我們的當天入職流程，員工在數小時內入職，而不是幾週。 24/5 支援：只要您需要，即可獲得專家協助，透過專門（且人工！）的支援團隊解決全球招募的複雜性。透明定價：無需支付高昂費用即可使用關鍵功能，套餐起價為每月 199 英鎊。預約簡報以獲得 Teamed 平台的個人指南，讓我們一起讓全球招募變得輕鬆。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass 是全球團隊的最強大且易於使用的全球入職和薪資平台。我們的願景是創造一個任何人都可以在任何地方工作，同時獲得福利和金融服務的世界。透過消除流程的複雜性，我們正在為前瞻性的公司和遠距團隊重塑薪資和福利。對於公司而言，我們的一體化解決方案可協助您控制整個遠距工作生命週期，讓您輕鬆入職、支付費用和管理 150 個國家/地區的遠端團隊。對於團隊和承包商，RemotePass 可確保您按時並以您選擇的付款方式和貨幣獲得付款，而我們的超級應用程式可讓您無縫存取領先的金融服務和福利 - 無論您身在世界何處。我們的團隊專注於使用者體驗，我們經營具有消費級使用者體驗的複雜產品。我們非常關心使人力資源和財務團隊能夠避免手工工作並保持合規性，以便您可以專注於吸引和留住全球頂尖人才。立即預約演示，了解 RemotePass 如何讓您的入職和薪資管理變得真正輕鬆。 RemotePass：隨時隨地為任何人提供服務並付款。
Playroll
playroll.com
透過 Playroll 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有就業功能。 Playroll 比傳統的有記錄的雇主更好，它可以為您處理財務、行政和法律方面的繁重工作，透過一個平台應對全球勞動力的複雜性。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 加速了超越國界的未來工作。其全球工作平台簡化了雇主和人才的體驗，讓他們可以隨時隨地以任何方式與任何人合作。雇主和人才只需點擊一下其專有的基於雲端的勞動力管理技術即可進行互動，並以個性化專業知識和無與倫比的全球規模為後盾。作為遍布185 個國家和全部50 個美國的最大的全球記錄雇主（也稱為國際PEO），超過1,000 個品牌依靠Velocity Global 來建立全球團隊，而無需建立外國法人實體或國家註冊的成本或複雜性。該公司提供額外的服務，包括評估勞動力的獨立承包商合規性，以及簡化向承包商付款的記錄代理人 (AoR)。 Velocity Global 被著名分析公司 NelsonHall 評為全球記錄雇主服務領域的「領導者」。該公司成立於2014年，在六大洲擁有數百名員工。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Plane
plane.com
Plane（以前稱為 Pilot）為僱用美國和國際員工及承包商的美國公司管理工資、福利和合規性。在安全的基於雲端的平台上輕鬆招聘、入職和支付美國和世界各地的員工和承包商的費用。使用 Plane，您可以以最佳匯率向 240 多個國家/地區的承包商付款。 Plane 認為，國際承包商應該擁有與美國員工相同的薪資體驗。我們將付款直接發送到承包商的銀行帳戶，以便他們可以從自己的帳戶中提取資金，而無需使用電子錢包的麻煩或提款費用。想要雇用員工而不是承包商？透過 Plane，您可以輕鬆地在 100 多個國家/地區僱用全職員工，而無需設立當地實體。 Plane 可以處理就業文書、預扣稅等等，讓您無需再做這些工作。與許多 EOR 不同，Plane 相信簡單的定價，沒有隱藏費用。您每月支付固定費用。不確定是否僱用團隊成員為員工或承包商？ Plane 從第一天起就支持這兩個選擇，我們的專家團隊很樂意引導您找到最適合您需求的選擇，而無需議程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界人工智慧是一種獨特的全球薪資解決方案，利用生成式人工智慧的力量來自動化並加速國際團隊成員的入職、管理和支付流程。為什麼獨特？我們將直覺的技術與高接觸性的服務融為一體，使組織能夠快速、合規地吸引世界各地的員工並為其支付工資。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股權等。立即預訂 Deel 平台個人指南的演示並解鎖您的全球員工隊伍。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一個快速發展的全球就業和薪資平台，使像您這樣的公司能夠合規地在世界任何地方僱用優秀人才並為其支付工資。 Skuad 專為新的工作世界而打造，大型企業和新興新創公司可以在其中接觸到全球最優秀的人才，以發展業務並建立多元化的分散式團隊。不涉及任何預付費用、隱藏成本或長期鎖定。在 160 多個國家招募 ||以 100 多種貨幣付款 ||獲得 24x5 專家支持
Worksome
worksome.com
強大的外部勞動力管理：重新定義承包商體驗。 使用唯一用於管理獨立承包商的工具，建立、管理和留住您的外部勞動力，並具有強大的合規性和快速的付款能力。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion 讓跨國招募比以往任何時候都更容易，不受國界限制，從而改變了工作場所。我們以德國效率而聞名，是縮小雇主與全球人才之間差距的歐洲領導企業之一。借助我們的解決方案，我們使公司能夠在全球範圍內發展團隊，而無需建立本地實體。我們的平台可自動執行耗時的入職流程和全球薪資管理，使公司能夠以快速、輕鬆且合規的方式招募來自 160 多個國家的人才。如果您想了解更多信息，請在此處預訂演示：https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
Ontop
getontop.com
3-1 全球薪資解決方案。透過 Ontop，您只需點擊幾下即可開始組建您的全球團隊。管理世界各地的國際團隊並為其支付報酬。在全球擴展您的業務，並為您的國際人才提供內建金融服務。 - 簡化您的薪資管理，在一個地方找到所有內容。 - 只需點擊一下即可支付整個員工的工資。從多種支付方式中進行選擇，以滿足您的財務需求。 - 在 5 分鐘內建立合約。在幾秒鐘內自訂、過濾和更新您的團隊的詳細資訊。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
HireArt
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管理您自己的合約工所需的一切。 使用單一工具建構和管理現代合約工隊伍。記錄雇主、隨選採購、供應商管理和自由工作者管理，全部都在同一個自助使用者介面中。