員工排班軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工排班軟體簡化了員工排班的建立、維護和追蹤。透過實施這樣的系統，公司可以提高生產力和團隊合作，更了解員工的整體能力。這些系統通常監控假期、病假和其他個人休假。許多工具還具有自動警報功能，以防止日程安排衝突。隨著時間的推移，收集到的調度數據可以與工資軟體等財務系統整合。此外，員工調度軟體通常提供分析功能，以幫助有效管理和協調任務。
提議新的應用程式
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一個業界領先的、聰明的、可自訂的線上員工調度平台，圍繞著您的業務而構建。 SubItUp 首先讓專家團隊了解您的排程流程，從而簡化並改善您的排程流程。然後，我們的勞動力專家幫助您配置SubItUp，以自動收集可用性和生成計劃，消除整個企業的計劃衝突，建立適合您團隊的考勤時鐘，將時間和出勤數據傳達給您的薪資軟體，並滿足最高的可訪問性以及一路上的合規標準。是時候找回你的時間了。是時候對員工進行自動化管理了。而且，是時候專注於您每天需要完成的所有其他任務了。 SubItUp 的專有平台是從頭開始開發的，旨在最大限度地延長您處理業務相關任務的時間並最大限度地減少勞動力管理問題。
Rotageek
rotageek.com
Rotageek是一款智能調度管理應用，幫助組織有效安排員工，以提高生產力和員工滿意度，適應需求變化。
Netchex
netchex.com
Netchex是一款針對中小型企業的HR與薪資管理解決方案，提供員工信息管理、薪資處理及招聘工具。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
Playvox
playvox.com
Playvox 是領先的客戶服務代理效能優化軟體。 Playvox 與大多數主要聯絡中心平台集成，讓團隊在一個便捷的平台上查看、分析和管理整個品質保證流程。 簡化您的 QA 流程，激勵、指導和培訓您的代理，並透過透明、即時的指標為您的整個團隊提供支援。監控服務、衡量 KPI，最後放棄電子表格。
Harri
harri.com
Harri是一個專為酒店和餐飲行業設計的管理平台，提供員工招聘、排班和溝通工具，以提高團隊效率。
Superworks
superworks.com
Superworks 是一款全面的 HRMS 解決方案，簡化中小型企業的人力資源及工資管理流程，提高效率與員工滿意度。
Coast
coastapp.com
Coast是一款團隊工作管理應用，整合溝通、任務、日程和工作流程，提高生產力和協作，實現隨時隨地訪問。
Celayix
celayix.com
Celayix 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供員工排班、時間和出勤追蹤以及各種勞動力管理解決方案。 該工具對於醫療保健、安全、零售和其他尋求提高調度效率並節省時間和金錢的行業的大型企業特別有用。 Celayix 日程安排可以幫助減少高達 95% 的日程安排時間，因為它可以根據員工的可用性、技能和績效在幾分鐘內產生日程安排。 該工具提供自動更換功能，用於管理病假電話、缺席和最後一刻的變更，並且每年可為每位員工收回高達 2,600 美元的缺勤成本。 透過 Celayix，企業可以輕鬆管理員工日程、追蹤出勤情況並針對突然變化找到合格的替代者。該平台提供各種整合和資源，包括部落格、案例研究、資訊圖表和視頻，為用戶提供有關該工具的所有必要資訊。 Celayix 提供各種功能包以滿足不同的需求和預算，並提供免費試用版以幫助用戶在做出決定之前評估工具。 客戶可以透過支援頁面聯繫 Celayix 支援人員或直接聯繫該公司。總體而言，尋求全面勞動力管理軟體的企業可以從 Celayix 的人工智慧解決方案中受益。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
Surfboard
teamsurfboard.com
來認識 Surfboard，它是您的客戶支援策略的所在地。 Ruggable、Beauty Pie 和 Grow Therapy 等領先品牌團隊使用 Surfboard 的勞動力管理平台來管理其國際支援團隊的成長和發展。 Surfboard 提供智慧、現代的 WFM，可簡化和整合從預測到容量規劃、調度和效能分析的營運。識別整個支援職能部門的隱藏成本和低效率。釋放主動客戶服務以及人力和人工智慧服務資源的利潤驅動機會。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx是一個勞動力管理平台，幫助企業簡化排班、出勤追踪，預測人力需求，提高員工參與度和生產力。
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift 提供了一種簡化的基於雲端的方式來建立和管理員工行程。它允許您管理員工的可用性、休假請求、加班和輪班衝突。它還允許您發布工作計劃並向員工發送通知。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift 是唯一以人為本的雲端調度解決方案，可改善經理和員工的調度體驗。它易於設置，甚至更易於使用。無論您的團隊規模如何，您都可以更快地創建日程、更準確地追蹤出勤情況並與員工即時溝通。我們的客戶體驗到更少的空缺輪班、更好的工作與生活平衡、更快樂的員工以及更健康的利潤。這是以人為本的安排，企業喜歡它！立即註冊以節省時間、降低勞動成本並提高員工敬業度 --> makeshift.ca MakeShift 提供 14 天免費試用。
Workforce
workforce.com
Workforce是一款綜合勞動力管理應用，提供員工排班、考勤、績效等功能，支持實時監控和報告，提升組織運營效率。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya開發了一個SaaS B2B平台，該平台將技術革命帶給了臨時工作的世界。它連接管理靈活工人的企業，並允許他們管理，外包，評估和支付整個員工。它通過自動化和優化工作流程，日程安排，溝通，工資和合規性來彌合人員，企業和轉移工人之間的差距。 Ubeya統一了分散的溝通渠道，增加了工人的保留率，並降低了沒有顯示速度，以重塑靈活的工作經驗。 Ubeya的平台可幫助全球數百家企業變得更加有彈性和適應性變化，從而導致增長，卓越運營和快樂的員工。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端勞動力管理系統，旨在讓您輕鬆有效率地管理無辦公桌員工和員工。它是一個高水準的多方面系統，可以應對任何規模的複雜勞動力管理挑戰。
Workfeed
workfeed.io
雇主和管理者使用 Workfeed 來創建時間表，在員工需求和業務需求之間實現完美平衡。透過這樣做，他們為優化勞動力成本、一流的工作環境和出色的業務成果鋪平了道路。最重要的是，Workfeed 的客戶節省了高達 80% 的時間和數千美元，同時提高了員工滿意度、靈活性和留任率。
busybusy
busybusy.com
BusyBusy是領先的施工時間跟踪和工作成本核算軟件。利用GPS有效地跟踪現場時間，設備，材料和進度。簡化工資單，管理員工時間表並在一個易於使用的應用程序中生成每日報告。 BusyBusy的工作網站數據可立即提供給您的團隊，使您可以隨時隨地查看發生的事情。由員工投票＃1，以易於使用和可靠性，加入了75,000多個放棄過時的紙張時間表的快樂客戶。構建＃1的移動時間跟踪和工作成本化應用程序以及所有具有員工在現場的行業。使用易於使用，可靠的應用程序進行GPS時間跟踪和安排輕而易舉。最喜歡的功能包括GPS時間跟踪，主管時間跟踪，日程安排，照片和筆記，預算，PTO，安全報告，每日項目報告，完成工作等等。我們提供90天的退款保證，無合同和賬單，並確保出色的客戶服務！
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款屢獲殊榮的員工行程和計時軟體，適用於小時工。產品展示：https://youtu.be/3Q5p71_Dsis 在幾分鐘內建立您的工作計劃，輕鬆對其進行更改，然後單擊即可與您的團隊共享。免費的 iOS 和 Android 應用程式意味著您可以隨時隨地編輯和檢查日程安排。您的員工總是擁有最新版本。追蹤休假時間、預測銷售以獲得更具成本效益的時間表、與您的 POS 整合並快速找到替代品。群組訊息、輪班交換和輪班提醒等功能讓生活更輕鬆。輕鬆追蹤員工時間和出勤情況，並輕鬆將時間表資料匯出到薪資。員工可以在現場透過手機或平板電腦打卡。遏制時間盜竊並使用 GPS 和照片打卡確保員工僅在計劃工作的時間和地點打卡。透過追蹤帶薪和無薪休息時間來遵守當地勞動法。確保員工休息，並在員工錯過休息時間時收到通知。
Novagems
novage.ms
Novagems Mobile＆Web的安全衛隊和清潔管理軟件將您的前線連接到後台，使您可以概述一個地方的整個操作。我們的保安管理允許用戶安排班次，查看GPS驗證的時鐘入口/外，訪問GEO圍欄和事件報告技術，並實時執行檢查點之旅。以數據支持的報告形式分析所有可用的信息，以可視化趨勢並獲得可行的見解以改善操作。
Workee
workee.net
Workee 是一款已經幫助 6,000 名自由工作者和專業人士在線上管理他們的業務（如私人教師、導師、教練、設計師、自由作家等）的軟體。 Workee 在 1 分鐘內建立一個內建預訂、日程安排和付款的個人網站，讓您可以直接預訂和付款，並開箱即用地自動駕駛工作和客戶管理。 Workee 幫助已經擁有客戶的自由工作者更有效地與他們合作並立即擴展業務。據我們的用戶稱，Workee 每週節省 10 個小時，每月節省數千美元。 Workee 有兩個方案：Starter 和 Pro。 Workee Starter 方案是免費的，無需每月訂閱，Workee 的交易費用為 0%。它專為剛入門的專業人士而設計，包括以下內容： 個人網站的基本模板1 個可用性時間表2 個預約時間段2 個用於一次性工作和服務的Workee 項目3 個每月發票提供Workee Pro計劃Workee 提供按月訂閱和 0% 交易費用。此專業計劃非常適合尋求高級功能和自訂選項的專業人士和活躍用戶。以下是 Pro 計畫非常適合的原因： 1. Pro 網站範本。使用近數十種新的專業模板和樣式、自訂顏色和品牌來增強業務品牌。 2.客製化搜尋引擎優化。獲得自然流量並透過品牌脫穎而出。為個人 Workee 網站設定自訂標題和描述。 3. 無限的時間表、時段、發票和項目。 4.專業預訂規則。限制您可以進行下一次預訂的時間、在通話之間添加自動休息時間以及限制每天的最大會話數。
Aplano
aplano.de
Aplano是一款在線排班軟體，可在各種設備上實時使用，幫助管理者輕鬆安排班次並管理員工的出勤與可用性。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee是一款完整的勞動力管理軟件，其功能強大的工具可用於員工計劃，班次計劃，時間和出勤，以及離開管理，工作流，電子合同和薪資。使用Shiftee，您可以建立健康的工作場所文化，從而培養透明度和生產力。使用Shiftee Web和移動應用程序創建一個更方便的勞動力管理環境。 [我們的功能]•時間表•出勤•離開•報告•工作流•員工信息管理•自定義請求•電子簽名•消息•帶PC-OFF的桌面•安全性•安全
Shyfter
shyfter.co
輪班工作管理。員工日程安排和考勤應用程式。固定或靈活的時間表，我們的計劃和時間表管理應用程式可以為您節省大量時間。透過休假和缺勤管理以及考勤，您可以以透明的方式追蹤員工的工作時間。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用於人事管理和輪班安排的 Web 應用程序，非常適合零售、餐飲、體育、酒店和專業服務領域中小型企業的需求。安排輪班、管理帶薪休假和缺勤、讓您的團隊輪班並透過 TeamUltim 獲得所有這一切的全面報告。
StaffAny
staffany.com
在 StaffAny，我們透過行動和網路應用程式整合調度和時間追蹤 SaaS，幫助許多我們喜愛的實體店優化他們的調度和人力資源管理。除了管理小時工外，StaffAny 還追蹤員工績效並自動進行月末時間表整合。我們今天的工作是在組織內連結人力資源和營運部門。借助 StaffAny，企業可以提高績效、降低營運成本並騰出時間來做對他們來說最重要的事情。
Incentivefox
incentivefox.com
InspiveFox是一家關係營銷公司，可提供一個一流的，可自定義的推薦和激勵平台，以跟踪和獎勵有針對性的銷售活動產生的潛在客戶。它的多項技術以較低的收購成本為客戶和員工提供了入學，跟踪和獎勵管理的自動化。客戶可以通過利用行為作為模型來增強公司文化並通過易於使用的工具來實現增長，從而無縫地融合到任何新計劃或現有計劃中。
Sage HR
sage.hr
Sage HR是一個雲端人力資源管理平台，提供員工考勤、績效管理及招聘功能，適合中小型企業使用。
7shifts
7shifts.com
7Shifts是一個餐廳團隊管理平台，幫助管理人員有效調度、溝通及控制人工成本，提升運營效率和團隊穩定性。
Assembled
assembled.com
Assembled 是一個勞動力管理平台，它使現代支援團隊在人員配置方面更加準確，在創建計劃時更加輕鬆和控制，以及更好地跨團隊了解數據，從而幫助他們提高績效並為自己辯護。我們與大多數主要聯絡平台、Google 日曆和 Slack 集成，以提供適合您和您的團隊的工作流程。如今，我們的解決方案幫助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客戶為中心的品牌打造世界級的客戶體驗。 組裝後的區別： → 快速入職和金星成功與支持 → 快速、直覺且完全可自訂的調度 → 有意義的跨團隊可見性 → 強大、準確且可行的預測 → 集中、穩健且相關的報告
Avaza
avaza.com
Avaza是一款綜合工作管理軟件，幫助企業管理項目、時間跟蹤和發票，適合各類客戶導向的業務使用。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
Clockify
clockify.me
Clockify 是免費的時間追踪應用，幫助團隊監控生產力和計費工時，支持自定義報告和多平台使用。
ClockShark
clockshark.com
ClockShark是一個時間跟踪和調度應用，專為建築和服務行業設計，幫助企業管理員工時間和項目進度，提高生產效率。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Deputy
deputy.com
代理人是一款勞動力管理應用，簡化員工調度、時間跟踪、溝通和工資流程，並支持出勤和績效管理。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyshift是一款簡化員工調度的應用，允許創建班次、管理請假、追蹤成本並與員工溝通的實用工具。
Homebase
joinhomebase.com
Homebase是一款幫助小型企業管理小時員工的應用程式，提供員工排班、考勤跟蹤和薪資管理功能。
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules是一款餐廳和酒店業的員工排班應用，提供排班管理、內部通訊和合規工具，簡化作業流程。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock是一款簡易的員工打卡系統，幫助小企業準確跟蹤工作時間和薪資，並整合多種薪資系統。
Planday
planday.com
Planday是一款勞動力管理平台，幫助企業管理員工排班、工時、假期申請和薪資，並提供即時通訊功能。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是一個AI驅動的客戶服務平台，簡化多渠道支持，提供票務管理、自助服務和自動化工具。
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan 是第一個用於自動排班的雲端原生解決方案。該解決方案可擴展到數千名員工，甚至對於複雜的情況也是如此。它考慮了 20 多個因素，例如員工的資格等級、可用性甚至機器利用率。 shyftplan 強大的人工智慧可以計算因素之間的相關性，並建議理想的輪班時間表。這使得您的團隊的輪班計劃變得透明、公平且非常省時。
Sling
getsling.com
Sling是一款為班次工作的公司設計的排班、時間追蹤和溝通軟體，整合了排班、消息、時間追蹤、任務管理和報告功能。
Tinq
tinq.com
Tinq 是適用於所有企業的多平台團隊管理解決方案。從時間追蹤、排班到為薪資單準備自訂報告，經理和員工可以在雲端上無縫協作。
When I Work
wheniwork.com
當我工作時是一個簡便的應用程式，用於企業安排員工排班、跟蹤工時計及考勤，並促進與時薪員工的溝通。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts是一個員工調度應用程式，幫助企業創建和管理輪班、跟踪工時和休假管理，並支持移動訪問。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly是一款臨時人員管理應用，幫助機構排班、生成工時表和發送發票，簡化業務流程。
Legion
legion.co
Legion應用程式是一個以員工為中心的工作管理平台，提供勞動效率提升、排班自動化及員工績效管理功能。
Bizimply
bizimply.com
Bizimply是一個為餐飲業提供的勞動力管理平台，整合員工排班、時間追踪及溝通，簡化人力資源流程。
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch是一個雲端時間記錄和員工管理應用，提供考勤、GPS追蹤、薪資報告等功能，支持多平台使用。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，幫助企業簡化排班、時間及出勤跟踪，並改善團隊溝通。
Skello
skello.io
Skello是一個勞動力管理應用，為基於班次的工作場所提供簡化調度、改善溝通和優化成本管理的解決方案。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款雲端人員調度和時間管理應用，支援班次計劃、缺勤管理及時間追踪。