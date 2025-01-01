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最受歡迎 最近新增 員工福利軟體 - 最受歡迎的應用程式

員工福利軟體使企業能夠為其員工提供和管理額外福利。這些福利包括管理學費報銷、提供食物券、安排接駁車服務和組織場外活動。除了健康保險、殘障保險、退休計劃、人壽保險、家事假 (FMLA) 和帶薪休假等標準福利外，還提供額外福利，即所謂的附加福利。這些工具專為人力資源部門設計，旨在增強公司文化、改善工作環境並促進員工福祉。