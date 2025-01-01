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員工福利軟體使企業能夠為其員工提供和管理額外福利。這些福利包括管理學費報銷、提供食物券、安排接駁車服務和組織場外活動。除了健康保險、殘障保險、退休計劃、人壽保險、家事假 (FMLA) 和帶薪休假等標準福利外，還提供額外福利，即所謂的附加福利。這些工具專為人力資源部門設計，旨在增強公司文化、改善工作環境並促進員工福祉。
提議新的應用程式
Circula
circula.com
Circula 是一個用於員工支付的費用平台：差旅費、信用卡和員工福利。我們的使命是簡化財務和薪資管理，同時透過智慧自動化確保合規性，以便員工能夠盡其所能。透過 Circula，您✔️ 節省高達 80% 的會計時間並成為組織內高效的業務合作夥伴✔️ 降低合規風險並確保安全且經過審計的流程 *卡由 Transact Payments Malta Limited 根據 Visa Europe Limited 的許可發行。 Transact Payments Malta Limited 是經馬耳他金融服務管理局根據 1994 年《金融機構法》正式授權和監管的金融機構。
Compt
compt.io
Compt 是排名第一的津貼軟體，可根據公司的需求完全客製化，100% 符合 IRS 標準，並且能夠支援全球團隊。借助 Compt，您可以輕鬆提供現成的客製化福利津貼，讓您的員工滿意，而無需承擔管理員工福利或津貼計劃通常需要的行政負擔。從 25 個主要支出類別（例如健康與保健、學習與發展、膳食、手機）中進行選擇，並邀請您的員工使用他們的資金，而我們的軟體則負責管理其餘的支出。 Compt 讓您的員工定期更新其餘額和使用信息，保持全面的稅務合規性，並確保您的人力資源團隊擁有一個易於使用的中央平台來管理福利，該平台包容且靈活地滿足您企業的獨特需求。除了額外津貼和即期獎金功能外，Compt 還提供費...
Vantage Circle
vantagecircle.com
我們是一個屢獲殊榮的員工敬業度和認可平台，透過人工智慧驅動和基於SaaS 的創新解決方案（即Vantage Rewards、Vantage Pulse、Vantage Perks 和Vantage Fit），幫助人力資源專業人員建立成功的工作文化。我們擁有來自全球 700 多個客戶的超過 200 萬名員工的用戶群。使用我們平台的員工可以：將獎勵積分兌換為全球獎勵目錄中 1000 多個品牌的禮品卡、從亞馬遜商店購買產品、預訂體驗或從 59 多個國家/地區的可用選項中購買商品。它還允許與 Teams 和 Slack 等工具無縫集成，使識別變得輕鬆。我們的平台還提供一系列福利，例如長期服務獎，包括週...
Perks
perks.tech
Batik 是提供符合當今員工需求的福利和津貼的一站式解決方案。我們協助人力資源部門將所需的福利與當今員工的需求保持一致，並使福利解決方案變得簡單且易於參與，使您的工作場所以員工為中心。 Batik 與其他福利提供者的不同之處在於，它致力於將福利重新構想為有形的、個性化的、包容性的和可獲取的。這項承諾確保每位員工都感到他們的福利是根據他們獨特的需求和偏好量身定制的。 Batik 的專屬福利套件經過精心策劃，以確保每位員工都能獲得與其相關且有意義的福利。管理員存取權限允許人力資源部門查看他們可以為員工啟動的福利。 HR和員工可以以獨家價格享受福利。
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven 幫助公司留住多元化人才、改善健康狀況並降低生育成本。我們支持為人父母的每一條途徑：懷孕、生育、卵子冷凍、收養、代孕、嬰兒護理、母乳運輸和經理培訓。
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health 是一款健康福利軟體和諮詢服務，可幫助雇主削減成本並更好地照顧其團隊。
Abenity
abenity.com
Abenity 幫助雇主、校友團體和協會透過私人福利和折扣計劃來補充他們的福利。