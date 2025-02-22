員工福利軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 泰國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工福利軟體使企業能夠為其員工提供和管理額外福利。這些福利包括管理學費報銷、提供食物券、安排接駁車服務和組織場外活動。除了健康保險、殘障保險、退休計劃、人壽保險、家事假 (FMLA) 和帶薪休假等標準福利外，還提供額外福利，即所謂的附加福利。這些工具專為人力資源部門設計，旨在增強公司文化、改善工作環境並促進員工福祉。
提議新的應用程式
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle是一個屢獲殊榮的員工參與和認可平台，可幫助人力資源專業人員通過創新的AI驅動和基於SaaS的解決方案來建立勝利的工作文化，即，有利的獎勵，Vantage Pulse，Vantage Pulse， Vantage Perks和Vantage Fortant Fit。它擁有來自全球700多名客戶的200萬員工的用戶群。使用該平台的員工可以通過全球獎勵目錄，亞馬遜商店購買產品，書籍體驗或從59多個國家 /地區可用的期權購買商品，從1,000多個品牌的禮品卡交換獎勵積分。它還允許與團隊和Slack之類的工具無縫集成，從而無識別麻煩。該平台提供了一系列好處，例如長期服務獎，包括週年紀念積分，數字服務年鑑和專門的里程碑目錄。 Vantage Circle還是Microsoft Teams，Peoplestrong和其他HRMS/HCM平台的首選合作夥伴。 旨在增強團隊績效和欣賞文化的旨在，我們的應用提供了一系列全面的功能： *社會認可：通過對等認可，獎項，徽章和排行榜慶祝成就。 *里程碑慶典：永不錯過自動生日和服務週年願望的特殊時刻。 *全球獎勵目錄：在70多個國家 /地區的禮品卡，商品和獨特體驗的贖回點。 *亞馬遜業務集成：為大量亞馬遜產品毫不費力地交換獎勵積分。 *多語言支持：有13種語言可供全球勞動力。 *無縫集成：與社交平台，SSO和HRIS系統平穩集成。
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費用管理工具。員工可以在同一平台上提交費用並附加任何必要的文件，使其成為真正全面的員工報銷解決方案。 Compt 成立於 2018 年 1 月，總部位於麻薩諸塞州波士頓。了解更多信息，請訪問 www.compt.io。
Abenity
abenity.com
Abenity 幫助雇主、校友團體和協會透過私人福利和折扣計劃來補充他們的福利。
Perks
perks.tech
Batik 是提供符合當今員工需求的福利和津貼的一站式解決方案。我們協助人力資源部門將所需的福利與當今員工的需求保持一致，並使福利解決方案變得簡單且易於參與，使您的工作場所以員工為中心。 Batik 與其他福利提供者的不同之處在於，它致力於將福利重新構想為有形的、個性化的、包容性的和可獲取的。這項承諾確保每位員工都感到他們的福利是根據他們獨特的需求和偏好量身定制的。 Batik 的專屬福利套件經過精心策劃，以確保每位員工都能獲得與其相關且有意義的福利。管理員存取權限允許人力資源部門查看他們可以為員工啟動的福利。 HR和員工可以以獨家價格享受福利。
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven 幫助公司留住多元化人才、改善健康狀況並降低生育成本。我們支持為人父母的每一條途徑：懷孕、生育、卵子冷凍、收養、代孕、嬰兒護理、母乳運輸和經理培訓。
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health 是一款健康福利軟體和諮詢服務，可幫助雇主削減成本並更好地照顧其團隊。