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員工排班軟體簡化了員工排班的建立、維護和追蹤。透過實施這樣的系統，公司可以提高生產力和團隊合作，更了解員工的整體能力。這些系統通常監控假期、病假和其他個人休假。許多工具還具有自動警報功能，以防止日程安排衝突。隨著時間的推移，收集到的調度數據可以與工資軟體等財務系統整合。此外，員工調度軟體通常提供分析功能，以幫助有效管理和協調任務。
提議新的應用程式
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Clockify
clockify.me
Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts是一個員工調度應用程式，幫助企業創建和管理輪班、跟踪工時和休假管理，並支持移動訪問。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
Sling
getsling.com
Sling是一款為班次工作的公司設計的排班、時間追蹤和溝通軟體，整合了排班、消息、時間追蹤、任務管理和報告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules是一款餐廳和酒店業的員工排班應用，提供排班管理、內部通訊和合規工具，簡化作業流程。
7shifts
7shifts.com
7Shifts是一個餐廳團隊管理平台，幫助管理人員有效調度、溝通及控制人工成本，提升運營效率和團隊穩定性。
Legion
legion.co
Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。
Planday
planday.com
Planday是一款勞動力管理平台，幫助企業管理員工排班、工時、假期申請和薪資，並提供即時通訊功能。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一個時間跟踪和調度應用，專為建築和服務行業設計，幫助企業管理員工時間和項目進度，提高生產效率。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
Skello
skello.io
Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx是一個勞動力管理平台，幫助企業簡化排班、出勤追踪，預測人力需求，提高員工參與度和生產力。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock是一款簡易的員工打卡系統，幫助小企業準確跟蹤工作時間和薪資，並整合多種薪資系統。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyshift是一款簡化員工調度的應用，允許創建班次、管理請假、追蹤成本並與員工溝通的實用工具。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，幫助企業簡化排班、時間及出勤跟踪，並改善團隊溝通。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款臨時人員管理應用，幫助機構排班、生成工時表和發送發票，簡化業務流程。
Avaza
avaza.com
Avaza是一款綜合工作管理軟件，幫助企業管理項目、時間跟蹤和發票，適合各類客戶導向的業務使用。
Rotageek
rotageek.com
Rotageek是一款智能調度管理應用，幫助組織有效安排員工，以提高生產力和員工滿意度，適應需求變化。
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard 是一個客戶支援管理平台，幫助品牌優化支援團隊的運營，包括預測、排程及績效分析。
Harri
harri.com
Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee是一款完整的勞動力管理軟體，提供員工排班、考勤、請假、報告、工作流程、電子簽名等功能。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Aplano
aplano.de
Aplano是一款在線排班軟體，可在各種設備上實時使用，幫助管理者輕鬆安排班次並管理員工的出勤與可用性。
Workforce
workforce.com
Workforce是一款綜合勞動力管理應用，提供員工排班、考勤、績效等功能，支持實時監控和報告，提升組織運營效率。
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch是一個雲端時間記錄和員工管理應用，提供考勤、GPS追蹤、薪資報告等功能，支持多平台使用。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift是一個以人為本的雲端排班解決方案，簡化管理者和員工的排班過程，提供更準確的考勤追蹤及即時溝通功能。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan 是一個雲端自動排班解決方案，考慮多達 20 個因素，為大量員工提供透明、公平和高效的排班建議。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。
Bizimply
bizimply.com
Bizimply是一個為餐飲業提供的勞動力管理平台，整合員工排班、時間追踪及溝通，簡化人力資源流程。
Shyfter
shyfter.co
Shyfter 是一款專為排班與出勤管理設計的應用程式，可以追蹤員工工時及管理請假和缺勤，提供固定或靈活的排班選擇。
Novagems
novage.ms
Novagems 是一款安全警衛與清潔管理的軟體，提供排班、GPS打卡、事件報告和即時巡檢功能，並能分析報告以提升運作效率。
Coast
coastapp.com
Coast是一款團隊工作管理應用，整合溝通、任務、日程和工作流程，提高生產力和協作，實現隨時隨地訪問。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya是一款SaaS B2B平台，簡化企業的靈活勞動力管理，提供排班、收入追踪及工作管理工具，促進雇主與員工之間的溝通。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift是一款雲端員工排班管理應用，可處理可用性、請假、加班及班次衝突，並允許發布時間表及通知員工。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek是一款雲端人力資源系統，支援員工管理、出勤跟蹤及文件組織，並整合熱門工具以提高工作效率。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 是一款提供電子文檔簽名和驗證的應用，透過區塊鏈技術確保文件安全和完整性，簡化簽名流程，提高效率。
StaffAny
staffany.com
StaffAny是一款勞動力管理應用，幫助企業優化員工排程和考勤，並促進內部溝通，提高運營效率。
Workee
workee.net
Workee 是一款幫助自由職業者和專業人士線上管理業務的軟體，可迅速建立個人網站並提供預約、排程和支付功能。
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款優秀的員工排班及打卡軟體，便於快速創建和更新工作時間表，並跟踪員工出勤和請假情況。
busybusy
busybusy.com
busybusy 是一款建築行業的時間追蹤和成本管理應用，支援 GPS 跟踪工時、設備和材料，簡化薪資和排班管理。
Workfeed
workfeed.io
Workfeed是一款多功能調度工具，幫助企業優化班次管理，提高員工靈活性及滿意度，並減少行政負擔。
Playvox
playvox.com
Playvox是一款客戶服務性能優化軟體，協助監控質量、分析數據，並提升聯絡中心代理的表現及工作效率。
Celayix
celayix.com
Celayix是一款提供員工排班和出勤跟蹤的人工智慧勞動力管理平台，旨在提高效率並降低成本，適用於大型企業。
Tinq
tinq.com
Tinq是一款跨平台的團隊管理解決方案，提供時間追蹤、排班及自訂報表，以便經理與員工在線協作。
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox是一個激勵管理平台，提供可自定義的獎勵系統，幫助企業有效管理和分發激勵措施以提高參與度和生產力。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim是一款網頁應用程式，專注於人員管理和班次排程，適合中小型企業使用，支持休假管理和數據報告功能。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle是一款全面的勞動力管理系統，簡化無桌面員工的管理，提供排班、時間追蹤及分析功能，適合多種行業使用。
SubItUp
subitup.com
SubItUp是一個線上員工調度平台，幫助企業自動化調度過程，減少衝突，增強溝通，並提高勞動力管理效率。
Assembled
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Assembled是一個人力資源管理平台，提供精準的排班工具和跨團隊數據可見性，幫助客戶導向品牌提升服務品質。
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