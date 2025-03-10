員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Intranet 是一種可在線訪問的受限制的專用網絡，通常由特定群體（例如團隊或公司）使用。員工內部網路旨在為員工提供一個集中平台，用於協作、媒體共享、溝通、培訓、回饋和各種其他任務。 員工內部網路解決方案使公司能夠選擇或組合不同類型軟體的功能，例如內部通訊或業務內容管理系統。如果內部網路缺乏本機功能，它通常會與流行的軟體解決方案集成，從而允許用戶直接從內部網路入口網站存取這些工具。
提議新的應用程式
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 Avepoint提供了優化SaaS操作並確保協作的最先進平台。全世界有17,000多個客戶依靠我們的解決方案來使Microsoft，Google，Salesforce和其他協作環境的數字工作場所現代化。 Avepoint的Global Channel合作夥伴計劃包括3500多個託管服務提供商，增值轉售商和系統集成商，我們的解決方案在100多個雲市場中可用。 Avepoint成立於2001年，是本年度全球Microsoft合作夥伴，總部位於新澤西州澤西市。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Workvivo
workvivo.com
Workvivo是一個員工體驗平台，簡化企業內部溝通，促進員工參與與聯繫，並支持多媒體共享及調查功能。
Tixio
tixio.io
Tixio 是一個虛擬工作區，用於整理數位資源、管理書籤、筆記和任務，並支持團隊實時同步與非同步協作。
Appspace
appspace.com
使用團隊需要保持聯繫的簡單溝通和空間管理工具，無論他們在工作，在家還是在旅途中，創建了一個卓越的協作工作場所經驗。 Appspace為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶信任我們，以幫助他們與團隊進行交流並現代化混合工作場所的體驗。我們很自豪地幫助客戶提供現代的工作場所體驗，統一品牌文化並增強溝通。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 Features include: * Notifications for new content and internal company news * One-click sharing to all your favourite social media platforms * Internal content “like” and “comment” features * Create your own messages and content * Participate in, and check out the latest challenges and prizes * Leader board accessibility to see how you and your colleagues rank * Create and respond to quizzes and polls Sociabble employs user activation, rewards, and recognition across various levels of the user experience to maximize engagement.它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷的經驗豐富的企業家團隊啟動，目前在80多個國家 /地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，BNP Paribas，L'Oréal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
Groupsite
groupsite.com
Groupsite是一個協作平台，幫助群體建構溝通、協作及網絡功能，提供討論、日曆、文件儲存等功能。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Papyrs
papyrs.com
Papyrs是一個內部知識共享平台，讓團隊輕鬆創建與管理Wiki和知識庫，支持實時協作與多種工具整合。
Workrede
workrede.com
Workrede是一個綜合平台，增強移動員工的溝通和參與，並自動化工作流程，適用於遠程及多地操作的團隊。
Octonius
octonius.com
告別電子郵件標籤的混亂和頭痛。 Octonius 是您的團隊需要更快地協作、執行和交付結果的一體化工作管理平台。 一起更聰明地工作，而不是更努力工作。
Bisner
bisner.com
在一個靈活的平台上實現更強有力的協作、牢固的關係和充滿活力的溝通。讓每個人保持聯繫並建立一個充滿活力的社區。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一個引人入勝的平台，使您和您的團隊能夠抓住更多改進機會，追蹤每次改進的進度並識別流程中的任何瓶頸。精益之道不僅能幫助您抓住更多機會，還能幫助您抓住更多機會。它還將幫助您實施更多改進，以確保產生最大影響。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是一款 SharePoint 擴展應用，提供自訂網頁組件和工具，簡化數位工作場所的開發過程，提升效率。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一款多功能內容管理系統，簡化內容生產，增強受眾參與，並支持多平台的內容管理和共享。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
Convo
convo.com
Convo是一個商業協作工具，幫助不斷變化的團隊安全地分享、組織和存檔信息，並提供即時消息和自動化工作流程的解決方案。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是一款員工通信平台，目的是提升員工參與度和生產力，並簡化內部溝通。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代化的AI平台，簡化組織內的認可、獎勵、內部溝通和協作，提供多種參與解決方案。
LumApps
lumapps.com
LumApps是一款內部溝通平台，整合了員工資源和商業應用，提升組織內部的合作與工作效率。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint是一個基於Web的協作平台，提供文檔管理、儲存及實時協作功能，並與其他Microsoft 365工具整合。
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款員工認可與獎勵軟體，透過社交互動和感謝促進員工參與和團隊合作，並支持人力資源管理。
Process Street
process.st
Process Street 是一個無代碼的流程管理平台，幫助團隊建立和自動化工作流程，並提供共享知識庫功能。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一款現代化的內部通訊平台，旨在加強員工參與度並簡化組織溝通，支持多種內部通信需求。