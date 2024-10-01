員工監控軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

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員工監控軟體使企業能夠追蹤員工在工作時間內的生產力、出勤率和績效，確保員工有效地利用時間。這些工具可以監控活動時間、位置、螢幕活動、瀏覽器歷史記錄、遊標移動和業務呼叫，以確保遵守公司政策並保持員工素質。人力資源團隊通常使用員工監控產品來評估政策合規性，而客戶服務經理則使用它們來確保代表有效工作。遠端團隊的經理也發現它們對於監督工作很有價值。 這些解決方案還可以確保向潛在客戶傳達正確的訊息，從而使實施新推銷或策略的銷售團隊受益。它們使組織變得敏捷，快速識別有效的方法並根據成功調整策略。對於採用混合和遠端工作環境的公司來說，員工監控對於評估績效品質至關重要。員工監控軟體的功能通常與時間追蹤軟體和聯絡中心品質保證工具的功能重疊。
提議新的應用程式
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp 是一款時間追蹤軟體，旨在監控和優化工作效率。該工具測量計算機活動所花費的時間。然後，它將這些活動分為生產性活動和與使用者應關注的任務無關的活動。它既可以用於公司固定工作的情況，也可以用於遠距工作的員工。除了自動時間追蹤之外，TimeCamp 還提供時間報告、出席管理、預算、彈性的計費率或發票等功能。如果您的公司需要簡單的上班/下班服務，您也可以查看其考勤亭功能。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 發送和接收簡訊和彩信 * 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） * 簡訊工作流程 * 簡訊機器人 * 多級IVR * 即時代理協助 * 人工智慧簡訊副駕駛 * 人工智慧輔導 * 情緒分析 * AI通話評分 ...
Insightful
insightful.io
Insightful 是勞動力分析和生產力軟體，可協助您透過可操作的數據洞察以更明智的方式運作。了解您的團隊如何最好地工作並透過員工生產力監控、自動時間追蹤、遠端團隊管理等來提高生產力。 Insightful 提供的見解使您能夠創建更有效率的流程、改進工作流程並平衡工作負載，以便您的團隊能夠盡力而為。一切都在一個輕量級、易於使用的平台內。 Insightful 可在雲端或本地使用，採用企業級安全性和隱私性構建，可保護您的資料並簡化合規性。無論您擁有 10 台還是 10,000 台設備，Insightful 都能滿足您的遠大抱負。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak 的勞動力分析有助於混合工作場所提高生產力並最大化結果。該公司高度可擴展的雲端原生 SaaS 解決方案使用戶能夠了解人員、流程和技術，從而降低風險和不確定性，並為長期成功奠定基礎。這包括確保勞動力活動符合政策和期望；提高團隊生產力和績效；並有效分配勞動力投資。該解決方案的獨特之處在於其隱私優先的分析，將員工的個人識別資訊和非業務活動排除在報告之外。 ActivTrak 總部位於德州奧斯汀，由一支經驗豐富的軟體產業資深團隊領導。
We360 AI
we360.ai
We360.ai 是一款基於雲端的員工監控軟體，可協助您深入了解員工的工作環境。無論您的員工是在家工作、在辦公室工作還是在任何遠端位置工作，它都使您能夠將工作場所各個角落的數據轉化為有意義的資訊和可操作的見解，以幫助您改進人們的工作方式。 We360.ai 屢獲殊榮的解決方案在全球擁有超過 40,000 名用戶，可在幾分鐘內完成配置，以便立即了解用戶如何參與您的組織。 We360.ai 是觀察數位化支援工作如何影響您的組織的最強大方法。 We360.ai 易於使用，提供免費試用版，並在幾分鐘內完成設定。無論是 24x7 遠端支援還是專門的客戶經理，我們隨時為您提供服務。我們將在以下方面提供協助...
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易於使用的自動員工生產力監控軟體，使管理人員能夠密切關注團隊的工作，而無需對員工一天的各個方面進行微觀管理。我們認為，管理者不應該花時間擔心員工的生產力，員工也不應該被煩人的手動時間追蹤方法所困擾。解決方案很簡單：DeskTime。 DeskTime 讓管理者能夠在團隊中建立透明和誠實的文化，同時使員工能夠在工作/生活平衡方面設定明確的界限。透過 DeskTime 的生產力監控功能，管理人員可以了解團隊的工作習慣、安排員工輪班、管理缺勤以及追蹤特定專案或任務。這將使監督團隊的工作進度變得容易，並確保沒有員工過度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自動...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor 是一款出色的員工績效監控應用程序，具有許多智慧功能，使雇主能夠追蹤高績效員工並適當獎勵他們。這些功能與當今的企業場景高度相關，並且需要提高生產力水準和對正在進行的專案的控製程度。 EmpMonitor 透過監控員工的活動，讓您輕鬆關注員工一整天的時間花在哪裡。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款出色的軟體，適用於時間追蹤、員工監控、螢幕截圖和 URL 追蹤、員工休假安排、GPR 路線追蹤、時間報告準備、專案規劃和估算、發票和付款管理。 Trackabi 專注於中小企業。 Trackabi 憑藉其遊戲化方法使時間追蹤變得高效且有吸引力。當使用者達到經理定義的特定目標時，他們可以獲得成就和業力積分。產品優勢： — 適用於 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面計時器可以自動記錄工作時間並準備每日使用者活動統計資料。它可以檢測空閒時間、捕獲螢幕截圖、追蹤瀏覽器 URL 並記錄使用的應用程序，從而區分工作和休閒應用程式。 — Track...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere 是一款基於人工智慧的遠端員工監控和桌面時間追蹤軟體，旨在確保安全並提高生產力。該工具提供自動時間監控、空閒時間追蹤、網站和應用程式使用情況監控以及位置追蹤等功能，以最大限度地提高生產力。 它還在組織內的各個層級提供直覺、全面的視覺化和報告。管理人員可以在未滿足閾值或邊界時設定可設定的操作，包括螢幕阻止或觸發通知。 用戶可以透過企業級安全視訊會議應用程式和企業聊天與團隊成員互動。該工具允許按部門進行配置、附件、群組創建，並能夠添加自訂品牌以形成有凝聚力的文化。 該工具不斷添加新應用程序，很快它將允許訪問流行的外部應用程式。 它旨在透過提供促進積極性和健康的創新功能來提...
Monitask
monitask.com
Monitask 提供的軟體可提高整個團隊的生產力、效率和責任感。監控軟體以及時間追蹤功能使團隊能夠專注於手頭上的任務。我們的軟體功能強大，但重量輕，使其簡單易用。經理還可以在任何設備上存取他們的儀表板，以便隨時隨地追蹤他們的團隊。立即註冊 Monitask，開始節省時間和金錢。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity 是一個全面的生產力追蹤和員工管理平台，旨在簡化工作流程、增強團隊協作並推動整體業務成功。除了準確的時間追蹤、任務管理、生產力分析和應用程式使用情況洞察等功能外，Worktivity 還包括詳細的專案管理、時間追蹤、成本報告和年假追蹤。這些功能有助於更好地優化企業資源配置、提高專案效率並培養持續改進的文化。憑藉其用戶友好的介面和人工智慧驅動的功能，Worktivity 可以即時了解員工活動，從而做出數據驅動的決策以提高績效。加入 Worktivity 社區，體驗生產力管理的新時代，改變您的工作方式。
Workstatus
workstatus.io
最大限度地提高團隊生產力：從遠端到辦公室 - 利用我們用於時間追蹤、專案和任務管理以及勞動力優化的一體化解決方案來提高生產力。 利用領先的勞動力管理軟體提升您的業務。簡化流程、優化工作流程並為您的團隊提供支援。現在就試試吧！
DeskLog
desklog.io
Desklog 是一款專案管理和員工追蹤軟體，可協助管理專案並追蹤團隊的即時生產力。它可以輕鬆監控日常活動並追蹤所花費的時間和報告。該員工生產力追蹤軟體監控並幫助團隊完成所有客戶要求並管理時間、預算和所有範圍限制。遠端員工時間追蹤軟體透過桌面和行動裝置監督本地和遠端團隊。 Desklog 免費下載適用於 Windows、Linux 和 Mac。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款員工、電腦和網路監控軟體。 WorkTime 監控生產力並協助提高生產力。它監控在家工作、遠端工作和在辦公室工作的員工。 WorkTime 不支援任何侵入式監控。它專為重負載而設計，可在 1-15,000 多台電腦上正常運作。
Kickidler
kickidler.com
Kickidler 是新一代員工監控和使用者活動追蹤軟體。 Kickidler 軟體是一款功能強大的工具，可實現人員控制自動化、資訊安全和提高業務效率。 Kickidler的主要功能：電腦線上監控、員工活動歷史記錄和回放、效率分析、時間追蹤以及資訊安全。此外，Kickidler 可用於優化公司內部通訊和分析活動。
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack 是一款員工監控和時間追蹤軟體，可記錄員工桌面的洞察詳細信息，即它保留打開的應用程式、瀏覽的 URL、打開的文件的列表以及在這些文件上花費的總時間。該記錄有助於確定我們所做的實際工作以及全天面臨的干擾。透過將文件和 URL 連結到指定項目來管理專案時間表也很有用。主要是它有助於將效率和生產力提高 40%。
fenced.ai
fenced.ai
父母並不總是能夠照顧孩子的每項活動，尤其是孩子如何度過上網時間。對兒童來說，網路並不總是一個安全的空間。這時，fenced.ai 就可以派上用場，以確保您孩子的數位福祉。 fenced.ai 有助於讓您安心，因為它可以讓您知道孩子是否安全，不會受到成人內容和其他露骨非法網站的影響。在安裝fenced.ai之前還需要與孩子進行適當的溝通，讓孩子們覺得你尊重他們的隱私。 fenced.ai 的開發不僅是為了監控您孩子的設備，也是為了幫助您的孩子養成良好的設備使用習慣並避免不必要的傷害。
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 透過測量和分析員工手機的通話、應用程式和位置來幫助人們提高工作效率。
Workganizer
workganizer.com
Workganizer 是更有系統地監控員工和專案的最佳軟體。從出席檢查員到專案截止日期和公司審計，Workganizer 已經為您安排了一切。要了解有關 Workganizer 如此特別的功能的更多信息，請點擊網站連結。
Controlio
controlio.net
Сontrolio 是一款頂級員工監控軟體，讓組織能夠在不侵犯員工隱私的情況下深入了解日常工作流程、管理工作負載平衡並評估員工績效。提高員工生產力、改善工作政策和增強資料安全現在變得比以往任何時候都更容易！
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl是一款基於雲端的業務解決方案軟體，可讓雇主提高員工工作效率並防止公司資訊洩露，其累積的資料可成為解決工作場所各種問題和事件的資產。 CleverControl 以三種不同的形式展示其產品：雲端、本地和小型企業本地。什麼是雲上 CleverControl？ CleverControl 其雲端解決方案的目標是編制有關團隊日常工作模式的綜合報告。主要功能包括臉部辨識、鍵盤記錄、螢幕錄製、即時訊息監控等。團隊領導可以從任何設備遠端存取累積的數據。什麼是 CleverControl On-Premise？ CleverControl On-Premise 是一種適用於公司的員工...
Veriato
veriato.com
Veriato 重新發明了它創建的類別，使用基於人工智慧的使用者行為分析來幫助公司在遠端、混合和辦公室環境中預防風險並提高生產力。 Veriato 的平台在一個強大的平台中提供內部風險管理 (IRM)、行為分析、使用者活動監控 (UAM) 和資料遺失防護 (DLP) 的解決方案。 Veriato 提供監控、警報、報告和螢幕截圖，使客戶能夠具有預測性和主動性，而不是被動性，這對網路安全至關重要。該平台幫助全球企業、中小企業和政府實體提高參與度、生產力和安全性。
Traqq
traqq.com
Traqq 協助企業和組織監控績效和公司內部流程。您的團隊將變得更有組織性、更高透明度並提高工作效率。