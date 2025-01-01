員工推薦軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 尼泊爾

Intrro

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Intrro 是一個員工推薦平台，可將員工網路中推薦的人才與您的職位相匹配，自動將推薦直接直接推薦至您的 ATS。我們為什麼創建 Intro？我們都知道，現有的招募方式正在遭受回報遞減的困擾，而員工推薦如果做得正確，是最有效的來源或招募之一。然而，由於這在很大程度上仍然是一個基於記憶的過程，招募人員必須不斷地嘮叨員工才能看到一致的結果。 Intrro 的現代人工智慧輔助平台會自動顯示您同事網路中可能認識的人才，讓員工可以輕鬆推薦並將他們介紹給招募團隊。與願意接受的候選人交談，減少追逐潛在客戶的時間，同時讓招募經理能夠接觸到更廣泛、經過驗證和更多樣化的人才庫。最好的部分？我們與各種 ATS 集成...