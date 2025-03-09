Workee

workee.net

Workee 是一款已經幫助 6,000 名自由工作者和專業人士在線上管理他們的業務（如私人教師、導師、教練、設計師、自由作家等）的軟體。 Workee 在 1 分鐘內建立一個內建預訂、日程安排和付款的個人網站，讓您可以直接預訂和付款，並開箱即用地自動駕駛工作和客戶管理。 Workee 幫助已經擁有客戶的自由工作者更有效地與他們合作並立即擴展業務。據我們的用戶稱，Workee 每週節省 10 個小時，每月節省數千美元。 Workee 有兩個方案：Starter 和 Pro。 Workee Starter 方案是免費的，無需每月訂閱，Workee 的交易費用為 0%。它專為剛入門的專業人士而設計，包括以下內容： 個人網站的基本模板1 個可用性時間表2 個預約時間段2 個用於一次性工作和服務的Workee 項目3 個每月發票提供Workee Pro計劃Workee 提供按月訂閱和 0% 交易費用。此專業計劃非常適合尋求高級功能和自訂選項的專業人士和活躍用戶。以下是 Pro 計畫非常適合的原因： 1. Pro 網站範本。使用近數十種新的專業模板和樣式、自訂顏色和品牌來增強業務品牌。 2.客製化搜尋引擎優化。獲得自然流量並透過品牌脫穎而出。為個人 Workee 網站設定自訂標題和描述。 3. 無限的時間表、時段、發票和項目。 4.專業預訂規則。限制您可以進行下一次預訂的時間、在通話之間添加自動休息時間以及限制每天的最大會話數。