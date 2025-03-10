員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工認可軟體使團隊能夠慶祝員工的成就和重要里程碑，從而增強公司文化。這些工具使團隊成員能夠相互認可在專案中的出色工作、體現公司價值觀或生日或週年紀念日等個人活動。該軟體通常包括同行認可和獎勵功能，管理積分、禮物、禮品卡、訊息、數位徽章或證書的分配。雖然人力資源團隊成員可以監督軟體的管理，但任何員工都可以使用該平台來認可和讚揚他們的同事。
提議新的應用程式
Qarrot
qarrot.com
識別軟件實際上可以改善員工績效！ Qarrot Powers基於成果的獎勵和認可，以改善文化並推動更好的員工績效。 - Empower your managers and employees with point and badge-based recognition - Motivate individual and team performance with goal-based awards - Celebrate birthdays and work-anniversaries with milestone awards - Increase your program's visibility & engagement with a real-time and public social feed - Stay on top of your program with reporting & analytics - Redeem for rewards from anywhere in just a few clicks With Qarrot, you have the flexibility to design a recognition program tailored to your company's business objectives and values. Qarrot為成長的公司提供了一種負擔得起的工具，以使其經理和員工能夠通過基於績效的獎項來激勵個人和團隊績效，以慶祝自己的生日，並通過自動化的里程碑獎勵慶祝生日和工作清年，以提高計劃的知名度，以吸引人的公共社交飼料，並為您提供吸引人的員工，並為您的員工提供領先的品牌的獎勵。 Qarrot還通過使您的計劃易於管理來簡化您的生活：通過基於角色的預算來控制您的成本，通過設置多個管理員座位來委派您的計劃管理，通過公司提供的獎勵，衡量和了解員工參與詳細的儀表板和報告，以及更多！
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工敬業度和獎勵平台，讓您輕鬆地向您的團隊表達感謝、祝賀、告別、幹得好等等。 PerkSweet 提供直覺的獎勵和兌換流程、無限的數位團體卡和自動網路功能。 PerkSweet 讓您的公司直接在員工身上花錢，並向您的團隊展示您的關心。 PerkSweet 與 Slack 無縫整合。在 Slack 應用程式商店上查看我們！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費用管理工具。員工可以在同一平台上提交費用並附加任何必要的文件，使其成為真正全面的員工報銷解決方案。 Compt 成立於 2018 年 1 月，總部位於麻薩諸塞州波士頓。了解更多信息，請訪問 www.compt.io。
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai是一個全球員工敬業度平台，驅動工作場所的經驗和福祉，具有獎勵，認可，津貼，靈活的員工福利以及在統一平台上建立社區的功能。 * AdvantageClub.ai是一個端到端的數字獎勵和識別平台，可讓經理和組織通過單擊按鈕來確認員工的努力。通過該平台，員工可以提供高五個，喜歡，評論等，以表示對同事的讚賞。 R＆R平台與全球獎勵贖回市場相匹配，該市場使員工可以從10,000多個全球品牌中進行選擇。 *津貼和特權解決方案使組織可以通過在全國范圍內提供獨特而獨家的公司優惠和交易來為員工的收入增加一些特殊的收入。通過靈活的收益，公司可以創建多種類型的員工錢包，這些錢包策劃為特定的市場，例如健康，工作中和L＆D錢包。 *社區和娛樂區解決方案在一個平台下帶來了多個員工參與計劃。借助具有現場排行榜，點對點市場和業餘愛好俱樂部的公司內游戲等節目，該解決方案為將各種組織的員工匯集在一起提供了獨特的東西。 *財務健康解決方案通過提供節省，獲得貸款並以負擔得起的價格和零利率獲得工資提高的設施來幫助員工在財務上精明。 <>關於AdvantageClub.ai AdvantageClub.ai是一個全球員工參與平台，在統一平台上具有獎勵，認可，社區建設和Flexben之類的功能。它提供了端到端的解決方案，以通過其10,000多個品牌合作夥伴的獨家特權和獎勵來促進員工參與度。 Advantageclub.ai成立於2016年，是UCLA研究生的創意Sourabh Deorah和Smiti Bhatt Deorah，他們將員工的福利確定為使用數據挖掘和分析造成破壞的空間。從那時起，它一直在重新定義員工福利，而不是傳統的公積金和公司折扣政策。 目前，AdvantageClub.ai的總部位於特拉華州，擁有超過500萬用戶，具有令人印象深刻的客戶投資組合，其中包含BCG，Compinix，遠程攻擊性，Hexaware，Target等，並在100個國家 /地區擁有超過100個國家 /地區。 該公司為提供可擴展，可自定義，具有成本效益的計劃以提高員工的敬業度而感到自豪。它的統一平台提供了各種各樣的認可計劃，包括里程碑/週年/服務年獎，實時現場獎金，自動獎勵措施，對等者的良好表現，入職計劃，健康計劃以及季度和年度績效獎勵。 2022年，AdvantageClub.ai被世界人權國會大會授予“全球R＆R計劃的卓越”，“卓越的員工敬業度”和“員工經驗卓越”。 憑藉其唯一幫助組織保持員工參與和驅動力的使命，Advantage Club應用程序得到了強大的員工參與解決方案的支持，該解決方案為其用戶提供了一流的體驗。該平台將通過詳盡的員工參與工具直接影響員工招聘和保留率來徹底改變行業。 <> Mission Advantageclub.ai設想了一個員工高度參與和快樂的世界，每個大小的工作場所都有積極的欣賞和認可文化。它旨在幫助組織建立和運行員工的經驗和參與計劃，這些計劃與他們的文化和價值觀產生共鳴。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一個員工推薦和內部流動平台，可透過員工推薦將招募人數增加 5 倍，並將營業額減少一半。 ERIN 透過自動通知、輕鬆推薦、內部流動功能和遊戲化功能吸引員工，讓他們更有效、更頻繁地參與人才招募。 ERIN 直覺的行動應用程式和網站允許員工在 30 秒內進行推薦、追蹤他們的獎金並在您的公司發展自己的職業生涯！最好的部分是，您的人才招募團隊對他們目前的運作方式絕對沒有任何改變，他們可以繼續在 ATS 之外工作來管理候選人。 ERIN 100% 自動化，可輕鬆與您現有的 ATS 和 HRIS 整合。從推薦到發薪日，不需要任何管理時間。您的保單是否充滿了特殊除外責任？多元化員工的額外激勵措施？分級付款注重保留？不同國家有不同的貨幣嗎？沒問題！ ERIN 旨在自動化您保單的每個細節，讓您能夠在您經營的每個國家/地區自動管理轉介。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria是員工參與軟件，可建立和衡量敬業的勞動力和公司文化。這是第一個提供實時員工參與度指標的軟件平台，並允許組織監視和促進組織範圍內的文化。功能專注於提高認識，改善溝通，捕獲反饋和提高績效，以幫助公司更快樂，更成功，更有生產力。 Teamphoria使您可以通過自定義工具和分析來提高生產力和員工的敬業度，以激勵和認識您的員工。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是領先的員工敬業度解決方案，使客戶具有從獎勵和認可到調查和挑戰的全面功能。我們結合了屢獲殊榮的平台和我們的參與專家團隊，以製定完美的參與策略，並提供製定所需的工具。該平台使公司能夠通過脈沖調查來吸引員工情緒，使人們通過認可和虛擬活動來融合員工，並通過強大的儀表板和分析來衡量員工的經驗。從那裡開始，我們的戰略支持步驟是專家分析和建議，以繼續追求您的目標。我們認為，每種工作場所文化都可以充實和吸引人，我們致力於釋放客戶的愛心和照顧他們的人民。
Nectar
nectarhr.com
Nectar是一個員工認可與獎勵平台，促進同事間的讚賞，提供廣泛的獎勵選項，並可與多種工具進行整合。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我們的平台使員工和經理可以輕鬆地相互認可和獎勵彼此的里程碑和成就。與任何其他表彰計劃不同，Bucketlist 使公司能夠以員工想要的方式獎勵員工，從而獲得 97% 的產品滿意度得分。借助“遺願清單”，員工或經理可以輕鬆表彰和獎勵那些在生活中體現核心價值或表現出色的同事。
Fringe
fringe.us
Fringe 是世界上第一個福利市場，提供生活方式支出帳戶、獎勵和認可、福利以及靈活的福利計劃的全球解決方案。停止在參與度低且使用規則混亂的多點解決方案上浪費時間和金錢。將所有人員計畫整合到一個平台中，節省高達 80% 的成本。 Fringe 有助於滿足員工的多元化需求。 Fringe 擁有市場上 120 多種服務和體驗，讓員工可以根據自己的具體偏好量身訂做福利方案。我們的許多客戶在推出 Fringe 後的 6 個月內就看到了 80-90% 的參與度，難怪 84% 的員工對提供靈活福利的公司表現出更高的忠誠度。透過 Fringe 吸引並留住您無法失去的關鍵人才。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox是一個全球獎勵和福利平台，無論他們身在何處或想要什麼，都可以幫助公司照顧，與員工聯繫和慶祝員工。該平台協助組織使員工與他們的目的保持一致。 在全球4000多家公司的信任下，Perkbox平台有助於使員工保持積極性，支持和參與。它使團隊能夠選擇最希望獲得獎勵，認可和慶祝的方式。從個性化的獎勵和認可到有意義的收益和福祉支持，無論他們的位置或偏好如何，每個人都有一些東西。 全球移動應用程序為所有員工提供了無縫的體驗，並已被證明可以節省企業的時間和金錢，同時改善團隊績效。 Perkbox擁有超過10年的專業知識，旨在幫助組織將其員工價值主張提升到一個新的水平。
PerkUp
perkupapp.com
透過 PerkUp 向員工發送令人難以置信的禮物和獎勵。簡化工作週年紀念和生日禮物、發送現金獎勵並向您的全球團隊分發品牌禮品。
Caroo
caroo.com
我們設想一個人們透過認可在工作中體驗深層連結的世界。我們的平台揭示了對員工個人認可需求的深入行為理解，提供了何時認可的見解，並讓員工可以輕鬆地發送真正想要的獎勵。全部集中在一處。我們相信… - 每個員工的影響力都值得得到認可- 為個人量身定制的認可才是最有意義的- 認可不一定要很麻煩或昂貴才能真正具有魔力- 認可文化應該存在於企業的各個角落Caroo 組織是由女性和退伍軍人創立的，並與包括 Feeding America 在內的各種慈善機構合作。自 2015 年以來，Caroo 已向有需要的家庭捐贈了超過 2,000 萬份餐點。要了解更多信息，請訪問 Caroo.com。
CardClan
cardclan.io
讓大家感受到被重視！ CardClan 消除了您向員工和客戶表達謝意的麻煩。使用客製化賀卡慶祝生日、週年紀念日甚至退休等里程碑，一定會讓收件人微笑。透過我們易於使用的工具，您可以超越表達感激之情 - 無論他們在世界各地！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre is the only "closed loop" employee engagement platform, helping customers like Duke Energy, Medtronic, and Adtalem drive engagement at enterprise scale and save 5-7 figures annually with lower software and rewards costs. The platform brings together multiple engagement tools—Team Activities, Broadcasts, Surveys, Challenges, Recognition, Nominations, Rewards, and more—into the channels employees are already using every day (Microsoft Teams, email, SMS, QR codes, and the native Bonfyre適用於Android/iOS的應用程序。借助文化教練AI，它將參與調查數據轉化為直接可測量的，建議的操作，經理可以在2-3點擊中採取的行動。 屢獲殊榮的認可解決方案正在破壞該行業。客戶的認可活動增加了2倍，每年每年節省35美元的淨成本。 Bonfyre's 800+ digital gift cards across 80 countries allow team members to enjoy immediate, full purchasing power without having to save up points. This also saves customers money on shipping costs and other fees, typically 15% of rewards spend.
Espresa
espresa.com
通過ESPRESA的領先產品，全球生活方式支出帳戶（LSA），以新的和有意義的方式推動員工經驗和參與計劃。而且，使用LSA Plus，您將有更多的方法來通過綜合福利，認可和社區來為包容性靈活性提供動力。在使用HR技術引擎的同時，為您的員工提供自由，該引擎支持吸引和保留，最小管理以及內置的多樣性，公平和包容（DEI）團隊。 Espresa是一個軟件平台和供應商網絡，用於提供現場工作場所服務，可幫助公司吸引和保留最佳人士，同時可衡量地提高其生產率。
Staffino
staffino.com
Staffino 是一個客戶和員工體驗管理平台，在全球擁有強大的影響力，能夠為 30 多個國家/地區的不同行業的客戶提供服務。我們的尖端線上平台已經發展到可以與世界領先的 CEM 平台競爭，提供用戶友好且視覺吸引力的介面，用於收集和管理客戶和員工回饋。 Staffino XM 產品專為各行業各種規模的企業精心設計，旨在徹底改變國內和國際層面的客戶和員工體驗。我們全面的 CX 和 EX 產品使您能夠提供無與倫比的客戶滿意度、激發員工積極性並加速收入成長。 客戶體驗產品與服務： - 閉環回饋管理 - 保留案件監控 - NPS、CSAT、CES 和其他 CX 指標 - 語意引擎 - 個人化 CX 儀表板 - 通達購物® - 客戶體驗諮詢 - 績效管理評估 - 客戶體驗調查 EX 產品與服務： - 員工認可和激勵 - 員工遊戲化 - 員工績效 - 員工敬業度
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink是一款員工認可軟體，幫助企業改善工作文化，增強員工關係和參與度。
Applauz
applauz.me
使用Pallauz最大程度地減少營業額，並推動新高度的生產力。 Applauz是一個屢獲殊榮的員工認可平台，配備了所有基本工具，可以支持和增強積極蓬勃發展的公司文化。 毫不費力地使同事和經理能夠通過有意義的欣賞信息相互認可。通過認可具有個性化公司徽章的員工和可贖回的Applauz獎勵積分來慶祝成就。通過Applauz的Pulse Surveys與團隊的觀點保持聯繫，以激勵您的目標為您的團隊提供權力，提供定制的公司特權，通過Palpauz的個性化工作週年紀念計劃來慶祝服務里程碑，並向整個組織中的團隊和個人員工敬業度進行全面報告和分析。 使用Applauz，您不僅要實現識別平台；您正在徹底改變員工敬業度的方法。
Group Cards
groupcards.app
在 Group Cards，我們幫助客戶建立更快樂、更有效率的團隊。我們已向世界各地的人們發送了超過 500 萬條感謝訊息 - 每一條都充滿了歡樂和聯繫。使用團體卡，您可以發送一張不限頁數和簽名的團體賀卡、收取禮物費用，甚至可以將您的團體卡列印成書。
Accolader
accolader.io
Accolader 是一個免費的同儕獎勵系統，提供專業版。 Accolader 建立在提高幸福感和參與度的基礎上：透過社會、共同認可而不是獎勵來頒發獎項。在管理和使用方面都注重簡單性。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以輕鬆地將團隊聚集在一起慶祝個人，無論您是坐在同一個辦公室還是分佈在全國各地。邀請您的團隊在線上簽署團體卡、上傳圖片、添加表情包和 GIF，甚至籌款購買團體禮品卡或添加公司資助的禮品卡！
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可讓公司有效率且大規模地提供和管理員工福利。
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一個免費且易於使用的獎勵平台，可讓人們免費向任何地方的任何人發送獎勵、支出和激勵措施。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一個雲平台，透過員工認可和獎勵提升工作場所文化，增強員工聯繫和滿意度。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly是一個員工認可與獎勵平台，促進團隊之間的欣賞與合作，並提升工作場所文化與員工參與度。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一款性能管理軟體，簡化績效評估並融入員工參與元素，提供360度反饋和持續評審。
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco是一款促進團隊內部互相讚賞的應用程式，使用戶通過發送虛擬炸玉米餅來識別同事的成就。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款員工認可與獎勵軟體，透過社交互動和感謝促進員工參與和團隊合作，並支持人力資源管理。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一個訂閱軟體平台，簡化人力資源管理，促進遠端工作人員之間的聯繫和溝通。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作場所應用程式幫助組織收集員工反饋、追蹤目標並增強工作場所文化，提高員工參與度和滿意度。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屢獲殊榮的一體化禮品公司，致力於傳播歡樂、分享感激之情，並消除送禮過程中的猜測。 Snappy 成立於2015 年，在2021 年、202 年和2023 年被評為Inc. 在東北地區發展最快的公司之一。信賴的禮品夥伴適合用作個人禮物。 Snappy 已向全球發送了超過 300 萬份禮物。 Snappy 致力於透過感恩和禮物的力量聯繫人們並培養有意義的關係。我們的收件人挑選經驗可確保送禮者在任何場合每次都能為每個人送上完美的禮物。 《財星》雜誌對 Snappy 進行了專題報導
StarMeUp
starmeup.com
回饋是公司員工持續發展路線圖的基石。收集員工報告、同事和主管的回饋，以確定並肩工作的優勢和需要改進的領域，幫助他們提高工作效率。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個屢獲殊榮的員工參與和認可平台，可幫助人力資源專業人員通過創新的AI驅動和基於SaaS的解決方案來建立勝利的工作文化，即，有利的獎勵，Vantage Pulse，Vantage Pulse， Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它擁有來自全球700多名客戶的200萬員工的用戶群。使用該平台的員工可以通過全球獎勵目錄，亞馬遜商店購買產品，書籍體驗或從59多個國家 /地區可用的期權購買商品，從1,000多個品牌的禮品卡交換獎勵積分。它還允許與團隊和Slack之類的工具無縫集成，從而無識別麻煩。該平台提供了一系列好處，例如長期服務獎，包括週年紀念積分，數字服務年鑑和專門的里程碑目錄。 Vantage Circle還是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首選合作夥伴。 旨在增強團隊績效和欣賞文化的旨在，我們的應用提供了一系列全面的功能： *社會認可：通過對等認可，獎項，徽章和排行榜慶祝成就。 *里程碑慶典：永不錯過自動生日和服務週年願望的特殊時刻。 *全球獎勵目錄：在70多個國家 /地區的禮品卡，商品和獨特體驗的贖回點。 *亞馬遜業務集成：為大量亞馬遜產品毫不費力地交換獎勵積分。 *多語言支持：有13種語言可供全球勞動力。 *無縫集成：與社交平台，SSO和HRIS系統平穩集成。
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp是一個平台，通過收集員工反饋來提升工作場所的互動和滿意度，幫助組織進行明智的決策。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard是一個數字平台，讓團隊為員工的特殊場合創建合作卡片，分享消息、照片和視頻，促進員工的認可和慶祝。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一個由人工智慧驅動的禮賓企業禮品平台，專門提供大規模個人化服務。該公司旨在利用人工智慧技術簡化送禮流程，幫助客戶有效率地為每個人選擇最合適的禮物。無論您的清單是針對 1 位收件人還是 50,000 位收件人，Giftpack 都能夠根據送禮場合提供各種個人化功能。 Giftpack 在全球範圍內運營，因此接收者無論身在何處都可以領取禮物或捐贈給自己選擇的慈善機構。
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com 是一個企業贈品平台，可自動化流程、管理庫存，並提供多樣化的可訂製禮物選擇。
Awardco
award.co
Awardco 是一款員工認可和獎勵平台，通過獨特的合作夥伴關係提供獎勵選項，並強調數據安全和合規性。
Guusto
guusto.com
旨在影響前線保留的認可。沒有其他積分程序！從幾分鐘而不是幾個月開始，並有一個免費的單用戶帳戶，可以將獎勵發送給任何人。靈活的交付，通過Web，移動應用程序，電視顯示和打印選項可以吸引前線工人，這些選項不需要技術才能兌換。 5x預算的影響 - 僅需支付能夠給予認可的人，沒有標記，無人認領的禮物被回報，並且每寄禮物都會捐贈1天的清潔水。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我們相信當人們感到被感激時，世界會變得更美好。這就是我們的使命：幫助人們輕鬆分享感激之情 - 一個人，一次一張卡片。我們的服務允許您創建一張數位卡並讓多人簽署。我們以現代方式在團體中簽署和發送傳統賀卡的方法非常易於使用。有遠距工作的同事或全國各地的朋友嗎？沒問題！我們允許您透過簡單地共享連結來收集任意數量的簽名。您永遠不必擔心簽名空間不足或遺失卡片。傳遞馬尼拉文件夾的日子已經結束了！如今，GroupGreeting 已被超過 10,000 家企業使用，並已在 195 個國家/地區發送了超過 50,000,000 條感謝訊息。我們重視思想和背景的多樣性，並努力創造一種包容、支持個人和職業成長以及同情他人的文化。
Kudos
kudos.com
尊敬的屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力，可持續的員工體驗，從而導致更多的員工參與度和改善的業務成果。 現代的工作場所文化正在發生變化 - 員工需要有意義的讚賞，而傳統的里程碑和獎勵計劃不再削減它。 Kudos平台是在線員工的參與和文化解決方案，它包含社交軟件的力量，以幫助組織共享有意義的基於價值的認可，以創造不可抗拒的工作場所文化。受榮譽支持的參與計劃會看到更高的員工保留率，改善員工的幸福感以及公司整體績效的提高。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是一個為 MSP 設計的平台，結合客戶滿意度、員工認可和遊戲化功能，幫助追蹤重要指標以增強員工參與感和客戶滿意度。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一個集成的生產力管理工具，提供戰略規劃、項目管理、CRM及報告等多種功能，以提升企業效能。