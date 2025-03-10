員工監控軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
員工監控軟體使企業能夠追蹤員工在工作時間內的生產力、出勤率和績效，確保員工有效地利用時間。這些工具可以監控活動時間、位置、螢幕活動、瀏覽器歷史記錄、遊標移動和業務呼叫，以確保遵守公司政策並保持員工素質。人力資源團隊通常使用員工監控產品來評估政策合規性，而客戶服務經理則使用它們來確保代表有效工作。遠端團隊的經理也發現它們對於監督工作很有價值。 這些解決方案還可以確保向潛在客戶傳達正確的訊息，從而使實施新推銷或策略的銷售團隊受益。它們使組織變得敏捷，快速識別有效的方法並根據成功調整策略。對於採用混合和遠端工作環境的公司來說，員工監控對於評估績效品質至關重要。員工監控軟體的功能通常與時間追蹤軟體和聯絡中心品質保證工具的功能重疊。
提議新的應用程式
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack是一款員工監控與時間追蹤軟件，記錄員工桌面活動，包括開啟的應用程式、瀏覽的網址和所花費的總時間。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer 是更有系統地監控員工和專案的最佳軟體。從出席檢查員到專案截止日期和公司審計，Workganizer 已經為您安排了一切。要了解有關 Workganizer 如此特別的功能的更多信息，請點擊網站連結。
fenced.ai
fenced.ai
父母並不總是能夠照顧孩子的每項活動，尤其是孩子如何度過上網時間。對兒童來說，網路並不總是一個安全的空間。這時，fenced.ai 就可以派上用場，以確保您孩子的數位福祉。 fenced.ai 有助於讓您安心，因為它可以讓您知道孩子是否安全，不會受到成人內容和其他露骨非法網站的影響。在安裝fenced.ai之前還需要與孩子進行適當的溝通，讓孩子們覺得你尊重他們的隱私。 fenced.ai 的開發不僅是為了監控您孩子的設備，也是為了幫助您的孩子養成良好的設備使用習慣並避免不必要的傷害。
Controlio
controlio.net
Сontrolio 是一款頂級員工監控軟體，讓組織能夠在不侵犯員工隱私的情況下深入了解日常工作流程、管理工作負載平衡並評估員工績效。提高員工生產力、改善工作政策和增強資料安全現在變得比以往任何時候都更容易！
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity是一個綜合生產力追踪和員工管理平台，提供任務管理、時間追踪和項目管理等功能，以提高團隊效率和協作。
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款基於雲端的業務解決方案軟體，可讓雇主提高員工工作效率並防止公司資訊洩露，其累積的資料可成為解決工作場所各種問題和事件的資產。 CleverControl 以三種不同的形式展示其產品：雲端、本地和小型企業本地。什麼是雲上 CleverControl？ CleverControl 其雲端解決方案的目標是編制有關團隊日常工作模式的綜合報告。主要功能包括臉部辨識、鍵盤記錄、螢幕錄製、即時訊息監控等。團隊領導可以從任何設備遠端存取累積的數據。什麼是 CleverControl On-Premise？ CleverControl On-Premise 是一種適用於公司的員工監控解決方案，可確保收集的資料保留在您的公司網路內。您對資訊的儲存和存取擁有絕對權力。什麼是適用於小型企業的 CleverControl Local？ CleverControl Local for Small Business 是一種經濟高效的解決方案，用於監控員工活動並提高效率。它透過利用共用資料夾系統消除了購買伺服器的需要，確保所有資料保留在您的公司內。該工具非常適合尋求在不增加硬體成本的情況下優化生產力和保護資料的小型企業。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款員工、電腦和網路監控軟體。 WorkTime 監控生產力並協助提高生產力。它監控在家工作、遠端工作和在辦公室工作的員工。 WorkTime 不支援任何侵入式監控。它專為重負載而設計，可在 1-15,000 多台電腦上正常運作。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新發明了它創建的類別，使用基於人工智慧的使用者行為分析來幫助公司在遠端、混合和辦公室環境中預防風險並提高生產力。 Veriato 的平台在一個強大的平台中提供內部風險管理 (IRM)、行為分析、使用者活動監控 (UAM) 和資料遺失防護 (DLP) 的解決方案。 Veriato 提供監控、警報、報告和螢幕截圖，使客戶能夠具有預測性和主動性，而不是被動性，這對網路安全至關重要。該平台幫助全球企業、中小企業和政府實體提高參與度、生產力和安全性。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler是員工監控和用戶活動跟踪軟件，提供實時監控、效率分析和信息安全管理功能，支持現場及遠程工作環境。
Traqq
traqq.com
Traqq 協助企業和組織監控績效和公司內部流程。您的團隊將變得更有組織性、更高透明度並提高工作效率。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一款自動時間跟踪和生產力管理工具，幫助企業監控員工工作時間和活動，以提高生產力和優化工作流程。
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 透過測量和分析員工手機的通話、應用程式和位置來幫助人們提高工作效率。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款針對中小企業的時間追蹤和員工監控軟體，提供自動計時、截圖、報告和發票管理等功能。
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak是一個雲端平台，用於勞動力分析與生產力追蹤，幫助組織優化員工效率，提供實用的工作習慣見解。
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus是一款資源管理平台，提供時間跟踪、項目管理和協作工具，提高團隊生產力並優化工作流程。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor是一款員工績效監控應用，提供實時活動跟踪、自動截圖及報告生成，幫助企業提高生產效率和管理能力。
DeskLog
desklog.io
DeskLog 是一款項目管理和員工追蹤軟件，實時監控團隊生產力，簡化時間管理和報告生成，可用於 Windows、Linux 和 Mac.
We360 AI
we360.ai
We360 AI 是一款雲端員工監控軟體，提供實時分析與報告，協助企業優化員工表現與工作流程。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere 是一款基於人工智慧的遠端員工監控和桌面時間追蹤軟體，旨在確保安全並提高生產力。該工具提供自動時間監控、空閒時間追蹤、網站和應用程式使用情況監控以及位置追蹤等功能，以最大限度地提高生產力。 它還在組織內的各個層級提供直覺、全面的視覺化和報告。管理人員可以在未滿足閾值或邊界時設定可設定的操作，包括螢幕阻止或觸發通知。 用戶可以透過企業級安全視訊會議應用程式和企業聊天與團隊成員互動。該工具允許按部門進行配置、附件、群組創建，並能夠添加自訂品牌以形成有凝聚力的文化。 該工具不斷添加新應用程序，很快它將允許訪問流行的外部應用程式。 它旨在透過提供促進積極性和健康的創新功能來提高參與度。能源和通勤成本，最大化和追蹤生產力，加強公司文化，並透過直觀的可視化和報告提供數據驅動的見解。公司創建一個安全的環境。
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp是一款時間跟踪軟體，幫助用戶監控和優化工作效率，提供自動時間跟踪、報告、出勤管理及活動分類等功能。
Monitask
monitask.com
Monitask是一款員工監視和時間跟踪軟件，旨在幫助團隊提高生產力和問責制，支持遠程管理。
JustCall
justcall.io
JustCall是一個全功能商業通信平台，支持語音、簡訊、電子郵件和WhatsApp等多通道客戶互動，並提供自動化工作流程和AI分析。
Insightful
insightful.io
Insightful 是一款工作分析和生產力軟體，提供可行的數據洞察，以促進團隊的工作效率和管理。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
DeskTime
desktime.com
DeskTime是一款自動時間跟踪和員工生產力監控軟件，幫助經理管理團隊的工作效率和項目進度。