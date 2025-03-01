員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Intranet 是一種可在線訪問的受限制的專用網絡，通常由特定群體（例如團隊或公司）使用。員工內部網路旨在為員工提供一個集中平台，用於協作、媒體共享、溝通、培訓、回饋和各種其他任務。 員工內部網路解決方案使公司能夠選擇或組合不同類型軟體的功能，例如內部通訊或業務內容管理系統。如果內部網路缺乏本機功能，它通常會與流行的軟體解決方案集成，從而允許用戶直接從內部網路入口網站存取這些工具。
提議新的應用程式
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint是一個基於Web的協作平台，與Microsoft Office集成。 SharePoint於2001年推出，主要是作為文檔管理和存儲系統出售的，但是該產品高度可配置，並且其用法在組織之間有很大變化。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位於伊利諾伊州芝加哥的美國網絡軟件公司。該公司於1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同創立了一家名為37Signals的網絡設計公司。2004年中期，該公司的重點已從網絡設計轉變為Web應用程序開發。它的第一個商業應用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的開源Web應用程序框架Ruby最初是在37Signals的內部使用中創建的，然後於2004年公開發布。2014年2月，該公司採用了一項新策略，完全專注於其旗艦產品，該軟件包還名為BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，並將公司從37Signals重命名為Basecamp。傑森·弗里德（Jason Fried）和戴維·海因梅爾·漢森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了幾本書。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
Assembly
joinassembly.com
集會是一個現代的AI驅動參與平台，可以簡化整個組織的認可，獎勵，內部溝通和協作。這個單一便利的樞紐提供了全面且通用的參與解決方案，包括公告，AI工作場所助理，比賽，調查等。大會提供了廣泛的獎勵目錄，例如禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，促進了員工感到有價值，讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析使管理人員能夠深入了解公司情緒，從而確保員工感到被聽到和理解的環境。以有意義的方式認識您的團隊與認可的認可，以鼓勵團隊每天的擁抱。通過巨大的獎勵目錄，包括禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，增強認可。自動化的里程碑和周年紀念日的自動化紀念日和周年紀念日的生日或週年紀念日以自動的自定義大喊。與Microsoft團隊的無縫集成和Slack無縫地與您已經工作的地方無縫互動，並具有安全的集成和實時數據更新。輸入數據一次以立即跨平台同步。增強員工參與度利用CEO和執行更新，各種員工調查，每週檢查和滿意調查來改善參與度。簡化內部通信利用AMA模板，新聞供稿，幫助模板，小組提要，破冰船，想法管理，內部Wiki和會議工具，以增強通信工作流程。提高團隊生產力每日回顧，議程，會議筆記，產品反饋，獲勝列表以及輕巧的銷售CRM，以提高生產率。簡化人力資源和招聘實施調查，以了解員工福利，退出訪談，ENPS分數，內部推薦，面試問題和新租用反饋，以及承包商的時間跟踪和其他HR模板。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的擴展，具有自訂建置的 Web 元件庫和即用型工具。它簡化了開發數位工作場所的過程，消除了複雜編碼和漫長的開發過程的需要，從而節省了用戶時間。 Sprocket 365 專為 SharePoint 設計，透過使用者友好、省時的工具、定期更新和可靠的支援來增強數位工作場所，所有這些都針對 Microsoft 365 進行了最佳化。
Convo
convo.com
Convo 是一款業務協作工具，可供快速移動的團隊安全地集中共享、組織和存檔資訊。我們的即時訊息和智慧通知可以幫助您比以往更快地完成專案。透過 Convo，您可以從任何地方向您的團隊提出問題、分享專案更新、預覽文件、註釋或留下清晰的回饋。將您的腦力集中到一處。不必等到回到辦公室才能完成工作。使用我們流暢的行動應用程序，防止您在旅途中做出決策延遲。您可以直接從手機快速開啟文件。並在投影片 15 上反白顯示重要細節，或回答第 20 頁上的問題。 Convo 現在還提供自動化工作流程解決方案，幫助簡化和自動化可重複的業務任務，最大限度地減少錯誤空間並提高整體效率。反過來，這會大大改善您的業務流程，並在發送請購單時節省大量時間和精力。管理者可以做出更快、更明智的決策，員工也能夠以更有效率、更敏捷的方式進行協作。 Convo 提供的著名工作流程包括休假申請、員工入職、審核流程、差旅申請等等。 Convo 可在 Web、iOS 和 Android 上方便使用。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一個引人入勝的平台，使您和您的團隊能夠抓住更多改進機會，追蹤每次改進的進度並識別流程中的任何瓶頸。精益之道不僅能幫助您抓住更多機會，還能幫助您抓住更多機會。它還將幫助您實施更多改進，以確保產生最大影響。
Bisner
bisner.com
在一個靈活的平台上實現更強有力的協作、牢固的關係和充滿活力的溝通。讓每個人保持聯繫並建立一個充滿活力的社區。
Octonius
octonius.com
告別電子郵件標籤的混亂和頭痛。 Octonius 是您的團隊需要更快地協作、執行和交付結果的一體化工作管理平台。 一起更聰明地工作，而不是更努力工作。
Workrede
workrede.com
Red e應用已被證明可以與非Desk勞動力建立有用，有意義且高效的連接。 從協調護理的高級生活社區到運行安全協議的製造商，賭場團隊為連接遠程站點的採礦業務提供訪客服務 - 證明專業人士不必意味著複雜。 *將您的整個生態系統團結在社區中 *整合團隊實際需要的工具 *通過AI立即訪問信息 *確保一切安全和專業 當組織意識到“足夠好”已經不夠好時，他們會選擇redeapp。
Papyrs
papyrs.com
透過拖放或 Markdown 建立漂亮的 wiki/Intranet 網站。在您的團隊或公司內輕鬆分享知識。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 Avepoint提供了優化SaaS操作並確保協作的最先進平台。全世界有17,000多個客戶依靠我們的解決方案來使Microsoft，Google，Salesforce和其他協作環境的數字工作場所現代化。 Avepoint的Global Channel合作夥伴計劃包括3500多個託管服務提供商，增值轉售商和系統集成商，我們的解決方案在100多個雲市場中可用。 Avepoint成立於2001年，是本年度全球Microsoft合作夥伴，總部位於新澤西州澤西市。
Groupsite
groupsite.com
以正確的方式建立您的社區。群組網站使您的團隊能夠進行溝通、協作和建立聯繫，以推動您的使命、組織、事業或公司。群組網站具有模組化、可自訂性、行動性和吸引力。群組網站包括： - 討論- 使用類似清單服務的功能進行交流- 日曆- 收集回复或共享重要日期- 文件存儲- 存儲和評論文件和文檔- 媒體共享- 在圖庫中共享照片和視頻- 博客- 撰寫文章，為您提供資訊群組- 成員個人資料- 讓成員網路變得輕鬆- 子群組- 使用您的群組網站建立迷你群組網站- 分析- 利用使用資料來追蹤和推動參與為了推動您的使命，您必須擁有自己的社區。創建了超過 60,000 個 Groupsite 社群。全包，無需按用戶付費 開始 30 天免費試用 無需信用卡
Sociabble
sociabble.com
Sociabble提供了內部交流，員工倡導和員工敬業度的頂級，移動優先解決方案。作為服務（SaaS）的軟件，該平台匯總了來自官方公司渠道（社交網絡，公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶（UGC）和管理員建議的內容。 內容是個性化的，並將其組織到主題渠道中，可以在移動設備，台式機，Intranet，企業社交網絡和顯示屏上查看。授權內容可以單擊與用戶的社交媒體配置文件共享。除了內容消耗之外，員工還可以參與內置的測驗和調查。 功能包括： *新內容和內部公司新聞的通知 *一單擊與您所有喜歡的社交媒體平台共享 *內部內容“喜歡”和“評論”功能 *創建自己的消息和內容 *參與並查看最新挑戰和獎品 *排行榜的可訪問性，以查看您和您的同事的排名 *創建並回應測驗和民意調查 Sociabble在各個級別的用戶體驗中採用用戶激活，獎勵和認可，以最大程度地提高參與度。它獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得容易，快速和引人入勝。員工可以更好地了解公司新聞，更新及其工作場所，從而導致更具參與和有影響力的員工隊伍。 公司可以將Sociabble的用途擴展到其合作夥伴，外部影響者或品牌迷。 Sociabble於2014年由一支經驗豐富的企業家團隊在數字資產管理技術，社交媒體和內容營銷方面成立，目前在80多個國家/地區使用，並收購了一些世界上最負盛名的客戶，包括Microsoft，Microsoft，BNP Paribas，L'Oréalal，L'Oréalal和PWC。 Sociabble的總部位於法國巴黎，還在紐約市，倫敦和孟買開展業務。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Tixio
tixio.io
Tixio 是一個虛擬工作空間，用於整理您的數位雜亂、與團隊聯繫並即時/非同步同步。想像一下，如果您將所有內容集中在一處，並且可以選擇立即共享，那麼您可以節省多少時間。在 Tixio 板上管理無限的書籤、筆記、任務和資訊。整理數千個連結而不會造成混亂，在幾秒鐘內將打開的選項卡變成您的創意書籤集合。創建公司 wiki，將重要的公司知識集中在一個地方。使用範本可以更快地建立文件。同步雲端儲存以完全導航文件。透過我們的統一搜索，可以立即在工作區中找到您需要的內容 - 更好地排序、過濾和導航。新增具有存取控制的無限成員。公開或在會員內部分享您的資料。使用工作區分析對成員互動做出有影響力的決策。所有這些強大的功能都集中在一個屋簷下 - 沒有任何複雜性！
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo是一個員工體驗平台（EXP），可以通過賦予員工的能力並幫助每個人感到納入溝通並增加參與度，無論他們在哪里工作。 該平台將員工的溝通，參與度，內部網和測量功能統一到一個現代員工應用程序中，該應用程序捕捉了組織的心跳並將其文化栩栩如生。 由於其簡單的設計，員工可以輕鬆地使用WorkVivo來保持知情，參與和聯繫。結果，公司領導者獲得了更好的監督和直接，未經過濾的渠道，可以與人們互動並真正感受到公司的脈搏和精力。 在93多個國家 /地區的年度增長超過200％，超過93個國家的300萬用戶以及從《財富》 500強公司到科技初創企業的客戶都在執行任務 - 以提高每個人的員工經驗。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個團隊合作的協作平台。透過一個簡單的概述提供全面的連接、通訊和協作功能。所有功能都位於您期望的位置，並涵蓋三個基本領域：1) 協作透過小組提供協作工作空間：組織專案、收集回饋、創建活動以及共享想法、知識和文件。 2) 溝通 透過工作聊天提供即時溝通：提出問題、集思廣益、形成決策、發起視訊聊天、快速發送文件，偶爾發送 GIFS 來緩解情緒。 3) 連結性 透過新聞源提供個人化的信息中心：每個同事都可以在新的相關資訊發生時立即了解該信息，並準備好採取行動。 talkspirit 與您的企業已使用的所有應用程式、工具和服務無縫協作。它提供了一系列易於設定和使用的本機整合 – 超過 500 個整合可用。所有內容都可以透過 Android 和 iOS 行動應用程式進行搜尋、安全且可用。有 8 種語言版本（法語、英語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、荷蘭語和波蘭語）。
Speakap
speakap.com
Speakap提供了品牌的溝通平台，使公司能夠與前線工作人員進行結構化對話，以隨時隨地提供並告知其無桌子的工人。該解決方案都可以在移動設備和台式機上使用，它連接工作人員並授權員工提供最佳的客戶體驗。從消息傳遞和新聞項目到私人團體和活動，Speakap為企業提供了向其勞動力提供相關和及時內容的機會，並支持業務增長和員工保留。 Speakap成立於2011年，已與全球400多個組織（例如酒店，零售，製造業等）合作，並在紐約，倫敦，阿姆斯特丹，巴塞羅那，科隆和布魯塞爾設有地點。
Simpplr
simpplr.com
Simpplr是現代的Intranet，可以改變所有員工的工作經驗，無論他們在哪里工作。 Simpplr是唯一一個統一員工參與，支持和服務的平台，利用最先進的AI模型來提供無縫，凝聚力和個性化的員工體驗。 SIMPPLR客戶受到700多個全球品牌的信任，包括Moderna，Snowflake，Splunk，Penske，Penske，Eurostar和AAA，可在員工的生產率，保留率和整體滿意度上取得顯著提高。
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
Process Street
process.st
Process Street 是世界上第一個由人工智慧驅動的流程管理平台。我們幫助團隊分享他們的核心流程，然後將其轉變為強大的無程式碼工作流程。從員工入職開始，幫助新員工成功，然後建立各種工作流程，例如客戶實施、內容審批和租戶篩選。 100% 免費管理您的團隊 wiki 和公司手冊。加入 Salesforce、Colliers、Drift 以及其他當今使用 Process Street 的公司。
Motivosity
motivosity.com
攪拌是人類優先的認可和獎勵軟件，可以通過感激和社會聯繫統一公司並吸引員工。 它獨特的人優先的方法超出了基於成就的禮物和獎勵，並幫助公司連接遠程和混合工人，統一團隊和地點，並通過一致的感激和社交聯繫來激勵和吸引所有年齡段的員工。攪拌在同時幫助人力資源和人民行動團隊的同時，通過簡化流程，簡化溝通並以一個以員工為中心的地方進行管理。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot 是領先的內容管理解決方案，透過靈活、快速且安全的平台提供出色的數位體驗，全球品牌可以信賴該平台來持續提升其內容方法。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工具並與大多數其他企業和公司工具整合可以節省時間和減少挫折感。帶有您公司品牌的白標，您的團隊可能甚至沒有意識到 MangoApps 是一個外部工具 - 它感覺像是他們日常和工作流程的自然組成部分。如今，太多組織依賴過時的內部網路和通訊工具，將時間和資訊浪費在電子郵件收件匣這個黑洞中。 MangoApps 為您提供了一個獨特的機會，將所有團隊（從第一線員工到公司辦公室）連接到一個中央樞紐，使他們所有人都處於循環狀態並處於遊戲的頂端。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB 連接器，使組織能夠充分利用其IT 投資並提高個人和團隊的生產力。 LumApps 在全球擁有超過 500 萬用戶，不斷共同創造以解決挑戰並改善員工體驗和未來工作。 LumApps 被評為 2023 年 Gartner® Magic Quadrant™ 內部網路打包解決方案領導者。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo是領先的員工通信平台，使您能夠保持整個員工的狀態，提高員工的敬業度並提高工作場所的生產力。 Haiilo通過溝通和社區幫助您的員工將您的員工聯繫起來。 包括亞馬遜，Google，Deutsche Telekom，Salesforce和Deutsche Bahn在內的1,000多個國際客戶已經使用Haiilo來吸引，參與並了解超過250萬員工。 以前是Coyo（德國），Smarp（Finland）和Jubiwee（法國）
Jostle
jostle.us
Jostle 的員工成功平台是每個人在工作中聯繫、溝通和慶祝的地方。這是我們公司的核心，已幫助 1,000 多個組織的員工隨時隨地輕鬆融入並做出貢獻。憑藉著業界領先的參與率，我們將樂趣融入工作，將生活融入組織。
Happeo
happeo.com
Happeo是下一代Intranet，可幫助團隊在一個統一的地方管理知識和內部溝通。 Happeo提供基於模板的頁面構建器，以及所有公司工具的集成和通用搜索，Happeo易於使用，適用於任何規模的公司。這就是為什麼像Doctolib，Gant和Marqeta這樣的市場領導者依靠Happeo來保持他們的團隊知情，保持一致和富有成效。隨著收養率的3倍平均水平，Happsters的使命是幫助組織以非凡的方式發展。