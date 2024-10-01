員工福利軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 希臘

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Batik 是提供符合當今員工需求的福利和津貼的一站式解決方案。我們協助人力資源部門將所需的福利與當今員工的需求保持一致，並使福利解決方案變得簡單且易於參與，使您的工作場所以員工為中心。 Batik 與其他福利提供者的不同之處在於，它致力於將福利重新構想為有形的、個性化的、包容性的和可獲取的。這項承諾確保每位員工都感到他們的福利是根據他們獨特的需求和偏好量身定制的。 Batik 的專屬福利套件經過精心策劃，以確保每位員工都能獲得與其相關且有意義的福利。管理員存取權限允許人力資源部門查看他們可以為員工啟動的福利。 HR和員工可以以獨家價格享受福利。