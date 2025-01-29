員工福利軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塞席爾

Compt

compt.io

Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費用管理工具。員工可以在同一平台上提交費用並附加任何必要的文件，使其成為真正全面的員工報銷解決方案。 Compt 成立於 2018 年 1 月，總部位於麻薩諸塞州波士頓。了解更多信息，請訪問 www.compt.io。