員工推薦軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工推薦軟體可協助人力資源人員、招募專業人員和招募經理管理員工推薦計畫 (ERP)。這些平台使員工能夠推薦朋友、利用他們的人脈並參與全公司範圍內的招募活動。透過鼓勵員工擔任品牌倡導者，這些工具透過遊戲化、促進社交分享等功能提高員工參與度。此外，他們還透過有效管理推薦獎金來簡化招募流程。 該軟體通常支援多設備訪問，使員工能夠方便地推薦合格的候選人，無論身在何處。與申請人追蹤系統 (ATS) 或核心人力資源軟體的整合進一步增強了其在組織框架內的實用性和無縫操作。
提議新的應用程式
Comeet
comeet.co
Comeet 是一個申請人追蹤系統和招聘平台，適用於準備實現高成長的中小型公司。這個屢獲殊榮的基於雲端的平台具有極高的協作性，為招募團隊提供簡單易用的設計、動態可配置性、自動化工作流程等等。 Comeet 是企業級且功能豐富。非常適合採購、協調、溝通、分享、安排、準備、參與、評估、招募和報告。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招募軟體。該平台易於實施並採用最新技術構建，旨在簡化從採購到入職等的招聘流程。將您的招募管道整合到直覺的平台上，以便更好、更快地招募。利用人工智慧工具和社交媒體豐富功能，遠端管理您的團隊並改善協作，利用完整的報告套件、合規工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的API，在數千個免費和免費網站上發布職缺付費頻道越來越多。使用基於雲端的終極招募工具改變您的招募方式，並將您的招募指標推向新高！
Teamable
teamable.com
招募的未來，就在今天。 尋找優秀人才並與之互動。無論是被動採購、培養和訊息傳遞，還是推薦，我們都能幫助公司為其團隊聘用合適的人才。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
WorkTaps
worktaps.com
適用於小時工的員工推薦軟體。讓員工參與進來，幫助找到最優質的員工；快點。
The Muse
themuse.com
與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 使用 Referral Factory 的拖放活動建立器，在幾天而不是幾週內建立您的計劃。 Referral Factory 提供高級白標定制，無需編寫任何程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ * 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 * 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 * Referral Factory 還提供 webhook 功能、進階 API 和多個 Zapier 觸發器，幫助您將新推薦直接納入您已使用的工作流程。 * 用於宣傳您的推薦計劃的小部件、彈出視窗、嵌入內容和頁面。 * 獲得 200 多項推薦獎勵和激勵。優惠券、數位現金卡、捐贈、自行發行、透過 zapier 進行獎勵等等。 * 先進的推薦分析，讓您可以即時追蹤推薦計畫的投資報酬率。 * 完全符合 GDPR。由於可以選擇支付額外費用來託管您自己的數據，因此此功能特別受那些希望避免透過合規性允許其他供應商託管其客戶資料的企業公司的歡迎。 價格範圍從每月 95 美元到 1400 美元不等，因此有適合所有類型企業的計劃。所有計劃都可以獲得 24/7 的聊天和視訊支援。所有計劃均免費加入，這意味著 Referral Factory 的支援團隊將幫助您建立推薦計劃、進行推廣，並將其與您已使用的業務工具整合。 Referral Factory 已被 Influencer Marketing Hub 和 Growth Marketing Pro 列為排名第一的推薦軟體。 2023 年為我們的客戶產生了超過 30 萬次推薦！
Sense
sensehq.com
Sense 是領先的人工智慧人才參與平台，透過將個人化全通路候選人體驗與提高的招募人員效率無縫整合，重新定義了招募流程。 Sense 受到 1,000 多個組織的信賴，提供一整套功能，包括招募自動化、人才 CRM、行銷活動、候選人評分和配對、AI 聊天機器人、簡訊、面試安排和推薦。透過 Sense，尖端技術與直覺功能的整合，優化人才招募過程中的每一步。
Phenom
phenom.com
在AI 的支持下，Phenom 智慧人才體驗平台是一個單一的解決方案，可以幫助候選人更快地找到和選擇您，幫助員工發展技能並不斷發展，幫助招募人員提高工作效率，幫助管理人員建立更強大的團隊。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一個員工推薦和內部流動平台，可透過員工推薦將招募人數增加 5 倍，並將營業額減少一半。 ERIN 透過自動通知、輕鬆推薦、內部流動功能和遊戲化功能吸引員工，讓他們更有效、更頻繁地參與人才招募。 ERIN 直覺的行動應用程式和網站允許員工在 30 秒內進行推薦、追蹤他們的獎金並在您的公司發展自己的職業生涯！最好的部分是，您的人才招募團隊對他們目前的運作方式絕對沒有任何改變，他們可以繼續在 ATS 之外工作來管理候選人。 ERIN 100% 自動化，可輕鬆與您現有的 ATS 和 HRIS 整合。從推薦到發薪日，不需要任何管理時間。您的保單是否充滿了特殊除外責任？多元化員工的額外激勵措施？分級付款注重保留？不同國家有不同的貨幣嗎？沒問題！ ERIN 旨在自動化您保單的每個細節，讓您能夠在您經營的每個國家/地區自動管理轉介。
Refari
refari.co
Refari 的故事始於推薦。我們擁有首屈一指的候選人推薦技術，可協助您利用候選人、人脈、校友或員工取得更大的招募成功。我們獨特的社交推薦流程與推薦透明度相結合，可推動推薦人的宣傳，將您的人脈變成促銷動力源，提高您對自己角色的認識。
Intrro
intrro.com
Intrro 是一個員工推薦平台，可將員工網路中推薦的人才與您的職位相匹配，自動將推薦直接直接推薦至您的 ATS。我們為什麼創建 Intro？我們都知道，現有的招募方式正在遭受回報遞減的困擾，而員工推薦如果做得正確，是最有效的來源或招募之一。然而，由於這在很大程度上仍然是一個基於記憶的過程，招募人員必須不斷地嘮叨員工才能看到一致的結果。 Intrro 的現代人工智慧輔助平台會自動顯示您同事網路中可能認識的人才，讓員工可以輕鬆推薦並將他們介紹給招募團隊。與願意接受的候選人交談，減少追逐潛在客戶的時間，同時讓招募經理能夠接觸到更廣泛、經過驗證和更多樣化的人才庫。最好的部分？我們與各種 ATS 集成，使您的招募流程盡可能簡化。
Suitable
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合適的AI是一個人才推薦市場，使公司能夠透過我們由1500多家人才合作夥伴、招聘機構和獨立招聘人員組成的廣泛網絡快速聘用頂尖人才。代理商和招聘人員利用合適的人工智慧來獲取來自世界各地公司的經過驗證的空缺職位。借助合適的AI，合作夥伴可以以零行銷和業務開發成本獲得10倍的收入。借助合適的人工智慧，公司能夠更快找到候選人，將代理商支出減少多達 3 倍，並大大減輕招募經理和人才招募團隊的管理負擔。與合適的人工智慧簽訂單一合同，消除了選拔機構的行政麻煩。 Fitted 得到了美國領先的天使投資人和創投公司的支持。
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow 是一個用於員工推薦計畫數位化的數位平台。它使用戶能夠使用個人化的視訊和文字聊天來聯繫潛在的新員工。它還提供了一個用於創建個人推薦連結的員工入口網站。該平台可以無縫整合到現有的人力資源軟體中。定價模型可根據要求提供。