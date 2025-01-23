員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 盧安達

Advantage Club

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Advantage Club 是一個全球員工參與平台，可提升工作場所體驗和福祉，具有獎勵、認可、福利、靈活的員工福利以及統一平台上的社區建設等功能。 - 我們是一個端到端的數位獎勵和認可平台，讓管理者和組織可以透過點擊按鈕來認可員工的努力。透過該平台，員工可以擊掌、按讚、留言等，以表達對同事的感激之情。我們的 R&R 平台也與全球獎勵兌換市場相匹配，讓員工可以從 10,000 多個全球品牌中進行選擇。 - 我們的福利和特權解決方案允許組織透過在全國範圍內提供獨特且獨家的企業優惠和交易來為員工的收入添加一些特別的東西。透過我們的彈性福利產品，公司可以創建針對特定市場的多種類型的員工錢包，例如健康、在家工作、L&D 錢包等。 - 我們的社區和娛樂區解決方案將多個員工參與計畫整合到一個平台下。透過諸如具有即時排行榜的企業內部遊戲、點對點市場和業餘愛好俱樂部等項目，我們的解決方案提供了將各種類型組織的員工聚集在一起的獨特功能。 - 我們的財務健康解決方案透過提供儲蓄設施、以實惠的價格和零利率獲得貸款和預支薪資，幫助員工提高財務頭腦。關於 Advantage Club 我們是一個全球員工參與平台，在統一平台上提供獎勵、認可、社群建立和 FlexBen 等功能。我們提供端到端解決方案，透過 10,000 多個品牌合作夥伴提供的專屬特權和獎勵來促進員工敬業度。 Advantage Club 成立於 2016 年，是加州大學洛杉磯分校研究生 Sourabh Deorah 和 Smiti Bhatt Deorah 的創意，他們將員工福利視為利用數據挖掘和分析創造顛覆性的空間。從那時起，我們一直在傳統的公積金和企業折扣政策之外重新定義員工福利。目前，我們的總部位於德拉瓦州，擁有超過300 萬用戶和1,000 多個令人印象深刻的客戶組合，包括Accenture、BCG、Concentrix、Teleperformance、Hexaware、Target 等，業務遍及100 多個國家/地區。我們很自豪能夠提供可擴展、可自訂、經濟高效的計劃，將員工敬業度提升到新的水平。我們的統一平台提供各種各樣的表彰計劃，包括里程碑/週年紀念/服務年限獎勵、實時獎金、自動激勵、點對點讚賞、入職計劃、健康計劃、季度和年度績效獎勵、禮品卡計劃、10,000 多個全球品牌的獨家優惠等。我們的 Advantage Club 應用程式的唯一使命是幫助組織保持員工的敬業度和動力，並得到深思熟慮的員工敬業度解決方案的支持，為用戶提供一流的體驗。該平台旨在透過詳盡的員工參與工具直接影響員工招聘和保留，從而徹底改變行業。我們的使命 我們設想一個員工高度敬業且快樂的世界，每個工作場所，無論大小，都擁有積極的欣賞和認可文化。我們致力於幫助組織建立和運作與其文化和價值觀產生共鳴的員工體驗和敬業度計劃。