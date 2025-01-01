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最受歡迎 最近新增 員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式

員工認可軟體使團隊能夠慶祝員工的成就和重要里程碑，從而增強公司文化。這些工具使團隊成員能夠相互認可在專案中的出色工作、體現公司價值觀或生日或週年紀念日等個人活動。該軟體通常包括同行認可和獎勵功能，管理積分、禮物、禮品卡、訊息、數位徽章或證書的分配。雖然人力資源團隊成員可以監督軟體的管理，但任何員工都可以使用該平台來認可和讚揚他們的同事。