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最受歡迎 最近新增 員工推薦軟體 - 最受歡迎的應用程式

員工推薦軟體可協助人力資源人員、招募專業人員和招募經理管理員工推薦計畫 (ERP)。這些平台使員工能夠推薦朋友、利用他們的人脈並參與全公司範圍內的招募活動。透過鼓勵員工擔任品牌倡導者，這些工具透過遊戲化、促進社交分享等功能提高員工參與度。此外，他們還透過有效管理推薦獎金來簡化招募流程。 該軟體通常支援多設備訪問，使員工能夠方便地推薦合格的候選人，無論身在何處。與申請人追蹤系統 (ATS) 或核心人力資源軟體的整合進一步增強了其在組織框架內的實用性和無縫操作。