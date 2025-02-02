員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

Clinked

clinked.com

Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 Adob​​eSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。