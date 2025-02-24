員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 托克勞群島

Advantage Club

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AdvantageClub.ai是一個全球員工敬業度平台，驅動工作場所的經驗和福祉，具有獎勵，認可，津貼，靈活的員工福利以及在統一平台上建立社區的功能。 * AdvantageClub.ai是一個端到端的數字獎勵和識別平台，可讓經理和組織通過單擊按鈕來確認員工的努力。通過該平台，員工可以提供高五個，喜歡，評論等，以表示對同事的讚賞。 R＆R平台與全球獎勵贖回市場相匹配，該市場使員工可以從10,000多個全球品牌中進行選擇。 *津貼和特權解決方案使組織可以通過在全國范圍內提供獨特而獨家的公司優惠和交易來為員工的收入增加一些特殊的收入。通過靈活的收益，公司可以創建多種類型的員工錢包，這些錢包策劃為特定的市場，例如健康，工作中和L＆D錢包。 *社區和娛樂區解決方案在一個平台下帶來了多個員工參與計劃。借助具有現場排行榜，點對點市場和業餘愛好俱樂部的公司內游戲等節目，該解決方案為將各種組織的員工匯集在一起​​提供了獨特的東西。 *財務健康解決方案通過提供節省，獲得貸款並以負擔得起的價格和零利率獲得工資提高的設施來幫助員工在財務上精明。 <>關於advantageClub.ai AdvantageClub.ai是一個全球員工參與平台，在統一平台上具有獎勵，認可，社區建設和Flexben之類的功能。它提供了端到端的解決方案，以通過其10,000多個品牌合作夥伴的獨家特權和獎勵來促進員工參與度。 Advantageclub.ai成立於2016年，是UCLA研究生的創意Sourabh Deorah和Smiti Bhatt Deorah，他們將員工的福利確定為使用數據挖掘和分析造成破壞的空間。從那時起，它一直在重新定義員工福利，而不是傳統的公積金和公司折扣政策。 目前，AdvantageClub.ai的總部位於特拉華州，擁有超過500萬用戶，具有令人印象深刻的客戶投資組合，其中包含BCG，Compinix，遠程攻擊性，Hexaware，Target等，並在100個國家/地區擁有超過100個國家/地區。 該公司為提供可擴展，可自定義，具有成本效益的計劃以提高員工的敬業度而感到自豪。它的統一平台提供了各種各樣的認可計劃，包括里程碑/週年/服務年獎，實時現場獎金，自動激勵措施，點對點欣賞，入職計劃，入職計劃，健康計劃以及季度和年度績效獎項。 2022年，AdvantageClub.ai被世界人權國會大會授予“全球R＆R計劃的卓越”，“卓越的員工敬業度”和“員工經驗卓越”。 憑藉其唯一幫助組織保持員工參與和驅動力的使命，Advantage Club應用程序得到了強大的員工參與解決方案的支持，該解決方案為其用戶提供了一流的體驗。該平台將通過詳盡的員工參與工具直接影響員工招聘和保留率來徹底改變行業。 <>任務 Advantageclub.ai設想了一個員工高度參與和快樂的世界，每個大小的工作場所都有積極的欣賞和認可文化。它旨在幫助組織建立和運行員工的經驗和參與計劃，這些計劃與他們的文化和價值觀產生共鳴。