員工監控軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖馬利諾

Trackabi

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Trackabi 是一款出色的軟體，適用於時間追蹤、員工監控、螢幕截圖和 URL 追蹤、員工休假安排、GPR 路線追蹤、時間報告準備、專案規劃和估算、發票和付款管理。 Trackabi 專注於中小企業。 Trackabi 憑藉其遊戲化方法使時間追蹤變得高效且有吸引力。當使用者達到經理定義的特定目標時，他們可以獲得成就和業力積分。產品優勢： — 適用於 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面計時器可以自動記錄工作時間並準備每日使用者活動統計資料。它可以檢測空閒時間、捕獲螢幕截圖、追蹤瀏覽器 URL 並記錄使用的應用程序，從而區分工作和休閒應用程式。 — Trackabi 行動應用程式可以追蹤時間並記錄 GPS 路線。它還包括休假計劃部分和方便的見解部分，用於控制其他用戶的活動、查看他們的螢幕截圖和其他資料。 — 時間追蹤的遊戲化：成就和業力點數可提高動力和參與度。 — 高度可自訂的時間表：時間表可以像 Excel 中的電子表格一樣進行編輯，並提供許多自訂選項（要顯示的資料、必填欄位、其他自訂欄位等）。 — 與時間表整合的員工休假管理：每位員工的個人休假日曆以及帶有請求/批准流程的通用休假時間表。員工休假可以包含在時間表中，以便管理人員更輕鬆地確保資料的完整性。 — 可自訂的時間報告：可根據使用者設定從時間表產生時間報告，並透過外部連結共用或匯出至 Excel 或 PDF。 — 發票和付款：發票可以根據報告創建，也可以獨立創建並透過電子郵件發送給客戶。該系統允許輸入客戶付款並追蹤總金額和逾期發票。 — 專案計劃和估算：按里程碑、任務和子任務細分的專案計劃允許自下而上的時間和預算估算。估計金額可以與員工時間表中的即時數據進行匹配。 — 使用者存取角色：系統支援基於可編輯權限的進階使用者存取角色。另外，每個用戶都可以存取許多公司帳戶 - 作為員工加入公司並使用相同的用戶名建立他的公司帳戶。 — 客戶訪問：可以邀請客戶存取與其專案相關的節省時間報告、發票和時間表。它可以幫助客戶密切關注承包商所花費的時間並控制費用。 — Git 提交導入：從 Git 導入提交並將其轉換為時間條目對於軟體開發人員來說是一項出色的功能。帶註釋的 Git 提交可以轉換為時間表條目。 — 資訊豐富的儀表板：鳥瞰儀表板顯示工作時間摘要、員工缺勤天數以及有關缺勤報告（時間少於預期）的警報。 — 公司數據洞察：每位員工日常活動的詳細概述，顯示工作時間、添加到時間表的時間、使用的應用程式、螢幕截圖、空閒時間、GPS 路線等。