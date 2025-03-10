員工福利軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工福利軟體使企業能夠為其員工提供和管理額外福利。這些福利包括管理學費報銷、提供食物券、安排接駁車服務和組織場外活動。除了健康保險、殘障保險、退休計劃、人壽保險、家事假 (FMLA) 和帶薪休假等標準福利外，還提供額外福利，即所謂的附加福利。這些工具專為人力資源部門設計，旨在增強公司文化、改善工作環境並促進員工福祉。
提議新的應用程式
Circula
circula.com
Circula是一個員工支出平台，包括差旅費用、信用卡和員工福利，旨在簡化財務和薪資管理，降低合規風險。
Compt
compt.io
Compt是一款可自定義的獎勵津貼軟體，符合IRS標準，易於管理員工津貼，並支持全球團隊。
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個員工參與和獎勵平台，提供社交認可、獎勵兌換及健康計劃，旨在增強員工體驗和工作文化。
Perks
perks.tech
Batik 是一站式福利應用程式，幫助人力資源部門提供個性化、可及的員工福利。員工可以輕鬆獲取相關福利。
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven Clinic是一個數字健康平台，提供多種類別的婦女和家庭健康服務，包括生育、孕期及育兒支持等。
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health 是一款健康福利軟體和諮詢服務，可幫助雇主削減成本並更好地照顧其團隊。
Abenity
abenity.com
Abenity 幫助雇主、校友團體和協會透過私人福利和折扣計劃來補充他們的福利。