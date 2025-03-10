員工排班軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工排班軟體簡化了員工排班的建立、維護和追蹤。透過實施這樣的系統，公司可以提高生產力和團隊合作，更了解員工的整體能力。這些系統通常監控假期、病假和其他個人休假。許多工具還具有自動警報功能，以防止日程安排衝突。隨著時間的推移，收集到的調度數據可以與工資軟體等財務系統整合。此外，員工調度軟體通常提供分析功能，以幫助有效管理和協調任務。
提議新的應用程式
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Clockify
clockify.me
Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts是一個員工調度應用程式，幫助企業創建和管理輪班、跟踪工時和休假管理，並支持移動訪問。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
Sling
getsling.com
Sling是一款為班次工作的公司設計的排班、時間追蹤和溝通軟體，整合了排班、消息、時間追蹤、任務管理和報告功能。
Deputy
deputy.com
代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules是一款餐廳和酒店業的員工排班應用，提供排班管理、內部通訊和合規工具，簡化作業流程。
7shifts
7shifts.com
7Shifts是一個餐廳團隊管理平台，幫助管理人員有效調度、溝通及控制人工成本，提升運營效率和團隊穩定性。
Legion
legion.co
Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。
Planday
planday.com
Planday是一款勞動力管理平台，幫助企業管理員工排班、工時、假期申請和薪資，並提供即時通訊功能。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一個時間跟踪和調度應用，專為建築和服務行業設計，幫助企業管理員工時間和項目進度，提高生產效率。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
Skello
skello.io
Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx是一個勞動力管理平台，幫助企業簡化排班、出勤追踪，預測人力需求，提高員工參與度和生產力。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock是一款簡易的員工打卡系統，幫助小企業準確跟蹤工作時間和薪資，並整合多種薪資系統。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyshift是一款簡化員工調度的應用，允許創建班次、管理請假、追蹤成本並與員工溝通的實用工具。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，幫助企業簡化排班、時間及出勤跟踪，並改善團隊溝通。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款臨時人員管理應用，幫助機構排班、生成工時表和發送發票，簡化業務流程。
Avaza
avaza.com
Avaza是一款綜合工作管理軟件，幫助企業管理項目、時間跟蹤和發票，適合各類客戶導向的業務使用。
Rotageek
rotageek.com
Rotageek是一款智能調度管理應用，幫助組織有效安排員工，以提高生產力和員工滿意度，適應需求變化。
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard 是一個客戶支援管理平台，幫助品牌優化支援團隊的運營，包括預測、排程及績效分析。
Harri
harri.com
Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee是一款完整的勞動力管理軟體，提供員工排班、考勤、請假、報告、工作流程、電子簽名等功能。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
Aplano
aplano.de
Aplano是一款在線排班軟體，可在各種設備上實時使用，幫助管理者輕鬆安排班次並管理員工的出勤與可用性。
Workforce
workforce.com
Workforce是一款綜合勞動力管理應用，提供員工排班、考勤、績效等功能，支持實時監控和報告，提升組織運營效率。
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch是一個雲端時間記錄和員工管理應用，提供考勤、GPS追蹤、薪資報告等功能，支持多平台使用。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift是一個以人為本的雲端排班解決方案，簡化管理者和員工的排班過程，提供更準確的考勤追蹤及即時溝通功能。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan 是一個雲端自動排班解決方案，考慮多達 20 個因素，為大量員工提供透明、公平和高效的排班建議。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。
Bizimply
bizimply.com
Bizimply是一個為餐飲業提供的勞動力管理平台，整合員工排班、時間追踪及溝通，簡化人力資源流程。
Shyfter
shyfter.co
Shyfter 是一款專為排班與出勤管理設計的應用程式，可以追蹤員工工時及管理請假和缺勤，提供固定或靈活的排班選擇。
Novagems
novage.ms
Novagems 是一款安全警衛與清潔管理的軟體，提供排班、GPS打卡、事件報告和即時巡檢功能，並能分析報告以提升運作效率。
Coast
coastapp.com
Coast是一款團隊工作管理應用，整合溝通、任務、日程和工作流程，提高生產力和協作，實現隨時隨地訪問。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya是一款SaaS B2B平台，簡化企業的靈活勞動力管理，提供排班、收入追踪及工作管理工具，促進雇主與員工之間的溝通。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift是一款雲端員工排班管理應用，可處理可用性、請假、加班及班次衝突，並允許發布時間表及通知員工。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek是一款雲端人力資源系統，支援員工管理、出勤跟蹤及文件組織，並整合熱門工具以提高工作效率。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign 是一款提供電子文檔簽名和驗證的應用，透過區塊鏈技術確保文件安全和完整性，簡化簽名流程，提高效率。
StaffAny
staffany.com
StaffAny是一款勞動力管理應用，幫助企業優化員工排程和考勤，並促進內部溝通，提高運營效率。
Workee
workee.net
Workee 是一款幫助自由職業者和專業人士線上管理業務的軟體，可迅速建立個人網站並提供預約、排程和支付功能。
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款優秀的員工排班及打卡軟體，便於快速創建和更新工作時間表，並跟踪員工出勤和請假情況。
busybusy
busybusy.com
busybusy 是一款建築行業的時間追蹤和成本管理應用，支援 GPS 跟踪工時、設備和材料，簡化薪資和排班管理。
Workfeed
workfeed.io
Workfeed是一款多功能調度工具，幫助企業優化班次管理，提高員工靈活性及滿意度，並減少行政負擔。
Playvox
playvox.com
Playvox是一款客戶服務性能優化軟體，協助監控質量、分析數據，並提升聯絡中心代理的表現及工作效率。
Tinq
tinq.com
Tinq是一款跨平台的團隊管理解決方案，提供時間追蹤、排班及自訂報表，以便經理與員工在線協作。
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox是一個激勵管理平台，提供可自定義的獎勵系統，幫助企業有效管理和分發激勵措施以提高參與度和生產力。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用於人事管理和輪班安排的 Web 應用程序，非常適合零售、餐飲、體育、酒店和專業服務領域中小型企業的需求。安排輪班、管理帶薪休假和缺勤、讓您的團隊輪班並透過 TeamUltim 獲得所有這一切的全面報告。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端勞動力管理系統，旨在讓您輕鬆有效率地管理無辦公桌員工和員工。它是一個高水準的多方面系統，可以應對任何規模的複雜勞動力管理挑戰。
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一個業界領先的、聰明的、可自訂的線上員工調度平台，圍繞著您的業務而構建。 SubItUp 首先讓專家團隊了解您的排程流程，從而簡化並改善您的排程流程。然後，我們的勞動力專家幫助您配置SubItUp，以自動收集可用性和生成計劃，消除整個企業的計劃衝突，建立適合您團隊的考勤時鐘，將時間和出勤數據傳達給您的薪資軟體，並滿足最高的可訪問性以及一路上的合規標準。是時候找回你的時間了。是時候對員工進行自動化管理了。而且，是時候專注於您每天需要完成的所有其他任務了。 SubItUp 的專有平台是從頭開始開發的，旨在最大限度地延長您處理業務相關任務的時間並最大限度地減少勞動力管理問題。
Celayix
celayix.com
Celayix 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供員工排班、時間和出勤追蹤以及各種勞動力管理解決方案。 該工具對於醫療保健、安全、零售和其他尋求提高調度效率並節省時間和金錢的行業的大型企業特別有用。 Celayix 日程安排可以幫助減少高達 95% 的日程安排時間，因為它可以根據員工的可用性、技能和績效在幾分鐘內產生日程安排。 該工具提供自動更換功能，用於管理病假電話、缺席和最後一刻的變更，並且每年可為每位員工收回高達 2,600 美元的缺勤成本。 透過 Celayix，企業可以輕鬆管理員工日程、追蹤出勤情況並針對突然變化找到合格的替代者。該平台提供各種整合和資源，包括部落格、案例研究、資訊圖表和視頻，為用戶提供有關該工具的所有必要資訊。 Celayix 提供各種功能包以滿足不同的需求和預算，並提供免費試用版以幫助用戶在做出決定之前評估工具。 客戶可以透過支援頁面聯繫 Celayix 支援人員或直接聯繫該公司。總體而言，尋求全面勞動力管理軟體的企業可以從 Celayix 的人工智慧解決方案中受益。
Assembled
assembled.com
Assembled 是一個勞動力管理平台，它使現代支援團隊在人員配置方面更加準確，在創建計劃時更加輕鬆和控制，以及更好地跨團隊了解數據，從而幫助他們提高績效並為自己辯護。我們與大多數主要聯絡平台、Google 日曆和 Slack 集成，以提供適合您和您的團隊的工作流程。如今，我們的解決方案幫助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客戶為中心的品牌打造世界級的客戶體驗。 組裝後的區別： → 快速入職和金星成功與支持 → 快速、直覺且完全可自訂的調度 → 有意義的跨團隊可見性 → 強大、準確且可行的預測 → 集中、穩健且相關的報告