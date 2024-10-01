員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 愛爾蘭

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Intranet 是一種可在線訪問的受限制的專用網絡，通常由特定群體（例如團隊或公司）使用。員工內部網路旨在為員工提供一個集中平台，用於協作、媒體共享、溝通、培訓、回饋和各種其他任務。 員工內部網路解決方案使公司能夠選擇或組合不同類型軟體的功能，例如內部通訊或業務內容管理系統。如果內部網路缺乏本機功能，它通常會與流行的軟體解決方案集成，從而允許用戶直接從內部網路入口網站存取這些工具。
提議新的應用程式
Workvivo
workvivo.com
Workvivo 是一個員工體驗平台 (EXP)，它透過讓員工表達自己的意見並幫助每個人感到被包容（無論他們在哪裡工作）來簡化溝通並提高參與度。該平台將員工溝通、參與、內部網路和衡量功能統一到一個現代員工應用程式中，該應用程式可以捕捉組織的心跳並將其文化帶入生活。 Workvivo 成立於 2017 年，取得了巨大的成長，並於 2023 年被 Zoom 收購。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web應用程式框架Ruby on Rails最初是為37signals內部使用而創建的，後來於2004年公開發布。為Basecamp，並將公司從 37signals 更名為 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier H...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Speakap
speakap.com
Speakap 提供品牌溝通平台，讓公司能夠與第一線員工進行結構化對話，隨時隨地為無辦公桌員工提供支援和資訊。此解決方案可在行動裝置和桌面裝置上使用，連接員工隊伍並使員工能夠提供最佳的客戶體驗。從訊息和新聞項目到私人團體和活動，Speakap 為企業提供了向員工提供相關且及時的內容的機會，並支持業務成長和員工保留。 Speakap 成立於 2011 年，與全球 400 多個組織合作，涉及酒店、零售、製造等各個行業，並在紐約、倫敦、阿姆斯特丹、巴塞隆納、科隆和布魯塞爾設有辦事處。更多資訊請造訪 www.speakap.com。
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驅動的內部網路，在 Google Workspace 組織中排名第一。我們創造數位家庭，讓組織保持聯繫並透過消除資訊混亂、提供結構化知識管理和團結一致來提高效率。我們為每位客戶打造獨特的數位家庭，並為他們提供克服內部營運挑戰的空間。然後，我們將其與我們的人工智慧功能分層，這些功能可以直觀地學習並與公司和每個用戶一起成長，自動化手動、耗時的流程，並透過快速、智慧的資訊發現來創建組織一致性。
Jostle
jostle.us
Jostle 的員工成功平台是每個人在工作中聯繫、溝通和慶祝的地方。這是我們公司的核心，已幫助 1,000 多個組織的員工隨時隨地輕鬆融入並做出貢獻。憑藉著業界領先的參與率，我們將樂趣融入工作，將生活融入組織。
Process Street
process.st
Process Street 是世界上第一個由人工智慧驅動的流程管理平台。我們幫助團隊分享他們的核心流程，然後將其轉變為強大的無程式碼工作流程。從員工入職開始，幫助新員工成功，然後建立各種工作流程，例如客戶實施、內容審批和租戶篩選。 100% 免費管理您的團隊 wiki 和公司手冊。加入 Salesforce、Colliers、Drift 以及其他當今使用 Process Street 的公司。
Tixio
tixio.io
Tixio 是一個虛擬工作空間，用於整理您的數位雜亂、與團隊聯繫並即時/非同步同步。想像一下，如果您將所有內容集中在一個地方並且可以選擇立即共享，您可以節省多少時間。在 Tixio 板上管理無限的書籤、筆記、任務和資訊。整理數千個連結而不會造成混亂，在幾秒鐘內將打開的選項卡變成您的創意書籤集合。創建公司 wiki，將重要的公司知識集中在一個地方。使用範本可以更快地建立文件。同步雲端儲存以完全導航文件。透過我們的統一搜索，可以立即在工作區中找到您需要的內容 - 更好地排序、過濾和導航。新增具有存取控制的無限成員。公開或在會員內部分享您的資料。使用工作區分析對成員互動做出有影響力的決策。所有這些強...
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動實現里程碑和週年紀念日識別 透過自動自訂的喊話來慶祝...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity 是一款以人為本的認可和獎勵軟體，它可以團結您的公司，並透過感恩和社交聯繫吸引您的員工。我們透過社群和聯繫為團隊打造引人入勝的體驗，同時鼓勵頻繁的認可和獎勵，並提供可行的員工見解。平均採用率為 96%，並與 Slack、Microsoft Teams、ADP、Workday 或任何 HRIS 建立整合。擁有員工喜歡使用的軟體從未如此簡單，同時也讓您的工作變得更輕鬆！
Brightspot
brightspot.com
Brightspot 是領先的內容管理解決方案，透過靈活、快速且安全的平台提供出色的數位體驗，全球品牌可以信賴該平台來持續提升其內容方法。
Haiilo
haiilo.com
Haiilo 是領先的員工溝通平台，可協助您的員工透過溝通和社群實現目標。 前身為 COYO（德國）、Smarp（芬蘭）和 Jubiwee（法國）
Simpplr
simpplr.com
Simpplr 是一個以最全面的內部網路為基礎、由人工智慧驅動的員工體驗平台。 Simpplr 是唯一統一員工參與、支援和服務的平台，利用最先進的人工智慧模式提供無縫、一致和個人化的員工體驗。我們的客戶受到 Snowflake、Moderna、Eurostar、DocuSign 和 AAA 等 1000 多個領先品牌的信賴，在員工敬業度、生產力和加速的業務績效方面取得了顯著的進步。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是唯一一個內部網路打包解決方案，讓員工能夠感受到與組織的聯繫並從任何地方參與工作。透過提供現代化的智慧數位總部，LumApps 正在徹底改變員工的敬業度和工作效率。 LumApps 利用人工智慧驅動的平台讓智慧、有針對性的內部通訊更加輕鬆，並將重要的人力資源資源和業務應用程式集中到一個平台中，無論協作套件是Google Workspace 還是Microsoft 365。 Google 的強大集成，加上100 多個連接任務關鍵型業務應用程式（例如Box、Salesforce、SAP SuccessFactors、ServiceNow、Slack、Workday 等）的OOTB ...
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限定制的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
Convo
convo.com
Convo 是一款業務協作工具，可供快速移動的團隊安全地集中共享、組織和存檔資訊。我們的即時訊息和智慧通知可以幫助您比以往更快地完成專案。透過 Convo，您可以從任何地方向您的團隊提出問題、分享專案更新、預覽文件、註釋或留下清晰的回饋。將您的腦力集中到一處。不必等到回到辦公室才能完成工作。使用我們流暢的行動應用程序，防止您在旅途中做出決策延遲。您可以直接從手機快速開啟文件。並在投影片 15 上反白顯示重要細節，或回答第 20 頁上的問題。 Convo 現在還提供自動化工作流程解決方案，幫助簡化和自動化可重複的業務任務，最大限度地減少錯誤空間並提高整體效率。反過來，這會大大改善您的業務流程，並...
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個團隊合作的協作平台。透過一個簡單的概述提供全面的連接、通訊和協作功能。所有功能都位於您期望的位置，並涵蓋三個基本領域：1) 協作透過小組提供協作工作空間：組織專案、收集回饋、創建活動以及共享想法、知識和文件。 2) 溝通 透過工作聊天提供即時溝通：提出問題、集思廣益、形成決策、發起視訊聊天、快速發送文件，偶爾發送 GIFS 來緩解情緒。 3) 連結性 透過新聞源提供個人化的信息中心：每個同事都可以在新的相關資訊發生時立即了解該信息，並準備好採取行動。 talkspirit 與您的企業已使用的所有應用程式、工具和服務無縫協作。它提供了一系列易於設定和使用的本機整合 –...
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。...
Workrede
workrede.com
事實證明，Red e App 可以與非辦公桌員工建立有用、有意義且有效率的聯繫。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的擴展，具有自訂建置的 Web 元件庫和即用型工具。它簡化了開發數位工作場所的過程，消除了複雜編碼和漫長的開發過程的需要，從而節省了用戶時間。 Sprocket 365 專為 SharePoint 設計，透過使用者友好、省時的工具、定期更新和可靠的支援來增強數位工作場所，所有這些都針對 Microsoft 365 進行了最佳化。
Octonius
octonius.com
告別電子郵件標籤的混亂和頭痛。 Octonius 是您的團隊需要更快地協作、執行和交付結果的一體化工作管理平台。 一起更聰明地工作，而不是更努力工作。
Papyrs
papyrs.com
透過拖放或 Markdown 建立漂亮的 wiki/Intranet 網站。在您的團隊或公司內輕鬆分享知識。
Woliba
woliba.io
在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 AvePoint 提供最先進的平台來優化 SaaS 營運和安全協作。全球超過 17,000 家客戶依靠我們的解決方案來實現 Microsoft、Google、Salesforce 和其他協作環境中的數位工作場所現代化。 AvePoint 的全球通路合作夥伴計畫包括 3,500 多家託管服務供應商、加值經銷商和系統整合商，我們的解決方案在 100 多個雲端市場中提供。 AvePoint 成立於 2001 年，五次榮獲微軟年度全球合作夥伴獎，總部位於新澤西州澤西市。
Groupsite
groupsite.com
以正確的方式建立您的社區。群組網站使您的團隊能夠進行溝通、協作和建立聯繫，以推動您的使命、組織、事業或公司。群組網站具有模組化、可自訂性、行動性和吸引力。群組網站包括： - 討論- 使用類似清單服務的功能進行交流- 日曆- 收集回复或共享重要日期- 文件存儲- 存儲和評論文件和文檔- 媒體共享- 在圖庫中共享照片和視頻- 博客- 撰寫文章，為您提供資訊群組- 成員個人資料- 讓成員網路變得輕鬆- 子群組- 使用您的群組網站建立迷你群組網站- 分析- 利用使用資料來追蹤和推動參與為了推動您的使命，您必須擁有自己的社區。創建了超過 60,000 個 Groupsite 社群。全包，無需按用戶付費 ...
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一個引人入勝的平台，使您和您的團隊能夠抓住更多改進機會，追蹤每次改進的進度並識別流程中的任何瓶頸。精益之道不僅能幫助您抓住更多機會，還能幫助您抓住更多機會。它還將幫助您實施更多改進，以確保產生最大影響。
Bisner
bisner.com
在一個靈活的平台上實現更強有力的協作、牢固的關係和充滿活力的溝通。讓每個人保持聯繫並建立一個充滿活力的社區。
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