HotSchedules

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HotSchedules 是餐廳和酒店業領先的員工排班解決方案，因為它是管理日程安排和與團隊溝通的最快、最簡單的方法。團隊成員喜歡它，因為他們可以一鍵在行動應用程式中交換、接班或釋放班次。當您需要更多工作時間時，可以透過自動輪班輕鬆管理工作與生活的平衡，當您不需要時，可以要求休假。日曆同步、通知和訊息傳遞使團隊保持聯繫並了解最新的日程安排變更。經理們非常欣賞制定時間表和一鍵批准輪班變更時節省的時間。勞動力預測和合規管理功能可協助管理人員控製成本並最大程度地降低合規風險。最重要的是，透過廣播和一對一訊息傳遞保持聯繫可以創造快樂且富有成效的團隊文化。 HotSchedules 是由第四智慧平台提供支援的完整勞動力管理解決方案的一部分。其他模組包括： 時間和出勤 - 使用我們的整合應用程式快速準確地處理工資單，產生匯總的打卡數據，同時標記缺少休息時間、加班等的例外情況。保持薪資符合膳食、休息和預測性日程安排的特殊薪資計算。在添加用於地理圍欄以及加班和錯過打卡提醒的 WebClock 選項後，可以實現額外的節省。日誌 - 基於黃金標準的經理紅皮書，我們的數位日誌透過合併的輪班記錄、任務清單、訊息等消除了無休止的來回通訊。在輪班之間交流關鍵資訊並直接透過手機分配任務，從而提高員工績效和責任感。勞動力預測 - 透過更聰明的調度，同時節省金錢並改善體驗。借助我們的高級預測解決方案，管理人員可以在預測、計劃、預算和實際工時之間保持更高的準確性。工資存取/按需支付 – Fuego 是一款專門為 HotSchedule 用戶提供的按需支付應用程式。作為 2023 年最受歡迎的福利之一，採用 EWA 的雇主不僅有助於緩解低收入和無小費員工的財務壓力，而且保留率會提高 20-40%，減少輪班，並可以消除使用紙質支票——所有這些都無需額外費用。報告和分析 - 我們完整的報告和分析解決方案透過將日程安排、時間和出勤、勞動力預測和 POS 數據整合到一處來揭示營運見解。開箱即用的儀表板可顯示用於區域或公司分析的匯總勞動力數據，而商店層級報告可協助經理追蹤每個班次的 KPI。