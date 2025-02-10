員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 索馬利亞

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工認可軟體使團隊能夠慶祝員工的成就和重要里程碑，從而增強公司文化。這些工具使團隊成員能夠相互認可在專案中的出色工作、體現公司價值觀或生日或週年紀念日等個人活動。該軟體通常包括同行認可和獎勵功能，管理積分、禮物、禮品卡、訊息、數位徽章或證書的分配。雖然人力資源團隊成員可以監督軟體的管理，但任何員工都可以使用該平台來認可和讚揚他們的同事。
提議新的應用程式
Qarrot
qarrot.com
Qarrot 是一款針對成長型企業的雲端的員工獎勵和認可軟體。 Qarrot 提供基於結果的獎勵和認可，以加強文化並提高績效。我們的軟體專為滿足團隊和組織的需求而構建，易於使用，需要最少的設置，並包含一整套功能：經理對員工的識別；同行認可；基於績效的激勵活動；生日、工作週年紀念及服務年資獎； 200多個領先品牌的獎勵目錄；適用於 iOS 和 Android 的行動應用程式；以及與 Slack 和 Microsoft Teams 的整合。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工敬業度和獎勵平台，讓您輕鬆地向您的團隊表達感謝、祝賀、告別、幹得好等等。 PerkSweet 提供直覺的獎勵和兌換流程、無限的數位團體卡和自動網路功能。 PerkSweet 讓您的公司直接在員工身上花錢，並向您的團隊展示您的關心。 PerkSweet 與 Slack 無縫整合。在 Slack 應用程式商店上查看我們！
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費用管理工具。員工可以在同一平台上提交費用並附加任何必要的文件，使其成為真正全面的員工報銷解決方案。 Compt 成立於 2018 年 1 月，總部位於麻薩諸塞州波士頓。了解更多信息，請訪問 www.compt.io。
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club 是一個全球員工參與平台，可提升工作場所體驗和福祉，具有獎勵、認可、福利、靈活的員工福利以及統一平台上的社區建設等功能。 - 我們是一個端到端的數位獎勵和認可平台，讓管理者和組織可以透過點擊按鈕來認可員工的努力。透過該平台，員工可以擊掌、按讚、留言等，以表達對同事的感激之情。我們的 R&R 平台也與全球獎勵兌換市場相匹配，讓員工可以從 10,000 多個全球品牌中進行選擇。 - 我們的福利和特權解決方案允許組織透過在全國範圍內提供獨特且獨家的企業優惠和交易來為員工的收入添加一些特別的東西。透過我們的彈性福利產品，公司可以創建針對特定市場的多種類型的員工錢包，例如健康、在家工作、L&D 錢包等。 - 我們的社區和娛樂區解決方案將多個員工參與計畫整合到一個平台下。透過諸如具有即時排行榜的企業內部遊戲、點對點市場和業餘愛好俱樂部等項目，我們的解決方案提供了將各種類型組織的員工聚集在一起的獨特功能。 - 我們的財務健康解決方案透過提供儲蓄設施、以實惠的價格和零利率獲得貸款和預支薪資，幫助員工提高財務頭腦。關於 Advantage Club 我們是一個全球員工參與平台，在統一平台上提供獎勵、認可、社群建立和 FlexBen 等功能。我們提供端到端解決方案，透過 10,000 多個品牌合作夥伴提供的專屬特權和獎勵來促進員工敬業度。 Advantage Club 成立於 2016 年，是加州大學洛杉磯分校研究生 Sourabh Deorah 和 Smiti Bhatt Deorah 的創意，他們將員工福利視為利用數據挖掘和分析創造顛覆性的空間。從那時起，我們一直在傳統的公積金和企業折扣政策之外重新定義員工福利。目前，我們的總部位於德拉瓦州，擁有超過300 萬用戶和1,000 多個令人印象深刻的客戶組合，包括Accenture、BCG、Concentrix、Teleperformance、Hexaware、Target 等，業務遍及100 多個國家/地區。我們很自豪能夠提供可擴展、可自訂、經濟高效的計劃，將員工敬業度提升到新的水平。我們的統一平台提供各種各樣的表彰計劃，包括里程碑/週年紀念/服務年限獎勵、實時獎金、自動激勵、點對點讚賞、入職計劃、健康計劃、季度和年度績效獎勵、禮品卡計劃、10,000 多個全球品牌的獨家優惠等。我們的 Advantage Club 應用程式的唯一使命是幫助組織保持員工的敬業度和動力，並得到深思熟慮的員工敬業度解決方案的支持，為用戶提供一流的體驗。該平台旨在透過詳盡的員工參與工具直接影響員工招聘和保留，從而徹底改變行業。我們的使命 我們設想一個員工高度敬業且快樂的世界，每個工作場所，無論大小，都擁有積極的欣賞和認可文化。我們致力於幫助組織建立和運作與其文化和價值觀產生共鳴的員工體驗和敬業度計劃。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
ERIN
erinapp.com
ERIN 是一個員工推薦和內部流動平台，可透過員工推薦將招募人數增加 5 倍，並將營業額減少一半。 ERIN 透過自動通知、輕鬆推薦、內部流動功能和遊戲化功能吸引員工，讓他們更有效、更頻繁地參與人才招募。 ERIN 直覺的行動應用程式和網站允許員工在 30 秒內進行推薦、追蹤他們的獎金並在您的公司發展自己的職業生涯！最好的部分是，您的人才招募團隊對他們目前的運作方式絕對沒有任何改變，他們可以繼續在 ATS 之外工作來管理候選人。 ERIN 100% 自動化，可輕鬆與您現有的 ATS 和 HRIS 整合。從推薦到發薪日，不需要任何管理時間。您的保單是否充滿了特殊除外責任？多元化員工的額外激勵措施？分級付款注重保留？不同國家有不同的貨幣嗎？沒問題！ ERIN 旨在自動化您保單的每個細節，讓您能夠在您經營的每個國家/地區自動管理轉介。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria 讓您可以透過自訂工具和分析來激勵和認可您的員工，從而提高生產力和員工敬業度。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf 是領先的員工敬業度解決方案，為客戶提供從獎勵和認可到調查和挑戰的全面功能。我們將屢獲殊榮的平台和敬業度專家團隊結合起來，為您制定完美的敬業度策略，並提供實施該策略所需的工具。該平台使公司能夠透過脈搏調查捕捉員工情緒，透過認可和虛擬活動將人們聚集在一起，並透過強大的儀表板和分析來衡量員工體驗。從那時起，我們的策略支援將透過專家分析和建議介入，以繼續追逐您的目標。我們相信每一種工作場所文化都可以是充實和有吸引力的，我們致力於讓我們的客戶自由地愛和關心他們的員工。
Nectar
nectarhr.com
Nectar 與 SHRM 合作，幫助世界各地的團隊感到受到重視、相互聯繫和參與。每天透過 Nectar 提高參與度並慶祝個人勝利。我們的 360 度認可和獎勵平台使每個人（同事之間以及經理和員工等）能夠發送植根於核心價值的有意義的認可。 Nectar 擁有最廣泛的獎勵目錄，因此用戶可以從公司品牌的贈品、亞馬遜產品、禮品卡或自訂獎勵類型中進行選擇。與 Slack 和 Teams 等其他工具集成，使發送識別變得容易。我們為 MLB、SHRM、Redfin、Heineken 等頂級組織提供支援。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
我們的平台使員工和經理可以輕鬆地相互認可和獎勵彼此的里程碑和成就。與任何其他表彰計劃不同，Bucketlist 使公司能夠以員工想要的方式獎勵員工，從而獲得 97% 的產品滿意度得分。借助“遺願清單”，員工或經理可以輕鬆表彰和獎勵那些在生活中體現核心價值或表現出色的同事。
Fringe
fringe.us
Fringe 是世界上第一個福利市場，提供生活方式支出帳戶、獎勵和認可、福利以及靈活的福利計劃的全球解決方案。停止在參與度低且使用規則混亂的多點解決方案上浪費時間和金錢。將所有人員計畫整合到一個平台中，節省高達 80% 的成本。 Fringe 有助於滿足員工的多元化需求。 Fringe 擁有市場上 120 多種服務和體驗，讓員工可以根據自己的具體偏好量身訂做福利方案。我們的許多客戶在推出 Fringe 後的 6 個月內就看到了 80-90% 的參與度，難怪 84% 的員工對提供靈活福利的公司表現出更高的忠誠度。透過 Fringe 吸引並留住您無法失去的關鍵人才。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox 是一個全球福利和獎勵平台，幫助公司關心、聯繫和表彰員工，無論他們身在何處或想要什麼。我們深受全球 4000 多家企業的信賴，幫助員工保持快樂、健康和積極性。 Perkbox 平台為團隊提供廣泛的福利和福利、個人化的認可和獎勵工具、精心策劃的福利內容以及展示公司文化的引人入勝的方式。我們的全球應用程式為每個人提供無縫體驗，並且是專業的
PerkUp
perkupapp.com
透過 PerkUp 向員工發送令人難以置信的禮物和獎勵。簡化工作週年紀念和生日禮物、發送現金獎勵並向您的全球團隊分發品牌禮品。
Caroo
caroo.com
我們設想一個人們透過認可在工作中體驗深層連結的世界。我們的平台揭示了對員工個人認可需求的深入行為理解，提供了何時認可的見解，並讓員工可以輕鬆地發送真正想要的獎勵。全部集中在一處。我們相信… - 每個員工的影響力都值得得到認可- 為個人量身定制的認可才是最有意義的- 認可不一定要很麻煩或昂貴才能真正具有魔力- 認可文化應該存在於企業的各個角落Caroo 組織是由女性和退伍軍人創立的，並與包括 Feeding America 在內的各種慈善機構合作。自 2015 年以來，Caroo 已向有需要的家庭捐贈了超過 2,000 萬份餐點。要了解更多信息，請訪問 Caroo.com。
CardClan
cardclan.io
讓大家感受到被重視！ CardClan 消除了您向員工和客戶表達謝意的麻煩。使用客製化賀卡慶祝生日、週年紀念日甚至退休等里程碑，一定會讓收件人微笑。透過我們易於使用的工具，您可以超越表達感激之情 - 無論他們在世界各地！
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre 是一個旨在建立人際關係的職場文化平台。我們的行動優先平台複製了自發性和隨意的互動，創造了更好的工作場所，為分散的員工提供了「虛擬飲水機」。 Bonfyre 為員工提供與生產力工具分開的數位空間，以創造一個包容性的社區，讓員工有歸屬感，從而提高員工留任率。該平台支援文化接觸點，例如團隊建立、認可、調查、健康和安全措施、慈善事業、共同利益社區等。
Espresa
espresa.com
Espresa 是一個軟體平台和供應商網絡，用於提供現場工作場所服務，幫助公司吸引和留住最優秀的人才，同時顯著提高他們的生產力。
Staffino
staffino.com
Staffino 是一個客戶和員工體驗管理平台，在全球擁有強大的影響力，能夠為 30 多個國家/地區的不同行業的客戶提供服務。我們的尖端線上平台已經發展到可以與世界領先的 CEM 平台競爭，提供用戶友好且視覺吸引力的介面，用於收集和管理客戶和員工回饋。 Staffino XM 產品專為各行業各種規模的企業精心設計，旨在徹底改變國內和國際層面的客戶和員工體驗。我們全面的 CX 和 EX 產品使您能夠提供無與倫比的客戶滿意度、激發員工積極性並加速收入成長。 客戶體驗產品與服務： - 閉環回饋管理 - 保留案件監控 - NPS、CSAT、CES 和其他 CX 指標 - 語意引擎 - 個人化 CX 儀表板 - 通達購物® - 客戶體驗諮詢 - 績效管理評估 - 客戶體驗調查 EX 產品與服務： - 員工認可和激勵 - 員工遊戲化 - 員工績效 - 員工敬業度
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink 是 CultureBoard 的一部分，是一款員工認可軟體，可幫助公司建立更牢固的關係、認可成就並建立健康的工作場所文化。 KudosLink 受到 Canva、Tesla 或 Amazon 用戶的信任，是人力資源經理和員工之間的強大聯繫，可提高組織各個層面的幸福感和參與度。憑藉其以模因為動力的概念，只需點擊幾下，KudosLink 就可以成為一個令人愉快的欣賞平台，您可以幫助人們感受到更大的一致性和參與感並提高績效。
Applauz
applauz.me
透過掌聲最大限度地減少人員流動並將生產力推向新的高度。 Applauz 是一個屢獲殊榮的員工認可平台，配備了支持和加強積極、蓬勃發展的公司文化的所有必要工具。輕鬆地讓同事和經理透過有意義的讚賞訊息相互認識。透過為員工頒發個人化公司徽章和可兌換的 Applauz 獎勵積分來表彰員工的成就。透過Applauz 的脈搏調查與您的團隊的情緒保持聯繫，為您的團隊提供激勵性目標，提供客製化的公司福利，透過Applauz 的個人化工作週年紀念計劃慶祝服務里程碑，並深入了解整個團隊和個人員工敬業度水準的全面報告和分析組織。借助 Applauz，您不僅實現了一個識別平台，還實現了一個識別平台。您正在徹底改變員工敬業度的方法。
Group Cards
groupcards.app
在 Group Cards，我們幫助客戶建立更快樂、更有效率的團隊。我們已向世界各地的人們發送了超過 500 萬條感謝訊息 - 每一條都充滿了歡樂和聯繫。使用團體卡，您可以發送一張不限頁數和簽名的團體賀卡、收取禮物費用，甚至可以將您的團體卡列印成書。
Accolader
accolader.io
Accolader 是一個免費的同儕獎勵系統，提供專業版。 Accolader 建立在提高幸福感和參與度的基礎上：透過社會、共同認可而不是獎勵來頒發獎項。在管理和使用方面都注重簡單性。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 可以輕鬆地將團隊聚集在一起慶祝個人，無論您是坐在同一個辦公室還是分佈在全國各地。邀請您的團隊在線上簽署團體卡、上傳圖片、添加表情包和 GIF，甚至籌款購買團體禮品卡或添加公司資助的禮品卡！
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一款 SAAS 工具，可讓公司有效率且大規模地提供和管理員工福利。
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一個免費且易於使用的獎勵平台，可讓人們免費向任何地方的任何人發送獎勵、支出和激勵措施。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly 是開啟成功工作場所的第一條途徑！它是推動員工敬業度、認可和獎勵以及績效提升的引擎。在 Bonusly，我們相信您的業務成功是由高度敬業且高績效的員工和團隊所推動的。我們的績效支援解決方案可以透過獎勵員工里程碑、透過同儕認可建立有意義的關係、實現一致的回饋以及為經理提供釋放團隊全部潛力所需的工具和見解來幫助您推動和維持高績效。使用 Bonusly 建立工作文化，培養員工的價值感、歸屬感，並為他們對企業發展的貢獻感到自豪。今天就開始免費試用！認可和獎勵員工最簡單的方法。透過 Bonusly 提高員工敬業度和留任率。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款移動優先的勞動力管理應用程序，其功能強大的工具旨在幫助組織無人服務團隊的組織提高溝通，保留員工並推動運營效率。 Connecteam允許管理人員將其業務流程放在自動駕駛儀上，並專注於業務增長，同時還可以使員工變得更加富有成效，專業和滿意。節省時間並通過移動優先的自定義清單，表格和報告提高生產率；時間表的時間表班次和跟踪工作時間；簡化員工溝通，提高專業技能，管理日常任務等等，全部在一個應用程序中。確保使用Active Directory單登錄（SSO）的系統管理員安全登錄。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 透過社會認可和獎勵將人們聚集在一起，創造了一個更充滿活力的工作場所。 HeyTaco 有趣且獨特的善意貨幣（炸玉米餅）將有助於建立更牢固的聯繫、鼓舞士氣並提高整體團隊的幸福感。主要優點： - 促進正向溝通 - 建立友誼 - 鼓勵人們表達感激之情 - 培養欣賞文化 - 將公司價值觀融入生活 - 提高員工士氣 - 提高敬業度 - 幫助遠距團隊建立聯繫 新！透過 HeyTaco 捐贈者模式建立捐贈文化
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人為本的認可和獎勵軟體，它可以團結您的公司，並透過感恩和社交聯繫吸引您的員工。我們透過社群和聯繫為團隊打造引人入勝的體驗，同時鼓勵頻繁的認可和獎勵，並提供可行的員工見解。平均採用率為 96%，並與 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立整合。擁有員工喜歡使用的軟體從未如此簡單，同時也讓您的工作變得更輕鬆！
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一個訂閱軟體平台，為員工與員工主要位於遠端或分佈在多個地點的公司提供解決方案。 Pingboard 的功能可協助人力資源、營運、內部溝通和其他高階領導專業人員組成的部門傳達與整個公司相關的訊息。 Pingboard 還具有一些功能，可以幫助組織中的每個人了解誰是誰以及誰做什麼，然後以有意義的方式與這些同事聯繫。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助於讓工作每天變得更好。我們協助組織改善員工體驗、激發影響力並營造員工成功的磁性文化，進而吸引和留住頂尖人才。我們的一體化員工成功平台透過持續的洞察力和行動來推動敬業度和績效。我們的敬業度套件可協助組織制定整體傾聽策略，以識別和解決員工體驗中的差距。我們的績效管理工具為團隊成長、發展和調整提供資源，以獲得最大成功。解決方案包括員工調查、行動規劃、目標、回饋、績效評估、認可、一對一、人才評估、繼任計畫以及全國知名的最佳工作場所競賽。要了解更多信息，請訪問 www.quantumworkplace.com。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屢獲殊榮的一體化禮品公司，致力於傳播歡樂、分享感激之情，並消除送禮過程中的猜測。 Snappy 成立於2015 年，在2021 年、202 年和2023 年被評為Inc. 在東北地區發展最快的公司之一。信賴的禮品夥伴適合用作個人禮物。 Snappy 已向全球發送了超過 300 萬份禮物。 Snappy 致力於透過感恩和禮物的力量聯繫人們並培養有意義的關係。我們的收件人挑選經驗可確保送禮者在任何場合每次都能為每個人送上完美的禮物。 《財星》雜誌對 Snappy 進行了專題報導
StarMeUp
starmeup.com
回饋是公司員工持續發展路線圖的基石。收集員工報告、同事和主管的回饋，以確定並肩工作的優勢和需要改進的領域，幫助他們提高工作效率。
Vantage Circle
vantagecircle.com
我們是一個屢獲殊榮的員工敬業度和認可平台，透過人工智慧驅動和基於SaaS 的創新解決方案（即Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和Vantage Fit），幫助人力資源專業人員建立成功的工作文化。我們擁有來自全球 700 多個客戶的超過 200 萬名員工的用戶群。使用我們平台的員工可以：將獎勵積分兌換為全球獎勵目錄中 1000 多個品牌的禮品卡、從亞馬遜商店購買產品、預訂體驗或從 59 多個國家/地區的可用選項中購買商品。它還允許與 Teams 和 Slack 等工具無縫集成，使識別變得輕鬆。我們的平台還提供一系列福利，例如長期服務獎，包括週年紀念積分、數位服務年鑑和專門的里程碑目錄。我們也是 Microsoft Teams、People Strong 和其他 HRMS/HCM 平台的首選合作夥伴。
Winningtemp
winningtemp.com
我們的團隊成功平台透過傾聽每位員工的意見並為領導者提供相關的見解和行動來幫助您創建成功的團隊和健康的組織，從而提供清晰、可衡量的結果。我們可以騰出時間，讓您的領導者可以專注於真正重要的事情。我們的解決方案以科學為基礎，以數據為動力，以人工智慧為驅動，幫助全球各地的組織更輕鬆地提高敬業度，並降低壓力水平和員工流動率。只需一眼，您即可了解整個組織的整體溫度。這使您可以輕鬆發現員工喜歡或希望發展的領域，讓您有機會在挑戰升級之前發現挑戰，並共同創造成功的結果。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動化里程碑和週年紀念日識別透過自動自訂喊話來慶祝每個隊友的生日或週年紀念日。與 Microsoft Teams 和 Slack 無縫整合 透過安全整合和即時資料更新，在您已經工作的地方無縫參與。一次輸入資料即可跨平台立即同步。提高員工敬業度 利用執行長和高階主管的最新動態、各種員工調查、每週簽到和滿意度調查來提高敬業度。簡化內部溝通 利用 AMA 範本、動態消息、幫助範本、群組來源、破冰活動、創意管理、內部 wiki 和會議工具等工具來增強溝通工作流程。提高團隊生產力使用每日回顧、議程、會議記錄、產品回饋、勝利清單和輕量級銷售 CRM 來提高生產力。簡化人力資源和招募實施員工福利調查、離職面談、eNPS 分數、內部推薦、面試問題和新員工回饋，以及承包商時間追蹤和其他人力資源範本。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Shree Maruti、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,500 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與、LMS 和50 多個模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與我們一起踏上重新定義卓越人力資源的旅程。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多貨幣和多區域功能，有助於在全球範圍內實現獎勵、激勵和支付計劃的自動化。我們透過使用大規模工作流程的獎勵積分系統，讓行銷和銷售團隊可以輕鬆地在整個客戶生命週期中發送獎勵、激勵措施和電子禮物。我們與 CRM、調查工具和電子郵件工具集成，並提供 API 解決方案以直接與您的產品整合。數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。超過 2000 名客戶已在全球範圍內發出超過 8000 萬份獎勵，使 Plum 成為品牌支付的支柱。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard 取代了傳遞和簽名的卡片 - 重新構想員工特殊場合的工作場所感謝方式。它也可以用於公司活動、喊話等。用戶創建Kudoboard群組卡；貢獻內容；邀請其他人發帖，然後交付給收件人。 Kudoboard 可供各種規模的團隊使用（當某些員工處於遠距辦公時尤其有價值），Kudoboard 非常適合最重要的特殊場合：生日、工作週年紀念日、入職、告別、康復、喊話等。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一個由人工智慧驅動的禮賓企業禮品平台，專門提供大規模個人化服務。該公司旨在利用人工智慧技術簡化送禮流程，幫助客戶有效率地為每個人選擇最合適的禮物。無論您的清單是針對 1 位收件人還是 50,000 位收件人，Giftpack 都能夠根據送禮場合提供各種個人化功能。 Giftpack 在全球範圍內運營，因此接收者無論身在何處都可以領取禮物或捐贈給自己選擇的慈善機構。
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序性禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
Awardco
award.co
Awardco 透過價值驅動的認可和獎勵來提高生產力、減少支出並建立文化。透過 Awardco 與 Amazon Business 和德勤的獨特合作關係，存取全球最大的獎勵網絡，並為您的員工獎勵獲得稅務合規支援。在一個簡單易用的平台上享受任何類型的美元兌美元識別計劃。
Guusto
guusto.com
旨在影響一線人員保留的認可。不是另一個積分計劃！只需幾分鐘（而不是幾個月）即可開始使用免費的單用戶帳戶，該帳戶可以向任何人發送獎勵。透過網路、行動應用程式、電視顯示器和列印選項，靈活地交付給第一線工作人員，無需任何技術即可兌換。預算的 5 倍影響 - 只為能夠給予認可的人付費，沒有加價，無人認領的禮物將被退回，並且每發送一份禮物都會捐贈 1 天的乾淨水。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我們相信當人們感到被感激時，世界會變得更美好。這就是我們的使命：幫助人們輕鬆分享感激之情 - 一個人，一次一張卡片。我們的服務允許您創建一張數位卡並讓多人簽署。我們以現代方式在團體中簽署和發送傳統賀卡的方法非常易於使用。有遠距工作的同事或全國各地的朋友嗎？沒問題！我們允許您透過簡單地共享連結來收集任意數量的簽名。您永遠不必擔心簽名空間不足或遺失卡片。傳遞馬尼拉文件夾的日子已經結束了！如今，GroupGreeting 已被超過 10,000 家企業使用，並已在 195 個國家/地區發送了超過 50,000,000 條感謝訊息。我們重視思想和背景的多樣性，並努力創造一種包容、支持個人和職業成長以及同情他人的文化。
Kudos
kudos.com
Kudos 屢獲殊榮的員工認可平台使組織能夠創造有影響力、可持續的員工體驗，從而提高員工敬業度並改善業務成果。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一為 MSP 構建的結合了 CSAT、NPS、員工認可和遊戲化的平台。追蹤對提高員工敬業度、客戶滿意度和達成更多交易最重要的指標！ Crewhu 是一個專為 MSP 構建的客戶回饋、遊戲化和認可平台。 Crewhu 提供與大多數 MSP 軟體平台的集成，以追蹤重要的 KPI，包括 PSA、CRM、文件工具和 VoIP 提供者指標。 Crewhu 的使命是慶祝每天的勝利並創造更強大的文化。
FlowyTeam
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