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員工監控軟體使企業能夠追蹤員工在工作時間內的生產力、出勤率和績效，確保員工有效地利用時間。這些工具可以監控活動時間、位置、螢幕活動、瀏覽器歷史記錄、遊標移動和業務呼叫，以確保遵守公司政策並保持員工素質。人力資源團隊通常使用員工監控產品來評估政策合規性，而客戶服務經理則使用它們來確保代表有效工作。遠端團隊的經理也發現它們對於監督工作很有價值。 這些解決方案還可以確保向潛在客戶傳達正確的訊息，從而使實施新推銷或策略的銷售團隊受益。它們使組織變得敏捷，快速識別有效的方法並根據成功調整策略。對於採用混合和遠端工作環境的公司來說，員工監控對於評估績效品質至關重要。員工監控軟體的功能通常與時間追蹤軟體和聯絡中心品質保證工具的功能重疊。
提議新的應用程式
Insightful
insightful.io
Insightful 是一款工作分析和生產力軟體，提供可行的數據洞察，以促進團隊的工作效率和管理。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak是一個雲端平台，用於勞動力分析與生產力追蹤，幫助組織優化員工效率，提供實用的工作習慣見解。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款時間跟踪軟體，幫助用戶監控和優化工作效率，提供自動時間跟踪、報告、出勤管理及活動分類等功能。
We360 AI
we360.ai
We360 AI 是一款雲端員工監控軟體，提供實時分析與報告，協助企業優化員工表現與工作流程。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor是一款員工績效監控應用，提供實時活動跟踪、自動截圖及報告生成，幫助企業提高生產效率和管理能力。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款針對中小企業的時間追蹤和員工監控軟體，提供自動計時、截圖、報告和發票管理等功能。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler是員工監控和用戶活動跟踪軟件，提供實時監控、效率分析和信息安全管理功能，支持現場及遠程工作環境。
Monitask
monitask.com
Monitask是一款員工監視和時間跟踪軟件，旨在幫助團隊提高生產力和問責制，支持遠程管理。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity是一個綜合生產力追踪和員工管理平台，提供任務管理、時間追踪和項目管理等功能，以提高團隊效率和協作。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere 是一款基於人工智慧的遠端員工監控及桌面時間追蹤軟體，提供時間監控、網站使用追蹤及團隊協作功能。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款用於監控員工、電腦及網路的軟體，能夠提升生產力，適用於居家辦公、遠程及辦公室員工。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus是一款資源管理平台，提供時間跟踪、項目管理和協作工具，提高團隊生產力並優化工作流程。
DeskLog
desklog.io
DeskLog 是一款項目管理和員工追蹤軟件，實時監控團隊生產力，簡化時間管理和報告生成，可用於 Windows、Linux 和 Mac.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack是一款員工監控與時間追蹤軟件，記錄員工桌面活動，包括開啟的應用程式、瀏覽的網址和所花費的總時間。
Yaware
yaware.com
Yaware是一款生產力工具，通過測量和分析通話、應用程式及位置，幫助用戶監控和優化工作流程。
Traqq
traqq.com
Traqq是一款時間跟踪及生產力監控工具，幫助遠程團隊管理工作效率，提供實時分析以提升組織透明度和信任度。
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai 是一款幫助父母監控孩子的在線活動的應用程式，確保孩子遠離成人內容和不當網站，並促進良好的使用習慣。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款雲端員工監控軟體，提供效率提升和安全保障，支援多種部署模式，幫助企業管理員工活動。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer是一款用於有效管理任務和項目的應用，提供考勤追蹤、項目管理及日曆整合功能，幫助用戶提高生產力和協作效率。
Controlio
controlio.net
Controlio是一款雲端員工監控軟件，實時追蹤員工生產力和行為，幫助企業管理工作負荷和遵守法規。
Veriato
veriato.com
Veriato是一款員工監控軟件，透過行為分析和人工智能提升組織安全和生產力，提供風險管理、數據保護及活動監控功能。
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