員工識別軟體 - 最受歡迎的應用程式

員工認可軟體使團隊能夠慶祝員工的成就和重要里程碑，從而增強公司文化。這些工具使團隊成員能夠相互認可在專案中的出色工作、體現公司價值觀或生日或週年紀念日等個人活動。該軟體通常包括同行認可和獎勵功能，管理積分、禮物、禮品卡、訊息、數位徽章或證書的分配。雖然人力資源團隊成員可以監督軟體的管理，但任何員工都可以使用該平台來認可和讚揚他們的同事。
提議新的應用程式
Connecteam
connecteam.com
Connecteam是一款專為無桌團隊設計的員工管理應用，提供時間跟踪、任務管理和通信工具，簡化運營和提高效率。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一個集成的生產力管理工具，提供戰略規劃、項目管理、CRM及報告等多種功能，以提升企業效能。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard是一個數字平台，讓團隊為員工的特殊場合創建合作卡片，分享消息、照片和視頻，促進員工的認可和慶祝。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink是一款員工認可軟體，幫助企業改善工作文化，增強員工關係和參與度。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款員工認可與獎勵軟體，透過社交互動和感謝促進員工參與和團隊合作，並支持人力資源管理。
Bonusly
bonus.ly
Bonusly是一個員工認可與獎勵平台，促進團隊之間的欣賞與合作，並提升工作場所文化與員工參與度。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一個訂閱軟體平台，簡化人力資源管理，促進遠端工作人員之間的聯繫和溝通。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一個雲平台，透過員工認可和獎勵提升工作場所文化，增強員工聯繫和滿意度。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作場所應用程式幫助組織收集員工反饋、追蹤目標並增強工作場所文化，提高員工參與度和滿意度。
Nectar
nectarhr.com
Nectar是一個員工認可與獎勵平台，促進同事間的讚賞，提供廣泛的獎勵選項，並可與多種工具進行整合。
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday是一個數字獎勵平台，幫助企業自動化獎勵和激勵計劃，支持多貨幣和多地區，並提供自定義選項和分析工具。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是一個為 MSP 設計的平台，結合客戶滿意度、員工認可和遊戲化功能，幫助追蹤重要指標以增強員工參與感和客戶滿意度。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一個企業贈禮平台，利用AI技術簡化選擇和發送禮品的過程，支持個性化，無論收件人數量多寡。
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether 讓團隊輕鬆聚集慶祝個人，無論在同一辦公室或全國各地。可以在線邀請簽名、上傳圖片、添加 GIF，並集資團體禮品卡。
Perkfix
perkfix.com
Perkfix 是一個 SAAS 工具，幫助公司有效且大規模地提供和管理員工福利。
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre是一個封閉式員工參與平台，提供多種工具以促進溝通和增進員工參與，旨在改善企業文化和提升士氣。
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Bucketlist是一個員工認可和獎勵系統，讓公司能夠簡單地獎勵員工的成就，改善工作環境與員工滿意度。
Snappy
snappy.com
Snappy是一個集成送禮平台，幫助用戶方便地選擇和發送禮物，倡導感謝與人際連結，廣受企業及個人使用。
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com 是一個企業贈品平台，可自動化流程、管理庫存，並提供多樣化的可訂製禮物選擇。
Awardco
award.co
Awardco 是一款員工認可和獎勵平台，通過獨特的合作夥伴關係提供獎勵選項，並強調數據安全和合規性。
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco是一款促進團隊內部互相讚賞的應用程式，使用戶通過發送虛擬炸玉米餅來識別同事的成就。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一款性能管理軟體，簡化績效評估並融入員工參與元素，提供360度反饋和持續評審。
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp是一個平台，通過收集員工反饋來提升工作場所的互動和滿意度，幫助組織進行明智的決策。
Compt
compt.io
Compt是一款可自定義的獎勵津貼軟體，符合IRS標準，易於管理員工津貼，並支持全球團隊。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個員工參與和獎勵平台，提供社交認可、獎勵兌換及健康計劃，旨在增強員工體驗和工作文化。
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf是一個員工參與和體驗平台，提供認可、獎勵和調查工具，旨在增強工作場所以及促進員工之間的合作。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic提供人力資源及績效管理工具，結合員工敬業度與倦怠指標，幫助企業優化團隊表現與內部協作。
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp是一款績效管理平台，通過AI技術提供工具和見解，幫助員工提高生產力並促進個人成長。
Fringe
fringe.us
Fringe 是全球首個福祉市場，提供可定制的員工福利和同伴識別功能，幫助公司提高參與度和員工滿意度。
ERIN
erinapp.com
ERIN是一個員工推薦和內部流動平台，可提高員工推薦的招聘效率並減少員工流失，並自動化管理整個過程。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款整合健康、參與、認可和獎勵的移動平台，旨在提升工作場所的效率和員工滿意度。
GoProfiles
goprofiles.io
GoProfiles是一個AI驅動的員工平台，促進同事之間的聯繫與認可，並提供組織結構與合作工具。
Kudos
kudos.com
Kudos是一個獲獎的員工認可平台，幫助組織提升員工參與度和業務成果，透過社交軟體進行有意義的認可。
ThriveSparrow
thrivesparrow.com
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable 是一個免費且易於使用的獎勵平台，允許任何人隨時隨地免費發送獎勵、付款和激勵措施。
Accolader
accolader.io
Accolader是一個免費的同儕獎勵系統，提供專業版，專注於社交認可與簡單操作，旨在提升快樂與參與感。
Group Cards
groupcards.app
Group Cards 應用程式允許用戶發送團體賀卡，收集贈禮資金，並將賀卡印製成書籍，促進團隊連結與感謝。
Applauz
applauz.me
Applauz是一個員工認可平台，幫助組織建立積極的工作文化，簡化認可與獎勵的過程，提升員工敬業度與滿意度。
Staffino
staffino.com
Staffino是一個客戶及員工體驗管理平台，提供工具以收集和管理反饋，提升客戶滿意度和員工參與度，適用於各行各業。
Espresa
espresa.com
Espresa是一個員工福利管理平台，提供靈活的生活方式支出帳戶及其他福利選項，以增強員工參與和滿意度。
CardClan
cardclan.io
CardClan 是一款簡易的應用程式，幫助用戶為員工和客戶製作定制卡片，以表達感謝，慶祝重要里程碑。
Caroo
caroo.com
Caroo是一個平台，提供定制化的員工認可和獎勵解決方案，旨在提升士氣和團隊連結，適用於各類型的組織。
Qarrot
qarrot.com
Qarrot 是一個員工識別平台，提供基於成果的獎勵和識別功能，旨在提升工作場所的文化及員工績效。
Perkbox
perkbox.com
Perkbox是一個全球獎勵與福利平台，幫助企業增強員工體驗，提供獎勵、認可及健康支援，促進員工參與和管理。
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria是一款員工參與度管理軟件，提供實時指標，幫助組織提升工作滿意度、溝通及績效。
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club 應用程式提供員工獎勵、認可、特權和社群建立，旨在提高工作場所的參與度和幸福感。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一個員工互動與獎勵平台，方便企業對員工表達感謝、祝賀等，並提供簡便的獎勵流程與與 Slack 整合。
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp 是一款讓企業輕鬆送出員工生日與工作周年禮物、現金獎勵及品牌商品的應用程式。
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting是一個數字平台，用於創建和發送可多人簽名的電子賀卡，適合各種場合，支持自定義和全球發送。
Guusto
guusto.com
Guusto 是一個員工識別平台，提供靈活的獎勵選項，幫助企業提升員工敬業度和保留率，並支持社會影響。
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