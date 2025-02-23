員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

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員工認可軟體使團隊能夠慶祝員工的成就和重要里程碑，從而增強公司文化。這些工具使團隊成員能夠相互認可在專案中的出色工作、體現公司價值觀或生日或週年紀念日等個人活動。該軟體通常包括同行認可和獎勵功能，管理積分、禮物、禮品卡、訊息、數位徽章或證書的分配。雖然人力資源團隊成員可以監督軟體的管理，但任何員工都可以使用該平台來認可和讚揚他們的同事。
提議新的應用程式
Qarrot
qarrot.com
識別軟件實際上可以改善員工績效！ Qarrot Powers基於成果的獎勵和認可，以改善文化並推動更好的員工績效。 - 通過基於點和徽章的認可使您的經理和員工權力 - 通過基於目標的獎項激勵個人和團隊績效 - 通過里程碑獎慶祝生日和工作文學 - 通過實時和公共社交供稿提高計劃的知名度和參與度 - 在報告和分析中掌握計劃 - 只需單擊幾下，從任何地方兌換獎勵 使用Qarrot，您可以靈活地設計針對公司業務目標和價值觀量身定制的識別計劃。 Qarrot為成長的公司提供了一種負擔得起的工具，以使其經理和員工能夠通過基於績效的獎勵來激勵個人和團隊績效，以慶祝生日和工作紀念物，並通過自動里程碑獎勵，以增加他們的自動里程碑式獎勵，以增加他們的獎勵，以增加他們的自動里程碑。計劃在引人入勝的公共社會飼料中的知名度，並為您的員工提供成千上萬個領先品牌的獎勵目錄。 Qarrot還通過使您的計劃易於管理來簡化您的生活：通過基於角色的預算來控制您的成本，通過設置多個管理員座位來委派您的計劃管理，通過公司提供的獎勵，以提供公司提供的獎勵，衡量和了解員工的參與度，並使用詳細的儀表板來了解員工的參與度和報告，還有更多！
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工敬業度和獎勵平台，讓您輕鬆地向您的團隊表達感謝、祝賀、告別、幹得好等等。 PerkSweet 提供直覺的獎勵和兌換流程、無限的數位團體卡和自動網路功能。 PerkSweet 讓您的公司直接在員工身上花錢，並向您的團隊展示您的關心。 PerkSweet 與 Slack 無縫整合。在 Slack 應用程式商店上查看我們！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費用管理工具。員工可以在同一平台上提交費用並附加任何必要的文件，使其成為真正全面的員工報銷解決方案。 Compt 成立於 2018 年 1 月，總部位於麻薩諸塞州波士頓。了解更多信息，請訪問 www.compt.io。
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai是一個全球員工敬業度平台，驅動工作場所的經驗和福祉，具有獎勵，認可，津貼，靈活的員工福利以及在統一平台上建立社區的功能。 * AdvantageClub.ai是一個端到端的數字獎勵和識別平台，可讓經理和組織通過單擊按鈕來確認員工的努力。通過該平台，員工可以提供高五個，喜歡，評論等，以表示對同事的讚賞。 R＆R平台與全球獎勵贖回市場相匹配，該市場使員工可以從10,000多個全球品牌中進行選擇。 *津貼和特權解決方案使組織可以通過在全國范圍內提供獨特而獨家的公司優惠和交易來為員工的收入增加一些特殊的收入。通過靈活的收益，公司可以創建多種類型的員工錢包，這些錢包策劃為特定的市場，例如健康，工作中和L＆D錢包。 *社區和娛樂區解決方案在一個平台下帶來了多個員工參與計劃。借助具有現場排行榜，點對點市場和業餘愛好俱樂部的公司內游戲等節目，該解決方案為將各種組織的員工匯集在一起提供了獨特的東西。 *財務健康解決方案通過提供節省，獲得貸款並以負擔得起的價格和零利率獲得工資提高的設施來幫助員工在財務上精明。 <>關於advantageClub.ai AdvantageClub.ai是一個全球員工參與平台，在統一平台上具有獎勵，認可，社區建設和Flexben之類的功能。它提供了端到端的解決方案，以通過其10,000多個品牌合作夥伴的獨家特權和獎勵來促進員工參與度。 Advantageclub.ai成立於2016年，是UCLA研究生的創意Sourabh Deorah和Smiti Bhatt Deorah，他們將員工的福利確定為使用數據挖掘和分析造成破壞的空間。從那時起，它一直在重新定義員工福利，而不是傳統的公積金和公司折扣政策。 目前，AdvantageClub.ai的總部位於特拉華州，擁有超過500萬用戶，具有令人印象深刻的客戶投資組合，其中包含BCG，Compinix，遠程攻擊性，Hexaware，Target等，並在100個國家/地區擁有超過100個國家/地區。 該公司為提供可擴展，可自定義，具有成本效益的計劃以提高員工的敬業度而感到自豪。它的統一平台提供了各種各樣的認可計劃，包括里程碑/週年/服務年獎，實時現場獎金，自動激勵措施，點對點欣賞，入職計劃，入職計劃，健康計劃以及季度和年度績效獎項。 2022年，AdvantageClub.ai被世界人權國會大會授予“全球R＆R計劃的卓越”，“卓越的員工敬業度”和“員工經驗卓越”。 憑藉其唯一幫助組織保持員工參與和驅動力的使命，Advantage Club應用程序得到了強大的員工參與解決方案的支持，該解決方案為其用戶提供了一流的體驗。該平台將通過詳盡的員工參與工具直接影響員工招聘和保留率來徹底改變行業。 <>任務 Advantageclub.ai設想了一個員工高度參與和快樂的世界，每個大小的工作場所都有積極的欣賞和認可文化。它旨在幫助組織建立和運行員工的經驗和參與計劃，這些計劃與他們的文化和價值觀產生共鳴。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一個員工推薦和內部流動平台，可透過員工推薦將招募人數增加 5 倍，並將營業額減少一半。 ERIN 透過自動通知、輕鬆推薦、內部流動功能和遊戲化功能吸引員工，讓他們更有效、更頻繁地參與人才招募。 ERIN 直覺的行動應用程式和網站允許員工在 30 秒內進行推薦、追蹤他們的獎金並在您的公司發展自己的職業生涯！最好的部分是，您的人才招募團隊對他們目前的運作方式絕對沒有任何改變，他們可以繼續在 ATS 之外工作來管理候選人。 ERIN 100% 自動化，可輕鬆與您現有的 ATS 和 HRIS 整合。從推薦到發薪日，不需要任何管理時間。您的保單是否充滿了特殊除外責任？多元化員工的額外激勵措施？分級付款注重保留？不同國家有不同的貨幣嗎？沒問題！ ERIN 旨在自動化您保單的每個細節，讓您能夠在您經營的每個國家/地區自動管理轉介。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria是員工參與軟件，可建立和衡量敬業的勞動力和公司文化。這是第一個提供實時員工參與度指標的軟件平台，並允許組織監視和促進組織範圍內的文化。功能專注於提高認識，改善溝通，捕獲反饋和提高績效，以幫助公司更快樂，更成功，更有生產力。 Teamphoria使您可以通過自定義工具和分析來提高生產力和員工的敬業度，以激勵和認識您的員工。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是領先的員工敬業度解決方案，使客戶具有從獎勵和認可到調查和挑戰的全面功能。我們結合了屢獲殊榮的平台和我們的參與專家團隊，以製定完美的參與策略，並提供製定所需的工具。該平台使公司能夠通過脈沖調查來吸引員工情緒，使人們通過認可和虛擬活動來融合員工，並通過強大的儀表板和分析來衡量員工的經驗。從那裡開始，我們的戰略支持步驟是專家分析和建議，以繼續追求您的目標。我們認為，每種工作場所文化都可以充實和吸引人，我們致力於釋放客戶的愛心和照顧他們的人民。
Nectar
nectarhr.com
Nectar的360識別和獎勵平台使每個人（同行和經理都可以與員工同行）發送植根於核心價值的有意義的識別。 Nectar具有最廣泛的獎勵目錄，使用戶可以從公司品牌的贓物，亞馬遜產品，禮品卡或自定義獎勵類型中進行選擇。它與Slack和Teams等其他工具集成在一起，以使發送識別能力變得容易。該平台允許用戶毫不費力地設計，安排和跟踪與Nectar直觀系統的內部通信。用戶可以通過多個渠道創建精美的電子郵件，廣播消息，並通過詳細的分析監視性能，從而確保消息有效地觸及並吸引員工。 Nectar支持MLB，SHRM，Redfin，Heineken等頂級組織。 Nectar與SHRM合作，幫助全世界的團隊感到有價值，聯繫和訂婚。它可以提高參與度，並每天與Nectar一起慶祝個人勝利。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我們的平台使員工和經理可以輕鬆地相互認可和獎勵彼此的里程碑和成就。與任何其他表彰計劃不同，Bucketlist 使公司能夠以員工想要的方式獎勵員工，從而獲得 97% 的產品滿意度得分。借助“遺願清單”，員工或經理可以輕鬆表彰和獎勵那些在生活中體現核心價值或表現出色的同事。
Fringe
fringe.us
Fringe 是世界上第一個福利市場，提供生活方式支出帳戶、獎勵和認可、福利以及靈活的福利計劃的全球解決方案。停止在參與度低且使用規則混亂的多點解決方案上浪費時間和金錢。將所有人員計畫整合到一個平台中，節省高達 80% 的成本。 Fringe 有助於滿足員工的多元化需求。 Fringe 擁有市場上 120 多種服務和體驗，讓員工可以根據自己的具體偏好量身訂做福利方案。我們的許多客戶在推出 Fringe 後的 6 個月內就看到了 80-90% 的參與度，難怪 84% 的員工對提供靈活福利的公司表現出更高的忠誠度。透過 Fringe 吸引並留住您無法失去的關鍵人才。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox是一個全球獎勵和福利平台，無論他們身在何處或想要什麼，都可以幫助公司照顧，與員工聯繫和慶祝員工。該平台協助組織使員工與他們的目的保持一致。 在全球4000多家公司的信任下，Perkbox平台有助於使員工保持積極性，支持和參與。它使團隊能夠選擇最希望獲得獎勵，認可和慶祝的方式。從個性化的獎勵和認可到有意義的收益和福祉支持，無論他們的位置或偏好如何，每個人都有一些東西。 全球移動應用程序為所有員工提供了無縫的體驗，並已被證明可以節省企業的時間和金錢，同時改善團隊績效。 Perkbox擁有超過10年的專業知識，旨在幫助組織將其員工價值主張提升到一個新的水平。
PerkUp
perkupapp.com
透過 PerkUp 向員工發送令人難以置信的禮物和獎勵。簡化工作週年紀念和生日禮物、發送現金獎勵並向您的全球團隊分發品牌禮品。
Caroo
caroo.com
我們設想一個人們透過認可在工作中體驗深層連結的世界。我們的平台揭示了對員工個人認可需求的深入行為理解，提供了何時認可的見解，並讓員工可以輕鬆地發送真正想要的獎勵。全部集中在一處。我們相信… - 每個員工的影響力都值得得到認可- 為個人量身定制的認可才是最有意義的- 認可不一定要很麻煩或昂貴才能真正具有魔力- 認可文化應該存在於企業的各個角落Caroo 組織是由女性和退伍軍人創立的，並與包括 Feeding America 在內的各種慈善機構合作。自 2015 年以來，Caroo 已向有需要的家庭捐贈了超過 2,000 萬份餐點。要了解更多信息，請訪問 Caroo.com。
CardClan
cardclan.io
讓大家感受到被重視！ CardClan 消除了您向員工和客戶表達謝意的麻煩。使用客製化賀卡慶祝生日、週年紀念日甚至退休等里程碑，一定會讓收件人微笑。透過我們易於使用的工具，您可以超越表達感激之情 - 無論他們在世界各地！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre is the only "closed loop" employee engagement platform, helping customers like Duke Energy, Medtronic, and Adtalem drive engagement at enterprise scale and save 5-7 figures annually with lower software and rewards costs. The platform brings together multiple engagement tools—Team Activities, Broadcasts, Surveys, Challenges, Recognition, Nominations, Rewards, and more—into the channels employees are already using every day (Microsoft Teams, email, SMS, QR codes, and the native Bonfyre適用於Android/iOS的應用程序。借助文化教練AI，它將參與調查數據轉化為直接可測量的，建議的操作，經理可以在2-3點擊中採取的行動。 屢獲殊榮的認可解決方案正在破壞該行業。客戶的認可活動增加了2倍，每年每年節省35美元的淨成本。 Bonfyre's 800+ digital gift cards across 80 countries allow team members to enjoy immediate, full purchasing power without having to save up points. This also saves customers money on shipping costs and other fees, typically 15% of rewards spend.
Espresa
espresa.com
通過ESPRESA的領先產品，全球生活方式支出帳戶（LSA），以新的和有意義的方式推動員工經驗和參與計劃。而且，使用LSA Plus，您將有更多的方法來通過綜合福利，認可和社區來為包容性靈活性提供動力。在使用HR技術引擎的同時，為您的員工提供自由，該引擎支持吸引和保留，最小管理以及內置的多樣性，公平和包容（DEI）團隊。 Espresa是一個軟件平台和供應商網絡，用於提供現場工作場所服務，可幫助公司吸引和保留最佳人士，同時可衡量地提高其生產率。
Staffino
staffino.com
Staffino 是一個客戶和員工體驗管理平台，在全球擁有強大的影響力，能夠為 30 多個國家/地區的不同行業的客戶提供服務。我們的尖端線上平台已經發展到可以與世界領先的 CEM 平台競爭，提供用戶友好且視覺吸引力的介面，用於收集和管理客戶和員工回饋。 Staffino XM 產品專為各行業各種規模的企業精心設計，旨在徹底改變國內和國際層面的客戶和員工體驗。我們全面的 CX 和 EX 產品使您能夠提供無與倫比的客戶滿意度、激發員工積極性並加速收入成長。 客戶體驗產品與服務： - 閉環回饋管理 - 保留案件監控 - NPS、CSAT、CES 和其他 CX 指標 - 語意引擎 - 個人化 CX 儀表板 - 通達購物® - 客戶體驗諮詢 - 績效管理評估 - 客戶體驗調查 EX 產品與服務： - 員工認可和激勵 - 員工遊戲化 - 員工績效 - 員工敬業度
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink 是 CultureBoard 的一部分，是一款員工認可軟體，可幫助公司建立更牢固的關係、認可成就並建立健康的工作場所文化。 KudosLink 受到 Canva、Tesla 或 Amazon 用戶的信任，是人力資源經理和員工之間的強大聯繫，可提高組織各個層面的幸福感和參與度。憑藉其以模因為動力的概念，只需點擊幾下，KudosLink 就可以成為一個令人愉快的欣賞平台，您可以幫助人們感受到更大的一致性和參與感並提高績效。
Applauz
applauz.me
透過掌聲最大限度地減少人員流動並將生產力推向新的高度。 Applauz 是一個屢獲殊榮的員工認可平台，配備了支持和加強積極、蓬勃發展的公司文化的所有必要工具。輕鬆地讓同事和經理透過有意義的讚賞訊息相互認識。透過為員工頒發個人化公司徽章和可兌換的 Applauz 獎勵積分來表彰員工的成就。透過Applauz 的脈搏調查與您的團隊的情緒保持聯繫，為您的團隊提供激勵性目標，提供客製化的公司福利，透過Applauz 的個人化工作週年紀念計劃慶祝服務里程碑，並深入了解整個團隊和個人員工敬業度水準的全面報告和分析組織。借助 Applauz，您不僅實現了一個識別平台，還實現了一個識別平台。您正在徹底改變員工敬業度的方法。
Group Cards
groupcards.app
在 Group Cards，我們幫助客戶建立更快樂、更有效率的團隊。我們已向世界各地的人們發送了超過 500 萬條感謝訊息 - 每一條都充滿了歡樂和聯繫。使用團體卡，您可以發送一張不限頁數和簽名的團體賀卡、收取禮物費用，甚至可以將您的團體卡列印成書。
Accolader
accolader.io
Accolader 是一個免費的同儕獎勵系統，提供專業版。 Accolader 建立在提高幸福感和參與度的基礎上：透過社會、共同認可而不是獎勵來頒發獎項。在管理和使用方面都注重簡單性。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以輕鬆地將團隊聚集在一起慶祝個人，無論您是坐在同一個辦公室還是分佈在全國各地。邀請您的團隊在線上簽署團體卡、上傳圖片、添加表情包和 GIF，甚至籌款購買團體禮品卡或添加公司資助的禮品卡！
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可讓公司有效率且大規模地提供和管理員工福利。
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一個免費且易於使用的獎勵平台，可讓人們免費向任何地方的任何人發送獎勵、支出和激勵措施。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman成立於1999年，致力於建立人類工作場所，以認識到每個員工的價值和潛力。如今，它可以幫助來自世界上一些最大的組織的人力資源和業務領導者，例如LinkedIn，Cisco，Eaton，Whirlpool和Intuit，並在全球範圍內建立了人類聯繫，以推動投資回報率。積極的員工經歷不再是一個不錯的選擇。他們是業務勢在必行的。 Workhuman Cloud是一個安全的SaaS平台，在180個國家 /地區擁有超過30種語言的600萬用戶，產生了1億個人際關係實例。它的解決方案通過認可，參與，績效，工作生活和諧，包容性和歸屬感來燃料公司文化。結合Workhuman IQ的無與倫比的獨特業務見解，它為領導者提供了積極的洞察力和工具，這些洞察力和工具在任何其他HR解決方案中都找不到。這些見解用於理解問題，並幫助您做出正確的決定，以使業務目標保持一致並立即產生影響。 該公司在馬薩諸塞州弗雷明漢和愛爾蘭都柏林設有雙重總部。它連續八年連續八年在愛爾蘭的好地方出現，並在2019年被評為第一名。這是波士頓環球旅行期間七年工作的地方，是在美國獲得工作認證的好地方。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly 是開啟成功工作場所的第一條途徑！它是推動員工敬業度、認可和獎勵以及績效提升的引擎。在 Bonusly，我們相信您的業務成功是由高度敬業且高績效的員工和團隊所推動的。我們的績效支援解決方案可以透過獎勵員工里程碑、透過同儕認可建立有意義的關係、實現一致的回饋以及為經理提供釋放團隊全部潛力所需的工具和見解來幫助您推動和維持高績效。使用 Bonusly 建立工作文化，培養員工的價值感、歸屬感，並為他們對企業發展的貢獻感到自豪。今天就開始免費試用！認可和獎勵員工最簡單的方法。透過 Bonusly 提高員工敬業度和留任率。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Engagedly
engagedly.com
參與是一種新的年齡績效管理軟件，可以通過簡化和將員工互動元素納入績效審查過程來重新定義績效評估。 通過參與度，您可以輕鬆完成360個反饋和連續的績效評估。設置並運行員工將欣賞的審核過程需要幾分鐘，而不是幾天，幫助管理人員節省時間並為人力資源提供詳細的分析。 參與度還將員工參與工具納入了績效審查過程中，通過優雅地索取社交，思想，溝通，獎勵和認可，公司價值對齊，脈搏調查，學習模塊等等。在參與度中烘烤的是一個目標管理系統，它使您可以跨團隊級聯目標並定期檢查進度。 參與使績效審查簡單而令人耳目一新。
HeyTaco
heytaco.chat
對Heytaco的認可變得有趣且有意義 Heytaco通過即時，點對點的認可和獎勵來幫助團隊建立一種讚賞文化，所有這些都在Slack，Microsoft Teams和Google Chat中。 *培養一種感激的文化 - 員工給“炸玉米餅”認識出色的工作，善良和協作。 *加強團隊聯繫 - 認識成為日常習慣，增強參與和士氣。 *跟踪和獎勵貢獻 - 很容易衡量參與並贖回炸玉米餅以獲取重要的獎勵。 Heytaco通過社會認可和獎勵使人們聚集在一起，從而創造了一個更加充滿活力的工作場所。 Heytaco的有趣和獨特的善良貨幣（炸玉米餅）將有助於建立更牢固的聯繫，提高士氣並增加整體團隊的幸福感。 關鍵好處： - 促進積極的溝通 - 建立友情 - 鼓勵人們表達感激之情 - 培養一種欣賞文化 - 將公司價值帶入生活 - 增加員工士氣 - 推動更高的參與度 - 幫助遠程團隊連接 從初創公司到《財富》 500強公司，全球成千上萬的團隊使用Heytaco創建更快樂，更具聯繫的工作場所。
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
Motivosity
motivosity.com
攪拌是人類優先的認可和獎勵軟件，可以通過感激和社會聯繫統一公司並吸引員工。 它獨特的人優先的方法超出了基於成就的禮物和獎勵，並幫助公司連接遠程和混合工人，統一團隊和地點，並通過一致的感激和社交聯繫來激勵和吸引所有年齡段的員工。攪拌在同時幫助人力資源和人民行動團隊的同時，通過簡化流程，簡化溝通並以一個以員工為中心的地方進行管理。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一個訂閱軟體平台，為員工與員工主要位於遠端或分佈在多個地點的公司提供解決方案。 Pingboard 的功能可協助人力資源、營運、內部溝通和其他高階領導專業人員組成的部門傳達與整個公司相關的訊息。 Pingboard 還具有一些功能，可以幫助組織中的每個人了解誰是誰以及誰做什麼，然後以有意義的方式與這些同事聯繫。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace在20年前開創了一些最早的員工敬業度和績效軟件，此後與成千上萬的組織合作，提高員工，團隊和業務成功。歸根結底，它可以幫助領導者將參與度和性能之間的點與直觀和用戶友好的工具（包括全面和自動化的員工調查）聯繫起來；目標設定和跟踪工具；點對點識別；實時反饋；連續一對一；聰明的人才評論；和強大的人分析。 *進行調查：接收脈沖調查的推送通知，並跟踪您邀請您完成的所有調查。 *進行有效的一對一對話：審查答案，議程項目和一對一的評論。在面對面的對話中記筆記以稍後再參考。 *給予識別：使用量子工作場所應用程序查看和發布您的同事的識別。 *遵循目標更新：在工作場所中發生的任何目標更新時保持最新。 *反饋：使用方便的快捷方式功能暫時給出或請求反饋。 *私人筆記：捕獲自動與您的量子工作場所帳戶同步的私人筆記，以供稍後參考。 量子工作場所幫助無縫捕捉了成千上萬的員工聲音，為管理者提供直觀的見解和指導，並改善工作場所文化。 每年有9,000個組織進行調查，量子工作場所已通過其核心參與和績效平台以及全國認可的最佳工作場所的核心參與度和績效平台發展到北美最大的員工參與數據數據庫。 該公司使員工保持聯繫，保持一致，並處於成功之路。它的參與，績效和情報解決方案使團隊能夠保持專注，參與並帶來強大的業務成果。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屢獲殊榮的一體化禮品公司，致力於傳播歡樂、分享感激之情，並消除送禮過程中的猜測。 Snappy 成立於2015 年，在2021 年、202 年和2023 年被評為Inc. 在東北地區發展最快的公司之一。信賴的禮品夥伴適合用作個人禮物。 Snappy 已向全球發送了超過 300 萬份禮物。 Snappy 致力於透過感恩和禮物的力量聯繫人們並培養有意義的關係。我們的收件人挑選經驗可確保送禮者在任何場合每次都能為每個人送上完美的禮物。 《財星》雜誌對 Snappy 進行了專題報導
StarMeUp
starmeup.com
回饋是公司員工持續發展路線圖的基石。收集員工報告、同事和主管的回饋，以確定並肩工作的優勢和需要改進的領域，幫助他們提高工作效率。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個屢獲殊榮的員工參與和認可平台，可幫助人力資源專業人員通過創新的AI驅動和基於SaaS的解決方案來建立勝利的工作文化，即，有利的獎勵，Vantage Pulse，Vantage Pulse， Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它擁有來自全球700多名客戶的200萬員工的用戶群。使用該平台的員工可以通過全球獎勵目錄，亞馬遜商店購買產品，書籍體驗或從59多個國家 /地區可用的期權購買商品，從1,000多個品牌的禮品卡交換獎勵積分。它還允許與團隊和Slack之類的工具無縫集成，從而無識別麻煩。該平台提供了一系列好處，例如長期服務獎，包括週年紀念積分，數字服務年鑑和專門的里程碑目錄。 Vantage Circle還是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首選合作夥伴。 旨在增強團隊績效和欣賞文化的旨在，我們的應用提供了一系列全面的功能： *社會認可：通過對等認可，獎項，徽章和排行榜慶祝成就。 *里程碑慶典：永不錯過自動生日和服務週年願望的特殊時刻。 *全球獎勵目錄：在70多個國家 /地區的禮品卡，商品和獨特體驗的贖回點。 *亞馬遜業務集成：為大量亞馬遜產品毫不費力地交換獎勵積分。 *多語言支持：有13種語言可供全球勞動力。 *無縫集成：與社交平台，SSO和HRIS系統平穩集成。
Winningtemp
winningtemp.com
團隊成功平台WinningTemp通過傾聽員工並通過相關的見解和行動來授權領導者，從而創建獲勝的團隊和健康組織，從而取得明確的，可衡量的結果。 WinningTemp適應了今天和明天的未來員工的要求。您可以輕鬆地構建實時數據，不斷可視化和共享目標，成就和整體能力。系統的工作方法，用於經理和員工之間的頻繁和簡短跟進。當前的研究提供了見解，並突出了重要領域，這是明天組織的成功因素。 尖端解決方案與瑞典哥德堡大學的主要研究科學家共同創建，是基於科學的，受數據的推動，並由AI驅動。 WinningTemp可幫助全球組織做出明智，積極主動的決策，以提高團隊的參與度，並降低壓力水平和員工流動。
Assembly
joinassembly.com
集會是一個現代的AI驅動參與平台，可以簡化整個組織的認可，獎勵，內部溝通和協作。這個單一便利的樞紐提供了全面且通用的參與解決方案，包括公告，AI工作場所助理，比賽，調查等。大會提供了廣泛的獎勵目錄，例如禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，促進了員工感到有價值，讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析使管理人員能夠深入了解公司情緒，從而確保員工感到被聽到和理解的環境。以有意義的方式認識您的團隊與認可的認可，以鼓勵團隊每天的擁抱。通過巨大的獎勵目錄，包括禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，增強認可。自動化的里程碑和周年紀念日的自動化紀念日和周年紀念日的生日或週年紀念日以自動的自定義大喊。與Microsoft團隊的無縫集成和Slack無縫地與您已經工作的地方無縫互動，並具有安全的集成和實時數據更新。輸入數據一次以立即跨平台同步。增強員工參與度利用CEO和執行更新，各種員工調查，每週檢查和滿意調查來改善參與度。簡化內部通信利用AMA模板，新聞供稿，幫助模板，小組提要，破冰船，想法管理，內部Wiki和會議工具，以增強通信工作流程。提高團隊生產力每日回顧，議程，會議筆記，產品反饋，獲勝列表以及輕巧的銷售CRM，以提高生產率。簡化人力資源和招聘實施調查，以了解員工福利，退出訪談，ENPS分數，內部推薦，面試問題和新租用反饋，以及承包商的時間跟踪和其他HR模板。
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一個廣泛的HR-Tech平台，可以解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常的人力資源操作。由Bajaj Capital，Yashraj Films，TVF，Shree Maruti，Capital Motion，Soho House，Katar Wire Products等現代組織（例如Bajaj Capital）等現代組織的信任，Zimyo提供了一系列全面的產品，包括人力資源和薪酬，出勤，表現，績效，出勤，績效，出勤，績效，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，出勤率，績效，，績效，出勤，績效，績效，績效，出勤，績效，績效，出勤，績效，出勤，表現申請人跟踪，參與度，LMS和50多個模塊。通過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營，運行無錯誤的工資，按時付費，跟踪員工出勤，板上/校外員工，跟踪員工績效，解析簡歷，發送報價信件以及做更多的事情。 Zimyo有什麼給您的？ *員工敬業度：員工脈沖調查；點對點直接和小組聊天；公告，討論論壇和民意調查；幸福指數；匿名反饋； Helpdesk＆Tickeing *核心人力資源：員工數據管理；員工自我服務；文件和政策；員工入職；員工卸貨；人力資源分析和報告 *工資單：工資核算自動化；費用管理和支出；法定合規管理；多實體工資 *時間與出勤：出勤管理；地理和地理圍欄；花名冊管理；出勤提醒；現場旅行管理 *績效管理軟件：OKRS；評論（KRA/KPI）；連續反饋；一對一；薪酬和評估管理 *招聘管理軟件：候選人管理；人才池管理；訪談日程安排和基於技能的評級反饋；自定義招聘過程流動；技能評估；恢復解析；為了採購的工作委員會集成 此外，Zimyo HRMS提供全天候的客戶支持，以及時解決您的查詢。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard取代了通過並簽名的卡 - 重新想像員工特殊場合的工作場所欣賞。它也可以用於公司活動，大喊大叫等等。用戶創建Kudoboard組卡；貢獻內容；邀請其他人發布，然後交付給收件人。 Kudoboard被各種規模的團隊使用（在某些員工偏遠時尤其有價值），非常適合最重要的特殊場合：生日，工作週年紀念日，入職，告別，再見，大喊大叫等等。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一個由人工智慧驅動的禮賓企業禮品平台，專門提供大規模個人化服務。該公司旨在利用人工智慧技術簡化送禮流程，幫助客戶有效率地為每個人選擇最合適的禮物。無論您的清單是針對 1 位收件人還是 50,000 位收件人，Giftpack 都能夠根據送禮場合提供各種個人化功能。 Giftpack 在全球範圍內運營，因此接收者無論身在何處都可以領取禮物或捐贈給自己選擇的慈善機構。
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序性禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
Guusto
guusto.com
旨在影響一線人員保留的認可。不是另一個積分計劃！只需幾分鐘（而不是幾個月）即可開始使用免費的單用戶帳戶，該帳戶可以向任何人發送獎勵。透過網路、行動應用程式、電視顯示器和列印選項，靈活地交付給第一線工作人員，無需任何技術即可兌換。預算的 5 倍影響 - 只為能夠給予認可的人付費，沒有加價，無人認領的禮物將被退回，並且每發送一份禮物都會捐贈 1 天的乾淨水。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我們相信當人們感到被感激時，世界會變得更美好。這就是我們的使命：幫助人們輕鬆分享感激之情 - 一個人，一次一張卡片。我們的服務允許您創建一張數位卡並讓多人簽署。我們以現代方式在團體中簽署和發送傳統賀卡的方法非常易於使用。有遠距工作的同事或全國各地的朋友嗎？沒問題！我們允許您透過簡單地共享連結來收集任意數量的簽名。您永遠不必擔心簽名空間不足或遺失卡片。傳遞馬尼拉文件夾的日子已經結束了！如今，GroupGreeting 已被超過 10,000 家企業使用，並已在 195 個國家/地區發送了超過 50,000,000 條感謝訊息。我們重視思想和背景的多樣性，並努力創造一種包容、支持個人和職業成長以及同情他人的文化。
Kudos
kudos.com
尊敬的屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力，可持續的員工體驗，從而導致更多的員工參與度和改善的業務成果。 現代的工作場所文化正在發生變化 - 員工需要有意義的讚賞，而傳統的里程碑和獎勵計劃不再削減它。 Kudos平台是在線員工的參與和文化解決方案，它包含社交軟件的力量，以幫助組織共享有意義的基於價值的認可，以創造不可抗拒的工作場所文化。受榮譽支持的參與計劃會看到更高的員工保留率，改善員工的幸福感以及公司整體績效的提高。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu是將CSAT，NP，員工識別和遊戲化結合的MSP構建的唯一平台。跟踪對增加員工敬業度，客戶滿意度和完成更多交易的指標！ Crewhu是為MSP構建的客戶反饋，遊戲化和識別平台。 Crewhu提供與大多數MSP軟件平台的集成，以跟踪重要的KPI，包括PSA，CRM，文檔工具和VoIP提供商指標。 Crewhu的使命是慶祝日常勝利並創造更強大的文化。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範本進行集思廣益和計劃 - 透過我們的 CRM 模組追蹤您的銷售線索並將其轉化為銷售和客戶 - 透過學習💡中心縮小團隊成員的技能差距；上傳您自己的文件/視訊內容，以實現個人和公司的發展並輕鬆入職- 跟踪員工的出勤情況並根據時間日誌衡量項目、關鍵結果和任務的效率- 拖放表格和調查可輕鬆收集和分析數據和資訊- FlowyTeam 最適合擁有5 - 1,000 多名員工的組織- FlowyTeam 為90 多個國家/地區的1,000 多個組織提供支援和服務- FlowyTeam 軟體提供以下語言版本：英語、德語、葡萄牙語、義大利語、西班牙語、法語、中文，阿拉伯語，印尼語，越南語，泰語，波斯語，希臘語，土耳其語，俄語，印地語，韓語，日語，斯洛維尼亞語，斯洛伐克語，塞爾維亞語，克羅埃西亞語，波蘭語，匈牙利語，捷克語，烏克蘭語，羅馬尼亞語，保加利亞語- 我們令人驚嘆的💐客戶是Roche、ADDX、buddyboss、Turknet、Runcloud、pandai.org、Liebherr 等等...flowyteam.com 您需要OKR 補習：FlowyTeam 推薦OKR Institute - okrinstitute.org