員工內部網路軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 比利時

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
Intranet 是一種可在線訪問的受限制的專用網絡，通常由特定群體（例如團隊或公司）使用。員工內部網路旨在為員工提供一個集中平台，用於協作、媒體共享、溝通、培訓、回饋和各種其他任務。 員工內部網路解決方案使公司能夠選擇或組合不同類型軟體的功能，例如內部通訊或業務內容管理系統。如果內部網路缺乏本機功能，它通常會與流行的軟體解決方案集成，從而允許用戶直接從內部網路入口網站存取這些工具。
提議新的應用程式
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Jostle
jostle.us
Jostle基於雲端的簡單內部網路解決方案；提高員工敬業度和內部溝通的下一代內部網路。
Process Street
process.st
適合企業的清單和工作流程軟體。在幾秒鐘內建立重複流程和標準操作程序。免費開始。
Tixio
tixio.io
使用自訂工作區加快團隊合作。新增儀表板、wiki、檔案等！透過任務管理和團隊對話簡化工作流程。
Motivosity
motivosity.com
有史以來最靈活的定價結構。中小型企業負擔得起，適合任何規模的公司。受到成千上萬用戶的信賴。立即取得免費演示！
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個員工敬業度、協調性和生產力提昇平台。透過 Assembly，您的團隊和/或公司將提高認可度，這有助於吸引、留住和激勵團隊成員。
Haiilo
haiilo.com
讓您的變革和您的員工參與其中。每週 10 分鐘，在團隊中找到並啟動員工敬業度觸發器，以實現成功轉型。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
Brightspot
brightspot.com
快速地。無頭。模組化的。 Brightspot® CMS 透過以驚人的速度大規模創建數位體驗，幫助全球知名公司轉變業務內容和數位體驗。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Convo
convo.com
Convo 是一款一體化團隊協作和溝通工具。它很簡單，並提供協作快節奏團隊吞吐量所需的一切。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很簡單。 Talkspirit 透過一體化協作平台簡化資訊共享、促進交流並簡化工作。
Samepage
samepage.io
登入 Samepage 並與您的團隊即時協作。聊天、分享文件、分配任務、管理專案等等。
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建的測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸引...
Clinked
clinked.com
Clinked 用戶端入口網站是領先的線上協作軟體。安全、移動且高度可自訂。輕鬆分享文件、溝通、管理專案。
Octonius
octonius.com
告別電子郵件標籤的混亂和頭痛。 Octonius 是您的團隊需要更快地協作、執行和交付結果的一體化工作管理平台。 一起更聰明地工作，而不是更努力工作。
Groupsite
groupsite.com
以正確的方式建立您的社區。群組網站使您的團隊能夠進行溝通、協作和建立聯繫，以推動您的使命、組織、事業或公司。群組網站具有模組化、可自訂性、行動性和吸引力。群組網站包括： - 討論- 使用類似清單服務的功能進行交流- 日曆- 收集回复或共享重要日期- 文件存儲- 存儲和評論文件和文檔- 媒體共享- 在圖庫中共享照片和視頻- 博客- 撰寫文章，為您提供資訊群組- 成員個人資料- 讓成員網路變得輕鬆- 子群組- 使用您的群組網站建立迷你群組網站- 分析- 利用使用資料來追蹤和推動參與為了推動您的使命，您必須擁有自己的社區。創建了超過 60,000 個 Groupsite 社群。全包，無需按用戶付費 ...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的擴展，具有自訂建置的 Web 元件庫和即用型工具。它簡化了開發數位工作場所的過程，消除了複雜編碼和漫長的開發過程，從而節省了用戶時間。 Sprocket 365 專為 SharePoint 設計，透過使用者友好、省時的工具、定期更新和可靠的支援增強數位工作場所，所有這些都針對 Microsoft 365 進行了最佳化。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一個引人入勝的平台，使您和您的團隊能夠抓住更多改進機會，追蹤每次改進的進度並識別流程中的任何瓶頸。精益之道不僅能幫助您抓住更多機會，還能幫助您抓住更多機會。它還將幫助您實施更多改進，以確保產生最大影響。
Bisner
bisner.com
在一個靈活的平台上實現更強有力的協作、牢固的關係和充滿活力的溝通。讓每個人保持聯繫並建立一個充滿活力的社區。
Workrede
workrede.com
事實證明，Red e App 可以與非辦公桌員工建立有用、有意義且有效率的聯繫。
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papyrs.com
透過拖放或 Markdown 建立漂亮的 wiki/Intranet 網站。在您的團隊或公司內輕鬆分享知識。
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您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Woliba
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在 Woliba，我們透過將健康、參與、認可和獎勵無縫整合到適合行動裝置的平台中，重新定義了工作場所。兼顧多個系統的日子已經一去不復返了——Woliba 整合了這一切。我們的一體化解決方案不僅簡化了流程，而且超越了典型工作日的限制，帶來了工作與生活平衡的整體方法。借助 Woliba，組織可以存取自動化通訊、即時數據和分析，使他們能夠創建一個超越平常的工作場所。我們的平台旨在培養一種連結、認可和成長的文化，確保每個團隊成員都感到受到重視和參與。
AvePoint
avepoint.com
充滿信心地合作。 AvePoint 提供最先進的平台來優化 SaaS 營運和安全協作。全球超過 17,000 家客戶依靠我們的解決方案來實現 Microsoft、Google、Salesforce 和其他協作環境中的數位工作場所現代化。 AvePoint 的全球通路合作夥伴計畫包括 3,500 多家託管服務供應商、加值經銷商和系統整合商，我們的解決方案在 100 多個雲端市場中提供。 AvePoint 成立於 2001 年，五次榮獲微軟年度全球合作夥伴獎，總部位於新澤西州澤西市。
Appspace
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使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
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招募、僱用和管理無辦公桌團隊。人力資源自動化平台可協助您發展和吸引藍領員工隊伍。