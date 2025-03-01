Vantage Circle

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Vantage Circle是一個屢獲殊榮的員工參與和認可平台，可幫助人力資源專業人員通過創新的AI驅動和基於SaaS的解決方案來建立勝利的工作文化，即，有利的獎勵，Vantage Pulse，Vantage Pulse， Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它擁有來自全球700多名客戶的200萬員工的用戶群。使用該平台的員工可以通過全球獎勵目錄，亞馬遜商店購買產品，書籍體驗或從59多個國家 /地區可用的期權購買商品，從1,000多個品牌的禮品卡交換獎勵積分。它還允許與團隊和Slack之類的工具無縫集成，從而無識別麻煩。該平台提供了一系列好處，例如長期服務獎，包括週年紀念積分，數字服務年鑑和專門的里程碑目錄。 Vantage Circle還是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首選合作夥伴。 旨在增強團隊績效和欣賞文化的旨在，我們的應用提供了一系列全面的功能： *社會認可：通過對等認可，獎項，徽章和排行榜慶祝成就。 *里程碑慶典：永不錯過自動生日和服務週年願望的特殊時刻。 *全球獎勵目錄：在70多個國家 /地區的禮品卡，商品和獨特體驗的贖回點。 *亞馬遜業務集成：為大量亞馬遜產品毫不費力地交換獎勵積分。 *多語言支持：有13種語言可供全球勞動力。 *無縫集成：與社交平台，SSO和HRIS系統平穩集成。