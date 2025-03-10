員工監控軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

CleverControl

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CleverControl是一款基於雲端的業務解決方案軟體，可讓雇主提高員工工作效率並防止公司資訊洩露，其累積的資料可成為解決工作場所各種問題和事件的資產。 CleverControl 以三種不同的形式展示其產品：雲端、本地和小型企業本地。什麼是雲上 CleverControl？ CleverControl 其雲端解決方案的目標是編制有關團隊日常工作模式的綜合報告。主要功能包括臉部辨識、鍵盤記錄、螢幕錄製、即時訊息監控等。團隊領導可以從任何設備遠端存取累積的數據。什麼是 CleverControl On-Premise？ CleverControl On-Premise 是一種適用於公司的員工監控解決方案，可確保收集的資料保留在您的公司網路內。您對資訊的儲存和存取擁有絕對權力。什麼是適用於小型企業的 CleverControl Local？ CleverControl Local for Small Business 是一種經濟高效的解決方案，用於監控員工活動並提高效率。它透過利用共用資料夾系統消除了購買伺服器的需要，確保所有資料保留在您的公司內。該工具非常適合尋求在不增加硬體成本的情況下優化生產力和保護資料的小型企業。