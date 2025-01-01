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員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式

Intranet 是一種可在線訪問的受限制的專用網絡，通常由特定群體（例如團隊或公司）使用。員工內部網路旨在為員工提供一個集中平台，用於協作、媒體共享、溝通、培訓、回饋和各種其他任務。 員工內部網路解決方案使公司能夠選擇或組合不同類型軟體的功能，例如內部通訊或業務內容管理系統。如果內部網路缺乏本機功能，它通常會與流行的軟體解決方案集成，從而允許用戶直接從內部網路入口網站存取這些工具。

提議新的應用程式


Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

Microsoft SharePoint是一個基於Web的協作平台，提供文檔管理、儲存及實時協作功能，並與其他Microsoft 365工具整合。

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。

Lark

Lark

larksuite.com

Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。

Blink

Blink

joinblink.com

Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot是一款多功能內容管理系統，簡化內容生產，增強受眾參與，並支持多平台的內容管理和共享。

Process Street

Process Street

process.st

Process Street 是一個無代碼的流程管理平台，幫助團隊建立和自動化工作流程，並提供共享知識庫功能。

Tixio

Tixio

tixio.io

Tixio 是一個虛擬工作區，用於整理數位資源、管理書籤、筆記和任務，並支持團隊實時同步與非同步協作。

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity 是一款員工認可與獎勵軟體，透過社交互動和感謝促進員工參與和團隊合作，並支持人力資源管理。

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。

Workrede

Workrede

workrede.com

Workrede是一個綜合平台，增強移動員工的溝通和參與，並自動化工作流程，適用於遠程及多地操作的團隊。

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

Papyrs是一個內部知識共享平台，讓團隊輕鬆創建與管理Wiki和知識庫，支持實時協作與多種工具整合。

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Groupsite是一個協作平台，幫助群體建構溝通、協作及網絡功能，提供討論、日曆、文件儲存等功能。

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365 是一款 SharePoint 擴展應用，提供自訂網頁組件和工具，簡化數位工作場所的開發過程，提升效率。

Convo

Convo

convo.com

Convo是一個商業協作工具，幫助不斷變化的團隊安全地分享、組織和存檔信息，並提供即時消息和自動化工作流程的解決方案。

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint應用程式提供雲服務管理和安全解決方案，優化SaaS操作，提供自動化數據備份和保護功能，支持多種協作平台。

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine 是一款 HR 自動化工具，幫助企業招募、留住和管理一線員工，簡化招聘流程並增強員工參與感。

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

Lean Way應用程式提供工具，幫助用戶捕捉改善機會，追蹤進度，識別瓶頸，並支持精益原則以提高效率和生產力。

Octonius

Octonius

octonius.com

Octonius是一個多功能工作管理平台，簡化雲存儲文件管理和協作，幫助團隊有效搜索、共享和管理文件。

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba是一款整合健康、參與、認可和獎勵的移動平台，旨在提升工作場所的效率和員工滿意度。

Bisner

Bisner

bisner.com

Bisner是一個靈活的平台，旨在促進更強的合作、建立良好的人際關係，以及支持活躍的交流，幫助用戶保持聯繫並建立社群。

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Engynn是一款多功能的公司內部網絡應用，旨在提高工作效率，簡化任務管理和促進團隊溝通。

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