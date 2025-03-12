員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Intranet 是一種可在線訪問的受限制的專用網絡，通常由特定群體（例如團隊或公司）使用。員工內部網路旨在為員工提供一個集中平台，用於協作、媒體共享、溝通、培訓、回饋和各種其他任務。 員工內部網路解決方案使公司能夠選擇或組合不同類型軟體的功能，例如內部通訊或業務內容管理系統。如果內部網路缺乏本機功能，它通常會與流行的軟體解決方案集成，從而允許用戶直接從內部網路入口網站存取這些工具。
提議新的應用程式
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint是一個基於Web的協作平台，提供文檔管理、儲存及實時協作功能，並與其他Microsoft 365工具整合。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一款多功能內容管理系統，簡化內容生產，增強受眾參與，並支持多平台的內容管理和共享。
Process Street
process.st
Process Street 是一個無代碼的流程管理平台，幫助團隊建立和自動化工作流程，並提供共享知識庫功能。
Tixio
tixio.io
Tixio 是一個虛擬工作區，用於整理數位資源、管理書籤、筆記和任務，並支持團隊實時同步與非同步協作。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款員工認可與獎勵軟體，透過社交互動和感謝促進員工參與和團隊合作，並支持人力資源管理。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
Workrede
workrede.com
Workrede是一個綜合平台，增強移動員工的溝通和參與，並自動化工作流程，適用於遠程及多地操作的團隊。
Papyrs
papyrs.com
Papyrs是一個內部知識共享平台，讓團隊輕鬆創建與管理Wiki和知識庫，支持實時協作與多種工具整合。
Groupsite
groupsite.com
Groupsite是一個協作平台，幫助群體建構溝通、協作及網絡功能，提供討論、日曆、文件儲存等功能。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是一款 SharePoint 擴展應用，提供自訂網頁組件和工具，簡化數位工作場所的開發過程，提升效率。
Convo
convo.com
Convo是一個商業協作工具，幫助不斷變化的團隊安全地分享、組織和存檔信息，並提供即時消息和自動化工作流程的解決方案。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。
AvePoint
avepoint.com
AvePoint應用程式提供雲服務管理和安全解決方案，優化SaaS操作，提供自動化數據備份和保護功能，支持多種協作平台。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble是一款內部溝通和員工倡導平台，提供內容分享、互動問卷及管理工具，幫助企業提升員工參與度和品牌可見性。
Appspace
appspace.com
Appspace是一個工作場所平台，提供數字標牌、空間預訂和訪客管理等工具，促進混合工作環境的交流與管理。
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way應用程式提供工具，幫助用戶捕捉改善機會，追蹤進度，識別瓶頸，並支持精益原則以提高效率和生產力。
Octonius
octonius.com
Octonius是一個多功能工作管理平台，簡化雲存儲文件管理和協作，幫助團隊有效搜索、共享和管理文件。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款整合健康、參與、認可和獎勵的移動平台，旨在提升工作場所的效率和員工滿意度。
Team Engine
teamengine.io
Team Engine 是一款 HR 自動化工具，幫助企業招募、留住和管理一線員工，簡化招聘流程並增強員工參與感。
Bisner
bisner.com
Bisner是一個靈活的平台，旨在促進更強的合作、建立良好的人際關係，以及支持活躍的交流，幫助用戶保持聯繫並建立社群。
Engynn
engynn-intranet.com
Engynn是一款多功能的公司內部網絡應用，旨在提高工作效率，簡化任務管理和促進團隊溝通。