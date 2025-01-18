員工排班軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工排班軟體簡化了員工排班的建立、維護和追蹤。透過實施這樣的系統，公司可以提高生產力和團隊合作，更了解員工的整體能力。這些系統通常監控假期、病假和其他個人休假。許多工具還具有自動警報功能，以防止日程安排衝突。隨著時間的推移，收集到的調度數據可以與工資軟體等財務系統整合。此外，員工調度軟體通常提供分析功能，以幫助有效管理和協調任務。
提議新的應用程式
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能驅動的工作流程和代理工具、自動化以及包含1200 多個應用程序的市場- 所有這些都在一個屋簷下受到保護。我們的解決方案易於實施和動態調整，使團隊無需 IT、開發人員和昂貴的合作夥伴進行持續的變更。在 Zendesk，我們的使命是簡化業務的複雜性，讓公司輕鬆與客戶建立有意義的聯繫。從新創公司到大型企業，我們相信每家公司都應該能夠獲得智慧、創新的客戶體驗，無論其規模、產業或雄心。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的 13 萬多個全球品牌提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一個業界領先的、聰明的、可自訂的線上員工調度平台，圍繞著您的業務而構建。 SubItUp 首先讓專家團隊了解您的排程流程，從而簡化並改善您的排程流程。然後，我們的勞動力專家幫助您配置SubItUp，以自動收集可用性和生成計劃，消除整個企業的計劃衝突，建立適合您團隊的考勤時鐘，將時間和出勤數據傳達給您的薪資軟體，並滿足最高的可訪問性以及一路上的合規標準。是時候找回你的時間了。是時候對員工進行自動化管理了。而且，是時候專注於您每天需要完成的所有其他任務了。 SubItUp 的專有平台是從頭開始開發的，旨在最大限度地延長您處理業務相關任務的時間並最大限度地減少勞動力管理問題。
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDocgn 可以解決您在文件和電子簽名驗證方面的所有問題。 VeriDocgn 使用 VeriDoc Global 多年來開發的專利驗證技術。它為全球組織提供區塊鏈安全的電子簽名解決方案。 VeriDocgn 為公共和私營部門的一些領先公司提供電子簽名和文件解決方案。我們的區塊鏈驗證技術在全球 90 多個國家/地區獲得專利，以合理的價格協助組織提供最佳的電子簽名解決方案。我們致力於為客戶提供最好的服務，其中包括： 組織可以透過消除不必要的等待時間來節省寶貴的時間。借助 VeriDoc Sign，您的組織將提高效率和生產力。 VeriDoc 電子簽章解決方案的優點是讓無數使用者能夠驗證重要文件並將其傳送給所需人員。使用 VeriDoc Sign 的工具不會出錯，它為您提供了驗證區塊鏈上電子簽名文件的時間戳記和雜湊值的優勢。只需用手機掃描二維碼，您就可以在驗證頁面上看到原始檔案。 VeriDoc Sign 的其他功能不容錯過： 存取控制 法律認可 防篡改區塊鏈安全 經濟實惠
Playvox
playvox.com
Playvox 是領先的客戶服務代理效能優化軟體。 Playvox 與大多數主要聯絡中心平台集成，讓團隊在一個便捷的平台上查看、分析和管理整個品質保證流程。 簡化您的 QA 流程，激勵、指導和培訓您的代理，並透過透明、即時的指標為您的整個團隊提供支援。監控服務、衡量 KPI，最後放棄電子表格。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才來運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則訊息以及23.7 萬份工作清單的建立。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
Celayix
celayix.com
Celayix 是一個由人工智慧驅動的勞動力管理平台，提供員工排班、時間和出勤追蹤以及各種勞動力管理解決方案。 該工具對於醫療保健、安全、零售和其他尋求提高調度效率並節省時間和金錢的行業的大型企業特別有用。 Celayix 日程安排可以幫助減少高達 95% 的日程安排時間，因為它可以根據員工的可用性、技能和績效在幾分鐘內產生日程安排。 該工具提供自動更換功能，用於管理病假電話、缺席和最後一刻的變更，並且每年可為每位員工收回高達 2,600 美元的缺勤成本。 透過 Celayix，企業可以輕鬆管理員工日程、追蹤出勤情況並針對突然變化找到合格的替代者。該平台提供各種整合和資源，包括部落格、案例研究、資訊圖表和視頻，為用戶提供有關該工具的所有必要資訊。 Celayix 提供各種功能包以滿足不同的需求和預算，並提供免費試用版以幫助用戶在做出決定之前評估工具。 客戶可以透過支援頁面聯繫 Celayix 支援人員或直接聯繫該公司。總體而言，尋求全面勞動力管理軟體的企業可以從 Celayix 的人工智慧解決方案中受益。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearby 等僅舉幾例。最好的部分？我們以零成本向用戶贈送行動應用程序，幫助他們隨時隨地體驗人力資源自動化的真正力量。我們憑藉以下顯著功能在人力資源軟體市場中脫穎而出- ✅ 首個受Gmail 啟發的HR 收件箱，為您的一天提供指導✅ 創新的任務見解，以及時完成工作✅ 直觀的全局搜索框，用於追蹤和存取任何資訊和該系統不僅承諾，而且實際上向您展示了其真正的投資回報率。作為第一個對所有人力資源任務採取即時行動的 HCM，透過微妙的提醒來阻止積壓，我們透過自動化所有營運任務來幫助您取得成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站 - https://hrone.cloud/
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一個現代化的人力資源系統，包含管理員工整個旅程所需的一切。免費試用 14 天！
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
Surfboard
teamsurfboard.com
來認識 Surfboard，它是您的客戶支援策略的所在地。 Ruggable、Beauty Pie 和 Grow Therapy 等領先品牌團隊使用 Surfboard 的勞動力管理平台來管理其國際支援團隊的成長和發展。 Surfboard 提供智慧、現代的 WFM，可簡化和整合從預測到容量規劃、調度和效能分析的營運。識別整個支援職能部門的隱藏成本和低效率。釋放主動客戶服務以及人力和人工智慧服務資源的利潤驅動機會。
Quinyx
quinyx.com
Quinyx 幫助公司平衡業務、客戶和第一線員工的需求，以提高生產力、留任率和獲利能力。我們的一體化前線平台可簡化勞動力預測、優化日程管理並提高員工敬業度。結果呢？大幅減少加班時間並提高利潤。經理有更多的時間來領導他們的團隊，員工的工作效率和參與度也更高。依賴第一線員工的企業希望優化業務、管理員工並吸引第一線員工。有了 Quinyx，每個人都會贏。經理花在管理上的時間更少，而有更多的時間來領導團隊，而第一線員工最終可以更好地規劃自己的生活，並感受到與雇主的聯繫。最好的部分是什麼？ HQ 可以輕鬆優化勞動力預測，以提高獲利能力並讓員工和企業受益。 https://Quinyx.com
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift 提供了一種簡化的基於雲端的方式來建立和管理員工行程。它允許您管理員工的可用性、休假請求、加班和輪班衝突。它還允許您發布工作計劃並向員工發送通知。
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift 是唯一以人為本的雲端調度解決方案，可改善經理和員工的調度體驗。它易於設置，甚至更易於使用。無論您的團隊規模如何，您都可以更快地創建日程、更準確地追蹤出勤情況並與員工即時溝通。我們的客戶體驗到更少的空缺輪班、更好的工作與生活平衡、更快樂的員工以及更健康的利潤。這是以人為本的安排，企業喜歡它！立即註冊以節省時間、降低勞動成本並提高員工敬業度 --> makeshift.ca MakeShift 提供 14 天免費試用。
Workforce
workforce.com
日常營運所需的一切，都有強大的人力資源和薪資支援。 Workforce.com 是小時工的 HCM。在一個系統中管理入職、日程安排、出勤、時間表、績效、任務等。透過行動應用程式和桌面門戶，即時追蹤員工工作的時間和地點、勞動力成本、休假和參與度。透過 GPS 定位的行動時鐘自動產生並批准薪資就緒時間表。使用業界領先的人工智慧，只需單擊一下即可建立和填充更聰明的時間表。 Workforce.com 在美國、英國、澳洲、義大利、烏拉圭和菲律賓設有辦事處，在全球擁有 8,000 多家客戶，在為全球最值得信賴的品牌提供現代勞動力管理解決方案方面處於市場領先地位。
Ubeya
ubeya.com
Ubeya 開發了一個 SaaS B2B 平台，為臨時工作領域帶來了技術革命。它將管理靈活員工的企業連接起來，並允許他們管理、外包、評估和支付全體員工的薪水。它透過自動化和優化工作流程、調度、溝通、工資和合規性，彌合了人力資源公司、企業和輪班工人之間的差距。 Ubeya統一分散的溝通管道，提高員工留任率，降低缺勤率，重塑靈活的工作體驗。 Ubeya 的平台幫助全球數百家企業提高彈性和適應能力，從而實現成長、卓越營運和快樂的員工隊伍。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端勞動力管理系統，旨在讓您輕鬆有效率地管理無辦公桌員工和員工。它是一個高水準的多方面系統，可以應對任何規模的複雜勞動力管理挑戰。
Workfeed
workfeed.io
雇主和管理者使用 Workfeed 來創建時間表，在員工需求和業務需求之間實現完美平衡。透過這樣做，他們為優化勞動力成本、一流的工作環境和出色的業務成果鋪平了道路。最重要的是，Workfeed 的客戶節省了高達 80% 的時間和數千美元，同時提高了員工滿意度、靈活性和留任率。
busybusy
busybusy.com
busybusy 是領先的施工時間追蹤和作業成本計算軟體。利用 GPS 有效追蹤現場時間、設備、材料和進度。在一款易於使用的應用程式中簡化薪資、管理員工日程並產生每日報告。 busybusy 的工作現場數據可立即提供給您的團隊，讓您隨時隨地查看正在發生的事情。因其易用性和可靠性而被員工評選為第一名，並與超過 75,000 名滿意的客戶一起放棄了過時的紙質時間表。適用於建築業以及所有有員工在外地工作的行業的排名第一的行動時間追蹤和作業成本計算應用程式。透過易於使用、可靠的應用程序，讓 GPS 時間追蹤和日程安排變得輕而易舉。最喜歡的功能包括 GPS 時間追蹤、主管時間追蹤、日程安排、照片和筆記、預算、PTO、安全報告、每日專案報告、工作完成情況等。我們提供 90 天退款保證，無合同，並根據使用情況計費，確保優質的客戶服務！
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules 是一款屢獲殊榮的員工行程和計時軟體，適用於小時工。產品展示：https://youtu.be/3Q5p71_Dsis 在幾分鐘內建立您的工作計劃，輕鬆對其進行更改，然後單擊即可與您的團隊共享。免費的 iOS 和 Android 應用程式意味著您可以隨時隨地編輯和檢查日程安排。您的員工總是擁有最新版本。追蹤休假時間、預測銷售以獲得更具成本效益的時間表、與您的 POS 整合並快速找到替代品。群組訊息、輪班交換和輪班提醒等功能讓生活更輕鬆。輕鬆追蹤員工時間和出勤情況，並輕鬆將時間表資料匯出到薪資。員工可以在現場透過手機或平板電腦打卡。遏制時間盜竊並使用 GPS 和照片打卡確保員工僅在計劃工作的時間和地點打卡。透過追蹤帶薪和無薪休息時間來遵守當地勞動法。確保員工休息，並在員工錯過休息時間時收到通知。
Novagems
novage.ms
Novagems 行動和網路為基礎的保全和清潔管理軟體將您的前線與後台連接起來，讓您在一處即可概覽整個營運狀況。我們的保全管理允許使用者安排輪班、查看 GPS 驗證的上下班打卡、訪問地理圍欄和事件報告技術，以及即時執行檢查站巡視。分析以數據支援的報告形式提供的所有信息，以可視化趨勢並獲得可操作的見解以改善營運。
Workee
workee.net
Workee 是一款已經幫助 6,000 名自由工作者和專業人士在線上管理他們的業務（如私人教師、導師、教練、設計師、自由作家等）的軟體。 Workee 在 1 分鐘內建立一個內建預訂、日程安排和付款的個人網站，讓您可以直接預訂和付款，並開箱即用地自動駕駛工作和客戶管理。 Workee 幫助已經擁有客戶的自由工作者更有效地與他們合作並立即擴展業務。據我們的用戶稱，Workee 每週節省 10 個小時，每月節省數千美元。 Workee 有兩個方案：Starter 和 Pro。 Workee Starter 方案是免費的，無需每月訂閱，Workee 的交易費用為 0%。它專為剛入門的專業人士而設計，包括以下內容： 個人網站的基本模板1 個可用性時間表2 個預約時間段2 個用於一次性工作和服務的Workee 項目3 個每月發票提供Workee Pro計劃Workee 提供按月訂閱和 0% 交易費用。此專業計劃非常適合尋求高級功能和自訂選項的專業人士和活躍用戶。以下是 Pro 計畫非常適合的原因： 1. Pro 網站範本。使用近數十種新的專業模板和樣式、自訂顏色和品牌來增強業務品牌。 2.客製化搜尋引擎優化。獲得自然流量並透過品牌脫穎而出。為個人 Workee 網站設定自訂標題和描述。 3. 無限的時間表、時段、發票和項目。 4.專業預訂規則。限制您可以進行下一次預訂的時間、在通話之間添加自動休息時間以及限制每天的最大會話數。
Aplano
aplano.de
Aplano 是一款線上排程軟體，可在所有裝置上即時運作。透過讓員工參與規劃流程，經理可以輕鬆安排班次。該軟體涵蓋缺勤和可用性管理，並允許員工透過智慧型手機或平板電腦追蹤他們的工作。此外，可以在清單檢視中評估過去的班次。員工可以互相交換班次、申請空缺班次、插入空閒時間或發送假期申請。 Aplano 還計算加班時間並建立每週的每小時帳戶，以便管理人員可以更動態地安排工人。
Shiftee
shiftee.io
Shiftee 是一款完整的勞動力管理軟體，具有用於員工排班、輪班計劃、時間和出勤、休假管理、工作流程、電子合約和薪資的強大工具。透過 Shiftee，您可以建立健康的工作場所文化，從而提高透明度和生產力。使用 Shiftee Web 和行動應用程式創建更便利的勞動力管理環境。 [我們的功能] • 日程安排 • 出勤 • 請假 • 報告 • 工作流程 • 員工資訊管理 • 自訂請求 • 電子簽名 • 訊息 • 具有 PC-OFF 功能的桌面 • 安全性
Shyfter
shyfter.co
輪班工作管理。員工日程安排和考勤應用程式。固定或靈活的時間表，我們的計劃和時間表管理應用程式可以為您節省大量時間。透過休假和缺勤管理以及考勤，您可以以透明的方式追蹤員工的工作時間。
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim 是一款用於人事管理和輪班安排的 Web 應用程序，非常適合零售、餐飲、體育、酒店和專業服務領域中小型企業的需求。安排輪班、管理帶薪休假和缺勤、讓您的團隊輪班並透過 TeamUltim 獲得所有這一切的全面報告。
StaffAny
staffany.com
在 StaffAny，我們透過行動和網路應用程式整合調度和時間追蹤 SaaS，幫助許多我們喜愛的實體店優化他們的調度和人力資源管理。除了管理小時工外，StaffAny 還追蹤員工績效並自動進行月末時間表整合。我們今天的工作是在組織內連結人力資源和營運部門。借助 StaffAny，企業可以提高績效、降低營運成本並騰出時間來做對他們來說最重要的事情。
Planday
planday.com
Planday 是一個勞動力管理平台，使幾乎任何規模和垂直行業的輪班企業都可以在一個基於網路的系統中管理其勞動力。在一處管理員工日程、工作時間、輪班、休假請求和薪資。 Planday還擁有完全整合的員工溝通功能，因此經理可以快速給員工發送簡訊或發送電子郵件。
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一體化餐廳團隊管理平台，可協助經營者： 1) 做出更有利可圖的決策。您每天都會獲得做出最佳團隊和營運決策所需的見解。透過規劃執行、最佳勞動力追蹤和即時報告來實現您的勞動力目標。 2）提高運作效率。我們將幫助您井然有序地運作並減少容易避免的錯誤。主動管理合規性，輕鬆運行薪資單，並使用數位清單追蹤任務。 3）爭取時間。隨著效率的提高，您將有更多的空閒時間來創造出色的賓客體驗。更輕鬆的調度、集中通訊和自動小費計算觸手可及。 4）提高團隊保留率。您將獲得幫助建立強大團隊所需的工具。密切注意團隊敬業度、情緒和滿意度，將人員流動率降低 13%。以下是您的餐廳如何從7 班制中受益： - 每週最多可節省4 個小時創建和管理員工日程安排- 減少80% 的日程安排時間- 每月節省最多250 美元的經理時間- 減少人工成本，最多可節省每年3,000 美元- 減少員工的電話和短信70% - 創建人工準確率達95% 的計劃- 以95% 的準確率預測未來銷售額- 通過更高效的計劃，每月節省1,000 美元的人力成本- 每月節省1,000 美元提前打卡和人工超額管理您團隊的工作日程、打卡時間、團隊溝通、勞工合規性、工資單、小費等，一切都從一個地方變得更加容易。從夫妻店到 Bareburger、Highway 55 和 Five Guys 等全國連鎖店，各種規模的餐廳都可以找到 7 班制餐廳。加入超過 1,500,000 名餐廳專業人士的行列，他們已經使用 7shifts 來簡化團隊管理。
Assembled
assembled.com
Assembled 是一個勞動力管理平台，它使現代支援團隊在人員配置方面更加準確，在創建計劃時更加輕鬆和控制，以及更好地跨團隊了解數據，從而幫助他們提高績效並為自己辯護。我們與大多數主要聯絡平台、Google 日曆和 Slack 集成，以提供適合您和您的團隊的工作流程。如今，我們的解決方案幫助 Stripe、Webflow、Imperfect Produce 和 Etsy 等以客戶為中心的品牌打造世界級的客戶體驗。 組裝後的區別： → 快速入職和金星成功與支持 → 快速、直覺且完全可自訂的調度 → 有意義的跨團隊可見性 → 強大、準確且可行的預測 → 集中、穩健且相關的報告
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套整合的功能來運作以客戶為中心的業務。這包括專案管理和協作、團隊聊天、資源調度、時間追蹤、費用管理、報價和發票。這些模組中的每一個都可以一起使用或獨立使用，以適應廣泛的業務。 Avaza 對於需要所有這些功能並喜歡擁有單一事實來源和強大報告的諮詢和專業服務公司特別有用。 Avaza 建置於雲端，可在任何裝置上使用。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資料庫和分析 - 無限文件儲存 - 輪值表、時間和出勤 開始 14 天試用今天，看看Breathe 直覺的產品如何幫助您和您的企業。
Clockify
clockify.me
最受團隊歡迎的空閒時間追蹤器 Clockify 可協助各種規模的企業、數位機構、非政府組織和教育機構追蹤各個專案的生產力和計費工作時間。該平台使管理人員能夠指定每個專案的持續時間、追蹤員工的小時費率、查看正在進行的活動以及可視化各種任務的時間細分。 Clockify 還允許管理員產生、共享和匯出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可自訂報告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。經營現場服務或建築業務需要協調和優秀的團隊。借助 ClockShark 的一體化工具包，您可以獲得業界排名第一的時間表應用程序，以及快速準確地完成工作同時更快獲得報酬所需的一切。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Deputy
deputy.com
Vice 是終極勞動力經理，為您提供基於網路和行動應用程式的解決方案中的最佳技術。簡化您的日程安排、時間表、任務分配、員工溝通和管理任務。憑藉出色的應用程式和一鍵式薪資集成，我們讓您的生活更輕鬆。讓 Vice 為您提供對業務和勞動力管理的可見度和控制力。
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易於使用的自動員工生產力監控軟體，使管理人員能夠密切關注團隊的工作，而無需對員工一天的各個方面進行微觀管理。我們認為，管理者不應該花時間擔心員工的生產力，員工也不應該被煩人的手動時間追蹤方法所困擾。解決方案很簡單：DeskTime。 DeskTime 讓管理者能夠在團隊中建立透明和誠實的文化，同時使員工能夠在工作/生活平衡方面設定明確的界限。透過 DeskTime 的生產力監控功能，管理人員可以了解團隊的工作習慣、安排員工輪班、管理缺勤以及追蹤特定專案或任務。這將使監督團隊的工作進度變得容易，並確保沒有員工過度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自動在線和離線時間跟踪- 專案管理- 輪班和缺勤安排- 可選屏幕截圖- 自定義報告- 以及更多通過我們的自動員工時間跟踪應用程序，消除您工作日的壓力，並為您的工作場所帶來透明度。
Findmyshift
findmyshift.com
員工排班軟體變得簡單。建立員工時間表、管理輪班請求、追蹤勞動力成本並與員工溝通。
Homebase
joinhomebase.com
超過 10 萬家小型（但實力雄厚）企業使用 Homebase 來管理其計時團隊，包括員工日程安排、時鐘等。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐廳和酒店業領先的員工排班解決方案，因為它是管理日程安排和與團隊溝通的最快、最簡單的方法。團隊成員喜歡它，因為他們可以一鍵在行動應用程式中交換、接班或釋放班次。當您需要更多工作時間時，可以透過自動輪班輕鬆管理工作與生活的平衡，當您不需要時，可以要求休假。日曆同步、通知和訊息傳遞使團隊保持聯繫並了解最新的日程安排變更。經理們非常欣賞制定時間表和一鍵批准輪班變更時節省的時間。勞動力預測和合規管理功能可協助管理人員控製成本並最大程度地降低合規風險。最重要的是，透過廣播和一對一訊息傳遞保持聯繫可以創造快樂且富有成效的團隊文化。 HotSchedules 是由第四智慧平台提供支援的完整勞動力管理解決方案的一部分。其他模組包括： 時間和出勤 - 使用我們的整合應用程式快速準確地處理工資單，產生匯總的打卡數據，同時標記缺少休息時間、加班等的例外情況。保持薪資符合膳食、休息和預測性日程安排的特殊薪資計算。在添加用於地理圍欄以及加班和錯過打卡提醒的 WebClock 選項後，可以實現額外的節省。日誌 - 基於黃金標準的經理紅皮書，我們的數位日誌透過合併的輪班記錄、任務清單、訊息等消除了無休止的來回通訊。在輪班之間交流關鍵資訊並直接透過手機分配任務，從而提高員工績效和責任感。勞動力預測 - 透過更聰明的調度，同時節省金錢並改善體驗。借助我們的高級預測解決方案，管理人員可以在預測、計劃、預算和實際工時之間保持更高的準確性。工資存取/按需支付 – Fuego 是一款專門為 HotSchedule 用戶提供的按需支付應用程式。作為 2023 年最受歡迎的福利之一，採用 EWA 的雇主不僅有助於緩解低收入和無小費員工的財務壓力，而且保留率會提高 20-40%，減少輪班，並可以消除使用紙質支票——所有這些都無需額外費用。報告和分析 - 我們完整的報告和分析解決方案透過將日程安排、時間和出勤、勞動力預測和 POS 數據整合到一處來揭示營運見解。開箱即用的儀表板可顯示用於區域或公司分析的匯總勞動力數據，而商店層級報告可協助經理追蹤每個班次的 KPI。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 創建於 2004 年，是一款易於使用的員工考勤系統，旨在透過提高考勤卡準確性和遵守合規時間追蹤法律來幫助小型企業節省時間。 OnTheClock 的時間追蹤功能透過簡化薪資流程並提供各種薪資整合來提供額外的便利。時間資料是即時收集的，使您能夠查看考勤卡，了解誰在上班並且工作效率高。薪資整合：OnTheClock 提供各種薪資整合以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、湯森路透等。時鐘功能：小型企業和員工將享受時鐘技術的最新功能，包括 GPS、地理圍欄、生物識別和 IP 識別。其他功能包括 PTO 追蹤、員工調度、專案和作業成本核算、小費、獎金和佣金追蹤、考勤卡審計日誌、行動應用程式、小時和工資選項、報告等等。管理員和經理可以透過指派特定員工進行正確、準確的計費來快速建立部門和職位。客戶支援：享受 OnTheClock 在美國的支持，來自時間追蹤愛好者，他們總是願意提供協助。利用 OnTheClock 的便利聯絡方式，包括即時聊天、提交票證、電子郵件和電話。
Rotageek
rotageek.com
智慧勞動力調度可提高生產力、獲利能力和幸福感。無論您是在車間調度員工還是對醫生進行排班，都可以透過世界一流的調度和勞動力管理解決方案為您的員工提供支援。 Rotageek 正在永久改變日程安排。
Shyftplan
shyftplan.com
shyftplan 是第一個用於自動排班的雲端原生解決方案。該解決方案可擴展到數千名員工，甚至對於複雜的情況也是如此。它考慮了 20 多個因素，例如員工的資格等級、可用性甚至機器利用率。 shyftplan 強大的人工智慧可以計算因素之間的相關性，並建議理想的輪班時間表。這使得您的團隊的輪班計劃變得透明、公平且非常省時。
Sling
getsling.com
Sling 是一款日程安排、時間追蹤和通訊軟體，適用於員工輪班工作的公司。 Sling 整合了日程安排、訊息傳遞、時間追蹤、任務管理和報告功能，讓經理和員工在一個平台上組織工作的各個方面。
Tinq
tinq.com
Tinq 是適用於所有企業的多平台團隊管理解決方案。從時間追蹤、排班到為薪資單準備自訂報告，經理和員工可以在雲端上無縫協作。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企業安排、追蹤時間和出勤以及與小時工溝通的簡單方法。透過免費的 iOS 和 Android 應用程序，將日程安排和時鐘放入每位員工的口袋中。只需點擊幾下即可追蹤休假時間、員工可用性並管理輪班調換。與您的薪資提供者整合以簡化流程並避免人為錯誤。立即開始 14 天免費試用。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Zoho Shifts
zoho.com
更快安排。奪回你的時間。 Zoho Shifts 是您專用的輪班工具。憑藉其強大且易於使用的功能，您可以起草工作計劃、追蹤團隊時間並透過任何設備與員工溝通。
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用於臨時人員配置。 Zoho Workerly 的員工排班軟體使機構能夠管理其客戶和臨時資料庫、根據客戶要求安排工作、產生時間表並發送發票，所有這些都在一個介面中進行。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Bizimply
bizimply.com
讓每個輪班都像時鐘一樣運作 員工排班、時間追蹤、人力資源和輪班管理軟體 輸入您的電子郵件 4.7/5 閱讀我們的評論 3 種解決方案合而為一。在一起更好。勞動力管理 為經理提供專為第一線員工設計的優秀勞動力管理解決方案。追蹤即時考勤、建置、成本和 [...]
Buddy Punch
buddypunch.com
基於雲端的時鐘解決方案，可預先填入薪資報告。打卡和下班對於您的員工來說非常直觀，並且您可以輕鬆查看和匯出時間。員工可以使用瀏覽器或我們的 Google、iOS 和 Android 應用程式打卡。您可以查看誰在工作、他們的 GPS 位置，甚至限制他們可以打卡的位置。我們與 QuickBooks、ADP、Paychex 和 SurePayroll 集成，同時也提供 Excel 匯出。 PTO 應計追蹤、沖壓舍入、作業代碼、QR 代碼、自動休息和 SSO 等高級功能都包含在我們基於雲端的時鐘中。
Agendrix
agendrix.com
Agendrix 是一款員工排班和勞動力管理軟體，旨在幫助各種規模的企業改善排班流程、簡化員工溝通並簡化時間和出勤追蹤。 Agedrix 的一些主要功能包括： - 員工安排：輕鬆建立、管理和發布工作計劃，並根據需要快速進行更改。 - 時間與出勤：透過將任何設備變成自動輸入考勤表的打卡鐘，輕鬆追蹤員工的工作時間和出勤情況。 - 員工請求管理：審核和批准直接在應用程式中提交的員工請求，包括休假、替換和輪班。 - 溝通：透過平台與您的團隊溝通，即時分享行程和訊息。 - 報告和分析：產生有關員工出勤和日程安排資料的詳細報告和分析。由於其靈活的定價模式、許多可選的附加組件以及隨時取消政策，Agendrix 的軟體價格實惠，適合各種規模的企業使用。該平台基於雲，這意味著可以從任何有互聯網連接的地方訪問它，並且無需安裝或設定費用。透過 Agedrix 最新的人力資源模組，企業可以更有效地入職新員工、集中員工記錄和文檔，並透過調查收集員工回饋。這有助於企業簡化人力資源流程並確保遵守法規和最佳實務。此外，透過擊掌功能突顯每天的良好工作可以幫助企業培養積極的工作文化並提高員工士氣。整體而言，Agendrix 是一款全面且使用者友好的勞動力管理軟體，可簡化日程安排、內部溝通和勞動力管理流程。員工也喜歡 Agendrix，因為它可以幫助他們的經理制定真正滿足他們需求的時間表，這對於成為人們喜歡為之工作的企業大有幫助。
Skello
skello.io
Skello 是一家歐洲公司，其使命只有一個：透過協作解決方案重塑輪班工作，使整個團隊能夠更好地預測、組織和溝通。簡而言之，Skello 是一種針對輪班工作場所的勞動力管理解決方案，使團隊能夠解決複雜調度的麻煩。對於經理來說，Skello 透過幫助他們在管理員工成本方面做出最佳決策來優化工作組織。對於員工來說，該工具可以促進輕鬆、開放的溝通並簡化日常生活。 Skello 的目標是成為歐洲輪班工作團隊的第一個解決方案。為了實現這一目標，Skello 從該領域的專家基金（Partech、Aglaé Ventures 和XAnge）籌集了4000 萬歐元的B 輪融資，以便透過新功能為我們的客戶帶來更多價值，並開拓超出我們的範圍的新市場。
Papershift
papershift.com
Papershift 可協助您在雲端管理和自動化員工輪班規劃、休假管理和員工時間追蹤。 Papershift 擁有超過 20 萬名用戶，是歐洲最受歡迎的勞動力規劃軟體。