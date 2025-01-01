員工推薦軟體 - 最受歡迎的應用程式

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員工推薦軟體可協助人力資源人員、招募專業人員和招募經理管理員工推薦計畫 (ERP)。這些平台使員工能夠推薦朋友、利用他們的人脈並參與全公司範圍內的招募活動。透過鼓勵員工擔任品牌倡導者，這些工具透過遊戲化、促進社交分享等功能提高員工參與度。此外，他們還透過有效管理推薦獎金來簡化招募流程。 該軟體通常支援多設備訪問，使員工能夠方便地推薦合格的候選人，無論身在何處。與申請人追蹤系統 (ATS) 或核心人力資源軟體的整合進一步增強了其在組織框架內的實用性和無縫操作。
提議新的應用程式
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
Referral Factory
referral-factory.com
推薦工廠是一款能幫助企業建立、追蹤和管理推薦及聯盟計劃的軟體，支援無代碼自定義及多種工具整合。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一種應用程式追蹤系統和招募平台，專為快速成長的中小企業設計，提供簡便的功能以協助招聘過程。
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow 是一個數位平台，專為數位化員工推薦計劃而設，提供個性化視頻及文字聊天，並可整合現有 HR 軟體。
Teamable
teamable.com
Teamable 是一個員工推薦平台，幫助公司通過員工網絡找到和吸引人才，簡化招聘流程，提高候選人質量。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
Phenom
phenom.com
現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。
Sense
sensehq.com
Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。
Suitable
suitable.ai
Suitable AI 是一個人才推薦市場，幫助公司快速招聘優秀人才，並降低招聘成本，簡化管理流程。
Intrro
intrro.com
Intrro 是一個員工推薦平台，能自動將員工網絡中合適的人才推薦給招聘團隊，並與 ATS 整合，簡化招聘流程。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
Refari
refari.co
Refari是一個招聘平台，通過高級工具連接招聘人員和合適的人才，以優化招聘流程和管理應聘者。
WorkTaps
worktaps.com
WorkTaps是一款專為計時工而設的員工推薦軟體，旨在促進員工協助尋找優質人才，以加速招聘過程。
ERIN
erinapp.com
ERIN是一個員工推薦和內部流動平台，可提高員工推薦的招聘效率並減少員工流失，並自動化管理整個過程。